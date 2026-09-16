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భూములు కబ్జా చేయాల్సిన అవసరం కేసీఆర్‌కు లేదు: హరీశ్‌రావు

22ఏ భూములపై చర్చ సందర్భంగా అసెంబ్లీలో సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి వ్యాఖ్యలపై మాజీ మంత్రి హరీశ్‌రావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఎన్నికల అఫిడవిట్‌లో తాము చూపిన ఆస్తులే ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారని పేర్కొన్నారు.

మీడియాతో మాట్లాడుతున్న హరీశ్‌రావు
మీడియాతో మాట్లాడుతున్న హరీశ్‌రావు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 16, 2026 at 7:25 PM IST

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Harish Rao on CM Revanth Reddy : 22ఏ భూములపై చర్చ సందర్భంగా అసెంబ్లీలో సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి చెప్పినవన్నీ పచ్చి అబద్ధాలని బీఆర్ఎస్​ నేత మాజీ మంత్రి హరీశ్‌రావు తెలిపారు. మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలపై ఘాటుగా స్పందించారు.

కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వ అక్రమాలు బయటపెడతామనే భయంతోనే మమ్మల్ని సభ నుంచి సస్పెండ్‌ చేశారని, రేవంత్‌ రెడ్డి డైవర్షన్‌ రాజకీయాలకు పాల్పడుతున్నారని హరీశ్‌రావు ఆగ్రహం వ్యక్త చేశారు. సభలో ప్రతిపక్షం లేకుండా, ప్రజా సమస్యలపై చర్చ లేకుండా తప్పించుకుంటున్నారని, 22ఏపై తాము చెప్పింది నిజమని, ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి ప్రసంగంతో తేలిపోయిందని అన్నారు. 3 లక్షల ఎకరాల సమస్య 30 లక్షల ఎకరాలకు పెరిగిపోయిందని ముఖ్యమంత్రి అన్నారని, 22ఏ పై గత కొంతకాలంగా బీఆర్ఎస్‌ చేస్తున్న పోరాటం అక్షర సత్యం ఇవాళ ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారన్న విషయం శాసనసభ సాక్షిగా తేటతెల్లమైందని పేర్కొన్నారు.

'కలెక్టర్లు పాత జాబితా అప్‌లోడ్‌ చేశారు, కలెక్టర్లు చూసుకోకుండా 30 లక్షల ఎకరాలను 22ఏలో చేర్చారని సీఎం చెబితే రెవెన్యూశాఖ మంత్రి మాత్రం ఒక్క ఎకరం కూడా చేర్చలేదని' అన్నారని గుర్తు చేశారు. 22ఏ నుంచి రేవంత్ రెడ్డి ఇల్లును రాత్రికి రాత్రి ఎలా తీశారో ప్రజల భూములు కూడా అలాగే తీయాలని హరీశ్ డిమాండ్ చేశారు.

9,200కు పైగా అక్రమ లావాదేవీలు జరిగాయి

ఉద్యమ నాయకుడు కేసీఆర్‌ను ముఖ్యమంత్రి అవమానించారని, బురదజల్లే ప్రయత్నం చేశారని, 22ఏ తప్పును సరిచేసుకోవాల్సిన పాలకులు విపక్షంపై ఎదురుదాడి చేస్తున్నారని, ప్రభుత్వం తప్పులను ఎత్తి చూపితే తమపై వ్యక్తిగతంగా ఎదురుదాడి చేస్తున్నారని విమర్శించారు. మొత్తం వ్యవహారంపై సిట్టింగ్‌ జడ్జితో విచారణ జరిపించాలని కోరామని, దానిపై సమాధానం లేదని తెలిపారు. ఎన్నికల అఫిడవిట్‌లో తాము చూపిన ఆస్తులే ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారని పేర్కొన్నారు.

భూ భారతిలో రూ.80లక్షల విలువైన చలాన్ల స్కామ్‌ జరిగిందని, ఒక్క జిల్లాలో రూ.80లక్షల చలాన్ల స్కామ్‌ జరిగితే ఎవరిపైనా చర్యలు లేవని హరీశ్‌రావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. భూ భారతి ద్వారా ప్రజలకు తెలియకుండానే ప్రజల ఆస్తి మరొకరికి బదిలీ అయ్యిందని, అసైన్డ్‌ భూములు పట్టా భూములుగా పట్టా భూములు అసైన్డ్‌ భూములుగా మారాయని, భూభారతి ద్వారా ఇప్పటికే 9,200కు పైగా అక్రమ లావాదేవీలు జరిగాయని హరీశ్‌రావు ఆరోపించారు.

సీబీఐతో విచారణ జరిపించాలి

ఎన్నికల అఫిడవిట్‌లో పేర్కొన్న మొత్తం కంటే గజం భూమి అదనంగా ఉన్నా ప్రభుత్వానికే సరెండర్ చేస్తానని తెలంగాణ రక్షణ సేన అధ్యక్షురాలు కవిత మరోసారి స్పష్టం చేశారు. అసెంబ్లీ వేదికగా సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి తనకుటుంబానికి ఎక్కడో భూములున్నట్లు అబద్ధాలు చెప్పారని ఎక్స్‌ వేదికగా మండిపడ్డారు. అసలు ఈ ముఖ్యమంత్రిపైనే తమకు నమ్మకం లేదన్నారు. అసెంబ్లీలో సీఎం చదివిన భూముల చిట్టాలో నిజాలు నిగ్గు తేలాలంటే సీబీఐ విచారణకు ఆదేశించాలని కవిత డిమాండ్‌ చేశారు. సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి అసెంబ్లీలో ప్రస్తావించిన వ్యక్తి కేసీఆర్ ఫాం హౌస్‌లో ఉండే సీఎం గూఢచారి సహా నవీన్ రావు, కొండల్ రావు, గంగుల కమలాకర్, ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు, జగదీశ్ రెడ్డి, రామేశ్వర్ రావు భూములపై సమగ్ర విచారణ చేయాలన్నారు. ప్రతిమ శ్రీనివాస్ రావు, పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి, సుధీర్ రెడ్డి, పైలెట్ రోహిత్ రెడ్డి భూములపై సీబీఐతో విచారణ జరిపించి నిజాలు నిగ్గు తేల్చాలని కవిత డిమాండ్‌ చేశారు.

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TAGGED:

HARISH RAO
CM REVANTH REDDY
మాజీ మంత్రి హరీశ్‌రావు
HARISH RAO ON 22A LANDS

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