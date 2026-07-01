కవితకు టీఆర్ఎస్ పేరు దక్కేనా? - పార్టీ పేరుపై కొనసాగుతున్న ఉత్కంఠ
తెలంగాణ రక్షణ సేన పార్టీపై ఈసీకి పెద్ద ఎత్తున అభ్యంతరాలు - అభ్యంతరాల గడువు ముగిసి నెల రోజులు పూర్తి - కొన్నింటికి ఇప్పటికే వివరణ ఇచ్చిన టీఆర్ఎస్ ప్రతినిధులు
Published : July 1, 2026 at 10:46 AM IST
BRS Party Objection on Kalvakuntla Kavitha Party TRS : టీఆర్ఎస్ పార్టీ పేరుపై ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది. కల్వకుంట్ల కవిత ఏర్పాటు చేసిన తెలంగాణ రక్షణ సేన పార్టీపై కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి పెద్ద ఎత్తున అభ్యంతరాలు వెళ్లాయి. అభ్యంతరాల గడువు ముగిసి ఇప్పటికే నెల రోజులైంది. కొన్నింటికి ఇప్పటికే వివరణ ఇచ్చిన టీఆర్ఎస్ ప్రతినిధులు, మిగిలిన అభ్యంతరాలు కూడా తమకు పంపితే సమాధానం ఇస్తామని అంటున్నారు. ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండబోదని, కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం నుంచి సానుకూల ఫలితం వస్తుందని కవిత పార్టీ ప్రతినిధులు ఆశాభావంతో కనిపిస్తున్నారు.
ఫిర్యాదు చేసిన బీఆర్ఎస్ : కల్వకుంట్ల కవిత తెలంగాణ రక్షణ సేన- TRS పార్టీ పేరుపై కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి అభ్యంతరాలు వెల్లువెత్తాయి. టీఆర్ఎస్ పేరును కేటాయించవద్దంటూ దాదాపు 600 నుంచి 700 వరకు అభ్యంతరాలు అందినట్లు సమాచారం. వీటిలో అధిక భాగం భారత రాష్ట్ర సమితి నాయకులు, శ్రేణులు, అనుచరులు పంపినవేనని తెలుస్తోంది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారికంగా టీఆర్ఎస్ పేరు కేటాయించవద్దంటూ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి ఫిర్యాదు చేసింది.
తమ అభ్యంతరాల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ కీలక అంశాలను ప్రస్తావించింది. ప్రత్యేక తెలంగాణ ఉద్యమంలో టీఆర్ఎస్ అనే పేరు ప్రజల భావోద్వేగాలతో ముడిపడి ఉందని 14 ఏళ్ల ఉద్యమ చరిత్రలో ఆ పేరుకు ప్రత్యేక గుర్తింపు వచ్చిందని పేర్కొంది. పార్టీ పేరు మారి భారత రాష్ట్ర సమితిగా మారినా ఇప్పటికీ తెలంగాణ ప్రజలు ఆ పార్టీని టీఆర్ఎస్గానే పరిగణనిస్తారని, అలాంటి పరిస్థితుల్లో అదే సంక్షిప్త నామాన్ని మరో రాజకీయ పార్టీకి కేటాయిస్తే ప్రజల్లో గందరగోళం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని ఈసీఐ దృష్టికి తీసుకెళ్లింది. ఈ కారణంగా ఆ పేరును ఎవరికీ కేటాయించవద్దని ఈసీఐకి విజ్ఞప్తి చేసింది.
ఆ పేరును కేటాయించొద్దు : కవిత పార్టీ ప్రకటనకు ముందే టీఆర్ఎస్ పేరుపై మరో దరఖాస్తు ఈసీకి చేరింది. మహారాష్ట్రలోని సోలాపూర్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న తెలంగాణ రాష్ట్ర సామాజిక సేన సంస్థ-TRS అనే సంక్షిప్త నామాన్ని కోరుతూ ఎన్నికల సంఘాన్ని ఆశ్రయించింది. ఆ సంస్థ తరఫున దయానంద్ మహాదేవ్ మామ్ డ్యాల్ అనే వ్యక్తి దరఖాస్తు చేసినట్లు సమాచారం. ఎన్నికల సంఘం నిబంధనల ప్రకారం పార్టీ పేరుపై అభ్యంతరాలు కోరుతూ పత్రికల్లో ప్రకటననూ ప్రచురించింది. కవిత టీఆర్ఎస్ పార్టీ పేరు వాడడంపై రాష్ట్రానికి చెందిన తెలంగాణ రాజ్య సమితి పార్టీ అభ్యంతరం తెలిపింది.
టీఆర్ఎస్ పార్టీ పేరుపై వచ్చిన అభ్యంతరాలపై కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి వివరణ ఇచ్చే పనిలో కవిత పార్టీ ప్రతినిధులు ఉన్నారు. తెలంగాణ రాజ్య సమితి, తెలంగాణ రాష్ట్ర సామాజిక సేన పార్టీల నుంచి వచ్చిన అభ్యంతరాలను ఈసీ ఇప్పటికే తెలంగాణ రక్షణసేనకు పంపినట్లు సమాచారం. వాటికి తెలంగాణ రక్షణ సేన ప్రతినిధులు తిరిగి సమాధానం ఇచ్చినట్లు తెలిసింది. ఇంకా వచ్చిన ఇతర అభ్యంతరాలు కూడా తమకు ఇవ్వాలని కవిత పార్టీ ప్రతినిధులు కోరినట్లు చెబుతున్నారు.
మాకు సానుకూల ఫలితమే వస్తుంది : పలు అభ్యంతరాలు వచ్చినట్లు మీడియాలో చూశామని వాటిని తమకు పంపితే సమాధానం ఇస్తామని ఈసీకి చెప్పినట్లు సమాచారం. అభ్యంతరాల గడువు ముగిసి నెల రోజులు అవుతోంది. అభ్యంతరాలు, సమాధానాలను పరిశీలించి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకోనుంది. ఈసీతో ఉత్తర, ప్రత్యుత్తరాలు సాగుతున్నాయని త్వరలోనే సానుకూల ఫలితం వస్తుందని తెలంగాణ రక్షణ సేన పార్టీ ప్రతినిధులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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