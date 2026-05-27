ఐక్యతను చాటుకునే వేదిక మహానాడు - సామాన్యులకు అవకాశాలు కల్పించేది టీడీపీ: పల్లా శ్రీనివాసరావు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,875 క్లస్టర్లలో తెలుగుదేశం మహానాడు-2026 - ప్రారంభ సమయంలోనే లక్ష మందికిపైగా రిజిస్ట్రేషన్ - హైబ్రిడ్ విధానంలో జరుగుతున్న కార్యక్రమం- పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్న టీడీపీ నేతలు, కార్యకర్తలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 1:11 PM IST
Palla Srinivas In Mahanadu : తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించే మహానాడు పండుగ ప్రారంభమైంది. ఆ పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయమైన మంగళగిరిలోని ఎన్టీఆర్ భవన్ పసుపు దళంతో కళకళలాడుతోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,875 క్లస్టర్లలో తెలుగుదేశం మహానాడు-2026 ఘనంగా జరుగుతోంది. హైబ్రిడ్ విధానంలో జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమానికి టీడీపీ నేతలు, కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. ఈ వేదికగా ప్రముఖులు, నాయకులు మహానాడును ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు.
అధికారంలోకి వచ్చిన 23 నెలల్లోనే అన్ని నామినేటెడ్ పదవులూ కార్యకర్తలకు ఇచ్చినట్లు టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. భవిష్యత్తులోనూ ఇంకా ఇస్తామన్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీ లీడర్లు, కేడర్ అంతా ఐక్యతను చాటుకునే వేదికగా మహానాడును ఆయన అభివర్ణించారు. హైబ్రిడ్ విధానంలో మహానాడు ద్వారా లక్షల సంఖ్యలో నేతలు, కార్యకర్తలు అనుసంధానమై ఉన్నారని వెల్లడించారు.
"మహానాడు కేవలం ఒక సమావేశం మాత్రమే కాదు ఇది మన సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిబింబించే ఒక వేదికగానూ మన ఐక్యతకు నిదర్శనంగానూ నిలుస్తుంది. అంతేకాకుండా మన భవిష్యత్తు కార్యాచరణను సమిష్టిగా రూపొందించుకునే ఒక సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరూ దీనిని పరిగణించాలి. టీడీపీ నాయకులుగా ఒకే పార్టీ సభ్యులుగా ఒకే వేదికపై ఏకమై ఈ మహోత్సవాన్ని ఒక గొప్ప కుటుంబ పండుగలా జరుపుకోవడానికి కలిసొచ్చాం. ప్రస్తుతం నెలకొన్న పరిస్థితులు, మనం ఎదుర్కొన్న ఉమ్మడి అనుభవాల దృష్ట్యా, సాధారణంగా మనం ఒకచోట చేరి, మన భవిష్యత్తు వ్యూహాలపై లోతైన చర్చలు జరుపుతుంటాం. ప్రస్తుతం నెలకొన్న అస్థిర పరిస్థితుల కారణంగా మనం భౌతికంగా ఒకచోట చేరలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. అందుకే మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని డిజిటల్ మాధ్యమం ద్వారా జరుపుకోవాల్సి వచ్చింది. ఈ సంవత్సరం మహానాడును మేము ఒక 'హైబ్రిడ్ నమూనా'లో నిర్వహిస్తున్నాం". -పల్లా శ్రీనివాసరావు, టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు
ఈ దేశంలో అనేక రాజకీయ పార్టీలు ఏర్పడ్డాయి. ఎన్నో కాలగర్భంలో కలిసిపోయాయి. కానీ టీడీపీ చరిత్రను సృష్టించే పార్టీగా నిలిచిందని పల్లా పేర్కొన్నారు. సుమారు కోటి మంది సభ్యుల బలమైన పునాది కలిగిన ఈ పార్టీ, డేటాబేస్ను ఉపయోగిస్తూ రాజకీయ, పార్టీ పదవుల కేటాయింపులో 'సామాజిక న్యాయం' అనే వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తుందన్నారు. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా సభ్యులందరికీ అవకాశాలు కల్పించేందుకు కృషి చేస్తున్నామన్నారు.
పదవులు లభించక నిరాశకు గురైన కొంతమంది సభ్యులు ఉండవచ్చని, వాటి విషయంలో ప్రతి నాయకుడు, కార్యకర్తకూ భవిష్యత్తులో తప్పక అవకాశం కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. అధికారంలోకి వచ్చిన 23 నెలల వ్యవధిలోనే నామినేటెడ్ పదవులన్నింటినీ విజయవంతంగా భర్తీ చేశామని, భవిష్యత్తులోనూ పార్టీ కోసం కష్టపడి పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరినీ గుర్తించి, వారికి తగిన పదవులు కల్పించడం ద్వారా గౌరవం కల్పిస్తామని ప్రతిజ్ఞ చేశారు.
ముఖ్యమంత్రి అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ "స్వర్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్ 2047" లక్ష్యాలను సాధించే దిశగా రాష్ట్రాన్ని ముందుకు నడిపించగలమని దృఢంగా విశ్వసిస్తున్నట్లు చెప్పారు. సామాన్యులకు అవకాశాలు కల్పించే పార్టీ మాది అని, ప్రస్తుతం యువతను క్రియాశీలకంగా ప్రోత్సహించేందుకు అనేక కార్యక్రమాలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయని తెలిపారు. రాష్ట్ర జనాభాలో 63 శాతం ఉన్న యువతకు అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తున్నామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అంతేకాక రామ్మోహన్ నాయుడు కేవలం 26 ఏళ్ల వయసులోనే ఎంపీగా, కేంద్ర మంత్రిగా ఎదిగారని, అలాగే గంటి హరీష్ కూడా తన 27వ ఏటనే ఎంపీగా ఎన్నికయ్యారని ఆయన తెలియజేశారు.
"ఈ 'మహానాడు' మహిళల పట్ల ప్రత్యేక దృష్టి సారించి నిర్వహించబడుతోంది. సమీప భవిష్యత్తులోనే 33 శాతం రిజర్వేషన్లు వాస్తవ రూపం దాల్చే అవకాశం ఉన్నందున సమర్థులైన మహిళా నాయకులను శాసనసభకు, పార్లమెంటుకు పంపడమే మా లక్ష్యం. మా యువ నాయకత్వ మార్గదర్శకత్వంలో, సంక్షేమం-సభ్యత్వ ప్రయోజనాలకు సంబంధించిన వివిధ కార్యక్రమాల ద్వారా మా పార్టీ శ్రేణులకు మేము విస్తృతమైన మద్దతును అందిస్తున్నాం. అంతేకాకుండా ప్రతి ఒక్క పార్టీ కార్యకర్తకు మేము అండగా నిలుస్తాం. భవిష్యత్తులో కూడా ఈ మద్దతును కొనసాగించడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాం". -పల్లా శ్రీనివాసరావు, టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు
