మున్సిపాలిటీ పొత్తులపై తేలని పార్టీల లెక్కలు - సందిగ్ధంలో కార్యకర్తలు

పురపాలక సంఘాల ఎన్నికలకు షెడ్యూల్​ విడుదల - ఓవైపు నామినేషన్ల సందడి సాగుతుంటే మరోవైపు పార్టీల పొత్తుల చర్చలు - ఇంకా తేలని తెలుగుదేశం పార్టీ వైఖరి - కాంగ్రెస్, సీపీఐ మధ్య చర్చలు

Telangana Municipal Elections 2026
Telangana Municipal Elections 2026 (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 29, 2026 at 4:46 PM IST

Telangana Municipal Elections 2026 : తెలంగాణలో మరోసారి ఎన్నికల సందడి మొదలైంది. పురపాలక సంఘాల ఎన్నికలకు షెడ్యూల్​ విడుదలైంది. దీంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో రాజకీయ వేడి రాజుకుంది. బుధవారం నుంచే నామినేషన్ల స్వీకరణ మొదలైంది. దీంతో మరో 15 రోజుల్లోనే ఎన్నికల ప్రక్రియ మొత్తం ముగియనుంది. ఇంత సమయం తక్కువ ఉండటంతో అన్ని పార్టీ వర్గాల్లో ఒక్కసారిగా ఎన్నికల హడావుడి మొదలైంది.

మరవైపు నగరపాలిక, పురపాలిక ఎన్నికల్లో భాగంగా ఓవైపు నామినేషన్ల సందడి సాగుతుంటే మరోవైపు పొత్తుల చర్చలు ఊపందుకున్నాయి. ఖమ్మం జిల్లాలో బీఆర్ఎస్​, సీపీఎం మధ్య పొత్తులు ఖరారయ్యాయి. ఏదులాపురం పురపాలికలో కొంత మంది అభ్యర్థుల పేర్లను కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ప్రకటించినా మిగిలిన పురపాలికల్లో పొత్తుల లెక్క తేలకపోవటంతో సందిగ్ధం నెలకొందని సమాచారం.

కాంగ్రెస్, సీపీఐ మధ్య చర్చలు : పొత్తు కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ, సీపీఐ నేతలు జరుపుతున్న చర్చలు ఫలించలేదని తెలుస్తోంది. ప్రధానంగా కొత్తగూడెం నగరపాలికపైనే సయోధ్య కుదరటం లేదని సమాచారం. సీపీఐ 25 సీట్లు, మేయర్‌ పదవిని ఆశించగా 17 డివిజన్లు, డిప్యూటీ మేయర్‌ పదవి కట్టబెట్టడానికి కాంగ్రెస్‌ పార్టీ మొగ్గుచూపుతున్నట్లు తెలిసింది. ఏదులాపురం పురపాలిక పరిధిలోనూ ఈ 2 పార్టీలు మరోసారి చర్చలు సాగిస్తున్నాయి. ఇక్కడ హస్తం పార్టీ 18 మంది అభ్యర్థుల పేర్లను ప్రకటించగా మరో 14 వార్డులకు ఇంకా ఖరారు చేయలేదు. గురువారం సాయంత్రం వరకు అన్నిచోట్ల పొత్తులు కొలిక్కి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అశ్వారావుపేటలో కాంగ్రెస్, సీపీఎం, సీపీఐ మధ్య పొత్తు కుదిరినట్లు తెలుస్తోంది.

ప్రతి వార్డుకు 5 నుంచి 10 మందిని ఇన్‌ఛార్జిలు : మధిరలో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అభ్యర్థుల ఎంపికపై డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క బుధవారం కసరత్తు చేశారు. టికెట్‌ ఎవరికి ఇచ్చినా అభ్యర్థుల విజయానికి పని చేయాలని శ్రేణులకు సూచించారు. ఏదులాపురం, మధిర, సత్తుపల్లి, కల్లూరు, వైరా పురపాలికల పరిధిలోని ముఖ్య నేతలతో ఖమ్మంలో డీసీసీ అధ్యక్షుడు నూతి సత్యనారాయణగౌడ్‌ సమావేశం అయ్యారు. డిప్యూటీ సీఎం భట్టివిక్రమార్క, మంత్రులు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, ఖమ్మం లోక్‌సభ నియోజకవర్గ ఇన్‌ఛార్జి, మంత్రి కొండా సురేఖ, ఎమ్మెల్యేలతో చర్చించి గురువారం సాయంత్రం వరకు అభ్యర్థుల జాబితాను ప్రకటించే అవకాశం ఉందిని సమాచారం. అభ్యర్థులు, డీసీసీకి అనుసంధానంగా ప్రతి వార్డుకు 5 నుంచి 10 మందిని ఇన్‌ఛార్జిలుగా నియమిస్తోంది. వీరంతా ఆయా వార్డుల్లో ప్రచారం ముగిసే వరకు ఉండాలని సూచనలు చేస్తోంది. జిల్లాకు మంత్రి సురేఖ శుక్రవారం వచ్చి కార్యాచరణ ప్రణాళిక ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.

జిల్లా పరిధిలో బీఆర్ఎస్, సీపీఎం పొత్తు : పొత్తులో భాగంగా మధిరలో 3, వైరాలో 4, ఏదులాపురంలో 7-9 సీట్లను సీపీఎంకు బీఆర్ఎస్​కు కేటాయించినట్లు సమాచారం. మిగిలిన స్థానాల్లో బీఆర్ఎస్ బరిలో దిగనుంది. వైరా పురపాలిక ఛైర్‌పర్సన్‌ అభ్యర్థిగా కట్ట స్వరూపరాణిని ఇదివరకే ప్రకటన చేసింది. భద్రాద్రి జిల్లాలో ఏ పార్టీతోనూ ఇప్పటివరకు పొత్తులు ఖరారు కాకపోవటంతో బీఆర్ఎస్ ఒంటరిగా పోటీ చేయనుందని సమాచారం.

తేలని తెలుగుదేశం పార్టీ వైఖరి : ఎన్నికల బరిలో తెలుగుదేశం పార్టీ నిలుస్తుందా, ఇతర పార్టీలకు మద్దతు ఇస్తుందా అనే విషయం ఇంకా స్పష్టం కాలేదు. ఆ పార్టీ అధినేత, ఏపీ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాల కోసం టీడీపీ శ్రేణులు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఒకవేళ బరిలోకి దిగకుంటే తమ అభ్యర్థులకు మద్దతుగా నిలవాలని టీడీపీని కాంగ్రెస్‌ పార్టీ కోరే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే మధిరలో టీడీపీ శ్రేణులతో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నేతలు చర్చలు జరిపినట్లు సమాచారం.

