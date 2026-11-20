ప్రతి గ్రామంలో మౌలిక సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తా: జడ్పీ చైర్మన్ పరిటాల శ్రీరామ్
Paritala Sriram AS Zp Chairman : మొట్టమొదటి చైర్మన్గా టీడీపీ నేత పరిటాల శ్రీరామ్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికై, ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. జిల్లా అభివృద్ధి కోసం ఆయన చేసే కృషి గురించి తెలుసుకుందాం.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 5:46 PM IST
శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా పరిషత్ మొట్టమొదటి చైర్మన్గా టీడీపీ నేత పరిటాల శ్రీరామ్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికై, ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. పుట్టపర్తిలోని రెవెన్యూ భవన్లో ఈ ఎన్నిక ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. తొలుత జడ్పీటీసీ సభ్యుల ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం పూర్తయిన అనంతరం, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ పదవికి నామినేషన్లను ఆహ్వానిస్తూ జిల్లా కలెక్టర్ శ్యాం ప్రసాద్ ప్రకటన జారీ చేశారు.
టీడీపీ అధిష్ఠానం తరపున సత్యసాయి జిల్లా జడ్పీ చైర్మన్ అభ్యర్థిగా పరిటాల శ్రీరామ్ను ప్రతిపాదిస్తూ ఆయనకు బీ-ఫామ్ అందజేశారు. పోటీలో పరిటాల శ్రీరామ్ తరపున మాత్రమే నామినేషన్ దాఖలు కావడంతో, ఆయన ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైనట్లు కలెక్టర్ శ్యాం ప్రసాద్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. అనంతరం నూతన జడ్పీ చైర్మన్గా శ్రీరామ్తో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు.
చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తానన్న శ్రీరామ్ : శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్గా తనకు అవకాశం కల్పించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రి నారా లోకేశ్లకు పరిటాల శ్రీరామ్ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. జడ్పీ చైర్మన్గా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. తన ఎన్నికకు సహకరించిన జిల్లా నాయకులు, కార్యకర్తలందరికీ ఆయన ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. కేవలం గత ఏడేళ్లుగానే కాకుండా, అంతకుముందు నుంచే సుమారు 14 ఏళ్లుగా తాను ఎన్నికల ప్రక్రియలో చురుగ్గా పాల్గొంటున్నట్లు గుర్తు చేశారు.
గతంలో ధర్మవరం నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్గా కూడా పనిచేశానని పేర్కొన్నారు. జిల్లాలో ఎక్కడ అవసరం ఉన్నా ప్రజలకు పూర్తిస్థాయిలో సేవలందించే ప్రయత్నం చేశామని, తన ప్రతి అడుగులో తెలుగుదేశం పార్టీ అండగా నిలిచిందని ఆయన వివరించారు. జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ పదవి ద్వారా జిల్లాలోని ప్రతి గ్రామంలో ఉన్న మౌలిక సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు పూర్తిస్థాయిలో అవకాశం లభించిందని, ఆ దిశగా చిత్తశుద్ధితో పని చేస్తానని శ్రీరామ్ స్పష్టం చేశారు.
"తెలుగుదేశం పార్టీ తరపున జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్గా పనిచేసే అవకాశం కల్పించినందుకు చంద్రబాబు నాయుడు, నారా లోకేశ్కి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే, నాకు ఎంతో ప్రోత్సాహాన్ని అందించిన జిల్లా స్థాయి నాయకులకు, పార్టీ కార్యకర్తలందరికీ ధన్యవాదాలు. నేను గత 14 ఏళ్లుగా ఎన్నికల్లో చురుకుగా పాల్గొంటున్నాను. గతంలో ధర్మవరం నియోజకవర్గానికి ఇన్ఛార్జ్గా కూడా బాధ్యతలు నిర్వహించాను. జిల్లాలో ఎప్పుడు, ఎక్కడ మా సేవలు అవసరమైనా, మేము పూర్తిస్థాయిలో సహకరించడానికి ప్రయత్నించాం. ఈ ప్రయత్నాల్లో పార్టీ ఎల్లప్పుడూ మాకు అండగా నిలిచింది. జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్గా నా వంతు బాధ్యతలు పూర్తిగా నిర్వర్తిస్తాను" -పరిటాల శ్రీరామ్, జడ్పీ చైర్మన్
కార్యకర్తల సంబరాలు, నేతల అభినందనలు: ప్రమాణ స్వీకారం పూర్తయిన వెంటనే పరిటాల శ్రీరామ్ కార్యకర్తలు, అభిమానులతో కలిసి ఘనంగా సంబరాలు చేసుకున్నారు. జడ్పీ చైర్మన్గా పరిటాల శ్రీరామ్కు అవకాశం కల్పించడం అనేది పరిటాల కుటుంబానికి దక్కిన గౌరవమని జిల్లా టీడీపీ నేతలు పేర్కొన్నారు. యువకుడిగా అందివచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని, జిల్లా అభివృద్ధికి కృషి చేస్తూ రాజకీయంగా మరింత ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలని వారు ఆకాంక్షించారు.
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