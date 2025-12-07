ETV Bharat / politics

కడప మేయర్ ఎన్నిక - నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన జాయింట్‌ కలెక్టర్‌

కడప మేయర్ ఎన్నికకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన జాయింట్‌ కలెక్టర్‌ - ప్రతి కార్పొరేటర్ ప్రత్యేక సమావేశానికి రావాలని ఆహ్వానం

Kadapa_Mayor_Election_Notification
Kadapa_Mayor_Election_Notification (Eenadu)
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

December 7, 2025

Notification for Kadapa Municipal Corporation Mayor Election: కడప నగరపాలక సంస్థ మేయర్ ఎన్నిక కోసం జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ ఆదితి సింగ్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు. ఈ నెల 11వ తేదీన ఉదయం 11 గంటలకు కార్పొరేషన్ కార్యాలయంలో కార్పొరేటర్లు ఎక్స్ అఫీషియో సభ్యులు అందరూ కూడా ప్రత్యేక సమావేశానికి హాజరు కావాలని తెలియజేస్తూ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ నీలం సాహ్నీ 2 రోజుల కిందటే కడప మేయర్ ఎన్నిక కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తూ ఉత్తర్వులు ఇచ్చిన నేపథ్యంలో ఇవాళ ఉదయం జాయింట్ కలెక్టర్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు.

ఇటీవలే వైఎస్సార్సీపీ నేత సురేష్ బాబును మేయర్ పదవి నుంచి తొలగిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. అవినీతి అక్రమాల ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న సురేష్ బాబును పదవి నుంచి తొలగించింది. డిప్యూటీ మేయర్​గా ఉన్న ముంతాజ్ బేగంను నియమించారు. అయితే మరో 5 నెలల పాలకవర్గం పదవీకాలం గడువు ముగుస్తున్న నేపథ్యంలో నగరంలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయటానికి తీర్మానాలు తప్పనిసరని భావించి మేయర్ ఎన్నిక అనివార్యమైంది. ఈ మేరకు ఎన్నికల కమిషన్ మేయర్ పదవి కోసం నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది. అయితే ఎన్నికల కమిషన్ ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్​పై సురేష్ బాబు హైకోర్టులో శుక్రవారం లంచ్ మోషన్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఆయన వేసిన పిటిషన్​పై ఈ నెల 9వ తేదీన హైకోర్టు విచారణ జరపనుంది.

అవినీతి ఆరోపణలు: కుటుంబ సభ్యుల పేరుతో వర్ధిని కన్‌స్ట్రక్షన్‌ అనే సంస్థ ద్వారా కడపలో పలు సివిల్‌ పనులు చేపట్టారని సురేష్‌బాబుపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో సుమారు రూ.36 లక్షల రూపాయలు అవినీతికి పాల్పడ్డారని విజిలెన్స్‌ అధికారులు నివేదికలో పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ నిధులను దుర్వినియోగం చేసి, స్వీయ ప్రయోజనాలు పొందారని ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి.

విజిలెన్స్‌ నివేదిక ఆధారంగా, మున్సిపల్‌ శాఖ అనర్హత వేటు వేయడం నిర్ణయాత్మకమైంది. ఈ పరిణామం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది. ఇప్పటికే ఒకసారి పదవి నుంచి తొలగించినప్పటికీ, కోర్టు ఆదేశాల వల్ల తిరిగి వాదనకు అవకాశం ఇచ్చారు. అయినప్పటికీ, వాదనలు పరిగణనలోకి తీసుకున్నప్పటికీ, విజిలెన్స్‌ రిపోర్ట్‌లోని వాస్తవాలు మారకపోవడంతో ఈసారి మున్సిపల్‌ శాఖ కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంది. సురేష్‌బాబు వైఎస్సార్సీపీ నేతగా కడపలో మేయర్‌గా పదవిలో ఉన్నారు. అయితే ప్రస్తుత పరిణామాల నేపథ్యంలో సురేష్‌బాబు మళ్లీ కోర్టును ఆశ్రయించే అవకాశం ఉన్నట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఆయనకు తుది నిర్ణయం కోర్టులోనే వెలువడనుందని భావిస్తున్నారు.

