'సేన ప్రస్థానం, జాతీయ సమైక్యత కోసం' - రేపు దిల్లీలో జనసేన సమావేశం
రేపు (సోమవారం) దిల్లీలో జనసేన సమావేశం - సేన ప్రస్థానం, జాతీయ సమైక్యత కోసం విధానంపై పవన్ కల్యాణ్ దిశానిర్దేశం - హాజరుకానున్న జనసేన ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, ముఖ్య నేతలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 4:53 PM IST
Janasena Delhi Meeting : రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కీలకంగా ఉన్న జనసేన తమ విధానాల్ని జాతీయ స్థాయిలో తెలియజెప్పేందుకు దిల్లీలో రేపు (సోమవారం) కీలక సమావేశం నిర్వహించనుంది. పార్టీ అధినేత పవన్ కల్యాణ్ నేతృత్వంలో జరిగే ఈ సమావేశంలో ఆ పార్టీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ముఖ్య నేతలు పాల్గొంటారు. 'సేన ప్రస్థానం, జాతీయ సమైక్యత కోసం' అనే పేరుతో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు.
ప్రాంతీయతను విస్మరించని జాతీయ వాదం, భాషలను గౌరవించే సంప్రదాయం, సంస్కృతులను కాపాడే సమాజం లాంటి సిద్ధాంతాలను పుణికి పుచ్చుకున్న జనసేన పార్టీ ఏర్పాటై 12 ఏళ్లు దాటింది. జాతీయ సమగ్రత, సమైక్యత కోసం జనసేన ప్రస్థానం ఏ విధంగా కొనసాగింది? ఎటువంటి భావజాలంతో పని చేస్తుందో? పవన్ కల్యాణ్ ఈ సమావేశంలో వివరించనున్నారు. అందుకే ఈ కార్యక్రమాన్ని జాతీయతకు కేంద్ర బిందువైన దేశ రాజధానిలో నిర్వహిస్తున్నట్లు జనసేన పార్టీ ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది.
జనసేన తరఫున ఎన్నికైన ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఎమ్మెల్యేలు, నామినేట్ అయిన కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్లు, ఇతర ముఖ్య నేతలు, తెలంగాణ నాయకులు, కర్ణాటక, తమిళనాడు, కేరళం రాష్ట్రాల నుంచి ఇటీవల పార్టీలో చేరిన కార్యకర్తలను ఈ సమావేశానికి ఆహ్వానించారు. ప్రాంతీయతకు విలువ ఇస్తూనే జాతీయ సమగ్రత కోసం ఒక రాజకీయ పార్టీగా నిలబడాలని జనసేన భావిస్తోంది. అందుకే వర్తమాన పరిస్థితుల్లో సమైక్యంగా నిలవాల్సిన ఆవశ్యకతపై నేతలకు పవన్ కల్యాణ్ దిశానిర్దేశం చేస్తారు. ఇందుకు అవసరమైన ఏర్పాట్లను పార్టీ నాయకులు దిల్లీలో పర్యవేక్షిస్తున్నారు. సోమవారం ఉదయం దిల్లీలో అశోక హోటల్లో ఈ సమావేశం మొదలై సాయంత్రం ముగుస్తుంది.