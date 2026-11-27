పల్లెపోరులో ఉద్రిక్తతలు - రాళ్లు, కర్రలతో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల పరస్పర దాడులు
Tensions at Election Centers : రాష్ట్రంలో తొలివిడత పంచాయతీ ఎన్నికల్లో చెదురుమదురు ఘటనలు జరిగాయి. కొన్ని చోట్ల వైఎస్సార్సీపీ, టీడీపీ మద్దతుదారులు పరస్పరం రాళ్లు రువ్వుకున్నారు, కర్రలతో కొట్టుకున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 7:11 AM IST
కౌంటింగ్ కేంద్రాల్లో ఫర్నిచర్ ధ్వంసం! రోడ్లపై కార్యకర్తల విధ్వంసం! పరస్పర దాడులు! వాగ్వాదాలు, తోపులాటలతో ఉద్రిక్తతలు ! తొలిదశ పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్, కౌంటింగ్ వేళ అనేక చోట్ల రణరంగంగా మారింది. రీ కౌంటింగ్ చేయాలంటూ కొందరు ధర్నాకు దిగగా మరి కొందరు ఏకంగా పోలీసులపైనే దాడులకు దిగారు. ఈ గొడవల్లో పలువురు గాయపడ్డారు.
జై జగన్ అంటూ హల్చల్ : అనంతపురం జిల్లా కల్యాణదుర్గం నియోజకవర్గంలోని ముద్దినాయనపల్లి, హులికల్లు, పాల్వాయి రాంపురం, తిమ్మాపురం, ఎరడికేర గ్రామాల్లో కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు వీరంగం సృష్టించారు. రీ కౌంటింగ్ చేపట్టాలని డిమాండ్ చేస్తూ కేంద్రాల లోపల ఫర్నీచర్ ధ్వంసం చేశారు. అనంతరం పోలింగ్ కేంద్రాల బయట జై జగన్ అంటూ నినాదాలు చేస్తూ హల్చల్ చేశారు. కుందుర్పి మండలం ఎనుములదొడ్డి గ్రామంలో కాసేపు ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఎన్నికల విధుల్లో ఉన్న పోలీసులపై వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు కత్తితో దాడికి పాల్పడ్డారు. పోలీసులపైనే దాడి చేయడంపై గ్రామస్థులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు.
లాఠీఛార్జ్ చేసిన పోలీసులు : అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు మండలం గొందిరెడ్డిపల్లి పోలింగ్ బూత్ వద్ద వైఎస్సార్సీపీ, టీడీపీ కార్యకర్తల మధ్య ఘర్షణ చోటుచేసుకుంది. కౌంటింగ్ ముగిసిన తర్వాత ఇరువర్గాల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. ఈ క్రమంలో పోలింగ్ కేంద్రంలోని కుర్చీలు, బెంచీలు, బ్యాలెట్ పత్రాలను చెల్లాచెదురుగా పడేశారు. పరిస్థితి అదుపు తప్పడంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగి ఇరు వర్గాలను చెదరగొట్టారు. రాచానపల్లిలో కౌంటింగ్ కేంద్రంలోకి తమను పంపిచడం లేదని వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు ఆందోళన చేపట్టారు. దీంతో కాసేపు ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. పోలీసులు లాఠీఛార్జ్ చేసి పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు. శ్రీసత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరంలో కళాజ్యోతి కూడలి వద్ద టీడీపీ కార్యకర్తలు రోడ్డుపై బైఠాయించి ఆందోళన చేపట్టారు. లెక్కింపు కేంద్రానికి దూరంగా ఉన్న సీఐ లక్ష్మీకాంత్ రెడ్డి తమను కొట్టారని ఆరోపించారు. ఓ కార్యకర్తకు గాయమైందన్నారు. సీఐను సస్పెండ్ చేయాలంటూ ధర్నా చేపట్టారు.
బాలెట్ బాక్సులు పగలగొట్టేందుకు ప్రయత్నం : కడప జిల్లా బి.కోడూరు మండలం పెదుళ్లపల్లెలో టీడీపీ కార్యకర్తలు రీ కౌంటింగ్కు పట్టుబట్టడంతో స్వల్ప ఉద్రిక్తత నెలకొంది.వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారు 11 ఓట్ల మెజార్టీతో గెలిచినట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. మళ్లీ కౌంటింగ్ చేయాలని టీడీపీ కార్యకర్తలు కోరారు. ఎన్నికలకు సంబంధించిన బస్సులను అడ్డుకున్నారు. నెల్లూరు జిల్లా దగదర్తి మండలం కాట్రాయపాడులో పోలింగ్ ముగిశాక కాసేపు ఉద్రిక్తత నెలకొంది. రెండు వర్గాలకు చెందిన కార్యకర్తలు పరస్పరం కర్రలతో దాడులకు దిగారు. పోలీసులు రంగంలోకి దిగి ఇరువర్గాలను చెదరగొట్టారు. పల్నాడు జిల్లా ఈపూరు మండలం కొండ్రముట్ల గ్రామంలో కొందరు వ్యక్తులు బ్యాలెట్ బాక్సులు పగలగొట్టేందుకు యత్నించారు. దీంతో కాసేపు ఉద్రిక్తత నెలకొంది. పోలీసులు లాఠీఛార్జ్ చేసి చెదరగొట్టారు.
రిగ్గింగ్ చేశారంటూ ఆందోళన : విజయవాడ శివారు అంబాపురంలోని ఓ వార్డులో టీడీపీ మద్దతుదారు 13 ఓట్లతో గెలిచినట్లు ఎన్నికల అధికారి ప్రకటించారు. జనసేన అభ్యర్థి రీకౌంటింగ్కు పట్టుబట్టారు. బస్సులో సామగ్రి తరలిస్తుండగా జనసేన కార్యకర్తలు అడ్డుకున్నారు. పోలీసులు రంగంలోకి దిగి పరిస్థితిని చక్కదిద్దారు. కృష్ణా జిల్లా గన్నవరంలో పోలింగ్ ముగిసిన తర్వాత వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు వల్లభనేని వంశీ హడావుడి చేశారు. టీడీపీ కార్యకర్తలు రిగ్గింగ్ చేశారంటూ ఆందోళన చేశారు. కాసేపు ఉద్రిక్తత నెలకొంది. పోలీసులు రంగంలోకి దిగడంతో వివాదం సద్దుమణిగింది. ఏలూరు జిల్లా వేలేరుపాడు మండలం శివకాశీపురంలోని కౌంటింగ్ కేంద్రం వద్ద ఉద్రిక్తత నెలకొంది. తాట్కురుగొమ్ము పంచాయతీ వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారు 22 ఓట్ల మెజార్టీతో గెలిచినట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. రీకౌంటింగ్ చేయాలని టీడీపీ నేతలు కోరగా అధికారులు పట్టించుకోలేదు. టీడీపీ నాయకులు ధర్నాకు దిగి అధికారుల వాహనాలను అడ్డుకున్నారు. పోలీసులు లాఠీఛార్జ్ చేసి పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు.
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