ఒంగోలు మేయర్ సీటు జనసేనకే! - నేడు అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశం
Ongole Mayor Seat Likely Allocated to Jana Sena ఒంగోలు మేయర్ స్థానాన్ని జనసేన పార్టీకి కేటాయించేందుకు మొగ్గుచూపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 1:45 PM IST
Ongole Mayor Seat Likely Allocated to Jana Sena : పురపోరుకు షెడ్యూల్ వచ్చేసింది. ఇప్పటికే రిజర్వేషన్లు ఖరారయ్యాయి. దీంతో ప్రధాన పార్టీలు అభ్యర్థుల ఎంపికలో తలమునకలయ్యాయి. స్థానిక సమరంలో కూటమి పార్టీలు ఏయే స్థానాల్లో పోటీ చేస్తాయని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. ఇటీవలే 150 ఏళ్ల ప్రస్థానాన్ని పూర్తి చేసుకున్న ఒంగోలు కార్పొరేషన్ మేయర్ స్థానాన్ని అనుహ్యంగా జనసేనకు కేటాయించినట్లు తెలుస్తోంది. దీనిపై నేడు అధికారిక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది.
జనసేన పార్టీకే మొగ్గు : కూటమిలో స్థానిక ఎన్నికల సీట్ల సర్దుబాటు కొలిక్కి వస్తోంది. చర్చోపచర్చల అనంతరం ఎవరు, ఏ స్థానాల్లో పోటీ చేయాలనే అంశంపై క్రమంగా స్పష్టత వస్తోంది. ఒంగోలు మేయర్ స్థానాన్ని తాజాగా జనసేన పార్టీకి కేటాయించేందుకు మొగ్గు చూపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఒంగోలు మేయరు స్థానం అన్రిజర్వ్డ్ కావడంతో కాపు లేదా వైశ్య కులాల నుంచి ఎవరో ఒకరిని అభ్యర్థిగా బరిలో నిలుపుతామని ఇప్పటివరకూ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు చెబుతూ వచ్చారు. అభ్యర్ధుల ఎంపికకు ఒక్కో వర్గం నుంచి పలువురి పేర్లు కూడా పరిశీలించారు. ఐతే అనూహ్యంగా బుధవారం సాయంత్రానికి పరిణామాలు మారిపోయాయి. మేయర్ స్థానం కేటాయింపుపై జనసేన నేత బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి పార్టీ అధిష్టానంతో కొద్ది రోజులుగా సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు. ఇప్పుడు జనసేనకు కేటాయిస్తారని ప్రచారంతో టీడీపీ శ్రేణులు అయోమయానికి గురవుతున్నాయి.
టీడీపీ అధిష్ఠానం ఆదేశం కోసం : ఒంగోలు మేయర్ స్థానం కేటాయింపుపై తెలుగుదేశం అధిష్టానం నుంచి ఎలాంటి ప్రకటన రాలేదని ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్ధన్ తెలిపారు. బయట ప్రచారాలు ఎలా ఉన్నా, ఏ పార్టీకి మేయర్ స్థానాన్ని కేటాయిస్తారనేది కూటమి పార్టీల నాయకత్వం ఉమ్మడిగా తీసుకునే నిర్ణయమని స్పష్టం చేశారు. టీడీపీ అధిష్ఠానం ఆదేశం కోసం వేచి చూస్తున్నామన్నారు. ఇప్పటికే మేయరు సీటు కోసం టీడీపీ నుంచి ఆశావహులు కొద్ది రోజులుగా ఎమ్మెల్యే చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నారు.
తెరపైకి చుండూరి రవిబాబు పేరు : ప్రస్తుతం ఒంగోలు వైఎస్సార్సీపీ ఇంఛార్జిగా ఉన్న చుండూరి రవిబాబు మేయరు అభ్యర్థిగా బరిలోకి దించేందుకు ఆ పార్టీ సిద్ధమవుతున్నట్లు ప్రచారం నడుస్తోంది. మేయర్ స్థానానికి కూటమి పార్టీల ఉమ్మడి అభ్యర్థి జనసేన నుంచి బరిలోకి దిగుతారనే ప్రచారం నేపథ్యంలో చుండూరి రవిబాబు పేరు తెరపైకి వచ్చింది. పార్టీ అధినేత జగన్ రవిబాబుతో ఫోన్లో మాట్లాడి, అభ్యర్థిగా పోటీ చేయాలని ఆదేశించినట్లు తెలిసింది. దానికి అనుగుణంగా ఆ పార్టీలో నాయకులు సిద్దమవుతున్నట్లు సమాచారం.
ఆశావహుల మంతనాలు : ఇప్పటికే ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ రావడంతో ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకోవడంతో పాటు పార్టీ టికెట్ల కోసం ఆశావహులు అధిష్టానాలతో మంతనాలు ప్రారంభించారు. అన్ని అస్త్రాలను సంధిస్తున్నారు. మేయరు పీఠాన్ని ఎలాగైనా దక్కించుకోవాలని కూటమి పార్టీలు భావిస్తుంటే తమ జెండా ఎగురవేయాలని వైఎస్సార్సీపీ ఆలోచనలో ఉంది.
ఓటరు జాబితా నుంచి పోలింగ్ కేంద్రం వరకు - అన్ని వివరాలు ఆన్లైన్లోనే!
కూటమిలో కొలిక్కి వస్తున్న సీట్ల లెక్కలు - ఇవాళ, రేపట్లో అధికారిక ప్రకటన