18న నెల్లూరు మేయర్‌ స్రవంతిపై అవిశ్వాస తీర్మానం - కలెక్టర్ ఉత్తర్వులు

జిల్లా కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్ల కాసేపటి క్రితం ఉత్తర్వులు జారీ - ఈనెల 18న ఉదయం 11:30 కు ప్రారంభం కానున్న సమావేశం

42 Corporators Move No Confidence Motion Against Nellore Mayor Sravanthi
42 Corporators Move No Confidence Motion Against Nellore Mayor Sravanthi (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 4:27 PM IST

3 Min Read
No Confidence Motion Against Nellore Mayor Sravanthi: నెల్లూరు కార్పొరేషన్​లో వైఎస్సార్సీపీ పాలనకు అంతం పలకనున్నారు. టీడీపీ జెండా ఎగరవేసేందుకు కార్పొరేటర్లు సిద్ధం అయ్యారు. ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి, మంత్రి నారాయణ, డిప్యూటీ మేయర్ రూప్ కుమార్ యాదవ్ పావులు కదిపారు. ఈనెల 18వ తేదీన నెల్లూరు నగర మేయర్ అవిశ్వాస తీర్మానానికి సంబంధించి సర్వసభ్య సమావేశం నిర్వహించేందుకు ఆమోదం పొందారు. జిల్లా కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్ల కాసేపటి క్రితం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఈనెల 18న ఉదయం 11:30 కు సమావేశం ప్రారంభం కానుంది. మొత్తం 54 డివిజన్లు. ఇప్పటికే తెలుగుదేశం పార్టీకి పూర్తిస్థాయిలో 42 మంది కార్పొరేటర్ల మద్దతు పలికారు.

ఇదిలా ఉండగా నెల్లూరు నగర పాలక సంస్థ మేయర్‌ స్రవంతిపై కార్పొరేటర్లు అవిశ్వాస తీర్మానం నోటీసు ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ మేరకు జేసీ వెంకటేశ్వర్లుకు 40 మంది కార్పొరేటర్లు నోటీసు అందజేయగా, ఇప్పుడు మరో ఇద్దరు కార్పొరేటర్లు మద్దతు పలికారు. మేయర్‌ దంపతులు నగర అభివృద్ధికి అడుగడుగునా ఆటంకాలు సృష్టిస్తున్నారని కార్పొరేటర్లు ఆరోపిస్తున్నారు. వారి అవినీతితో ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు వస్తోందని చెబుతున్నారు. మేయర్‌ దంపతుల చేతివాటంతో దస్త్రాలు కదలడంలేదని వాపోతున్నారు. ఈ మేరకు మంత్రి నారాయణకు ఇటీవలే ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ క్రమంలో మేయర్‌పై అవిశ్వాస తీర్మానం నోటీసులు ఇచ్చారు.

నగరాభివృద్ధి దృష్టిపెట్టలేదు: 4 ఏళ్ల క్రితం జరిగిన కార్పొరేషన్‌ ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ నగరంలోని 54 డివిజన్లను కైవసం చేసుకుంది. రూరల్‌ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్‌రెడ్డి ఆశీస్సులతో మేయర్‌ పీఠం స్రవంతి దక్కించుకున్నారు. గత సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీకి జిల్లాలో చావు దెబ్బ తగలడంతో ఆమె తటస్థంగా ఉంటున్నారు. నగరాభివృద్ధిపై దృష్టి పెట్టలేదన్న విమర్శలు ఉన్నాయి. నాలుగు ఏళ్లు పూర్తి కావడంతో కూటమి ప్రభుత్వం మేయర్‌ పీఠం పై దృష్టి సారించింది. ఆమెను పదవి నుంచి దించేందుకు అవిశ్వాసం పెట్టారు. 27 మంది సభ్యులు ఉంటే సరిపోతుంది. కానీ టీడీపీకి 40 మంది బలం ఉంది. ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ, మంత్రి ఎక్స్‌అఫిషియో సభ్యులుగా ఉండడంతో మేయర్‌ పీఠం కూటమి ప్రభుత్వ వశం కానుంది.

ప్రతిపక్షం పార్టీ లేకపోవడంతో అక్రమాలు : నెల్లూరు కార్పోరేషన్ రెండు నియోజకవర్గాల కలయిక. నెల్లూరు గ్రామీణం, నెల్లూరు నగరం కలిసి 54 డివిజన్లుగా కార్పోరేషన్ ఏర్పడింది. రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద కార్పోరేషన్​లలో ఇది నాలుగోది. గత పార్టీ అధికార బలంతో 54 డివిజన్లనూ ఆ పార్టీ అభ్యర్ధులు కైవసం చేసుకుంది. టీడీపీ ప్రతిపక్షంగా లేకపోవడంతో వైఎస్సార్సీపీ మేయర్ స్రవంతి, భర్త జయవర్ధన్ అనేక అక్రమాలకు పాల్పడ్డారు.

కమిషనర్ సంతకం ఫోర్జరీతో కోట్ల రూపాయలు కుంభకోణం చేశారు. కార్పోరేషన్ ఉద్యోగిని బంధించి, బెదిరించిన కేసులోనూ జయవర్ధన్​పై కేసు నమోదు చేశారు. దీంతో జైలుకూ వెళ్లారు. ఎన్నికలకు రెండేళ్లు ముందుగానే ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి వైఎస్సార్సీపీ నుంచి టీడీపీలోకి రావడంతో కార్పోరేషన్​లోని ఆయన అనుయాయులు టీడీపీలో చేరారు.

డిప్యూటీ మేయర్ రూప్ కుమార్ యాదవ్ అనుచరులు కూడా టీడీపీలోకి వచ్చారు. అలాగే కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తరువాత రెండు నియోజకవర్గాల్లోని 40 మంది కార్పోరేటర్లు టీడీపీలో చేరగా ఇప్పుడు మరో ఇద్దరూ చేరారు. దీంతో కార్పోరేషన్ డివిజన్ సమావేశాలు మొక్కుబడిగా జరిగాయి. అభివృద్ధి లేకపోవడంతో మేయర్ మార్పు కీలకంగా మారింది. చివరికి మేయర్ స్రవంతిని గద్దెదించేందుకు కార్పోరేటర్లు నిర్ణయం తీసుకుని, అవిశ్వాస తీర్మానానికి నోటీసులు ఇచ్చారు. నగరంలో 54 డివిజన్లు ఉండగా వాటిని 71గా చేసేందుకు ప్రాథమికంగా విస్తరణ హద్దులు కూడా నిర్ణయించారు. కోఆప్షన్‌ సభ్యులతో పాటు కార్పొరేటర్ల సంఖ్య పెరగనుంది.

అభివృద్ధికి ఆటంకం - నెల్లూరు మేయర్ స్రవంతిపై అవిశ్వాస తీర్మానం

చిత్తూరు మేయర్‌ దంపతుల హత్య కేసు - ఐదుగురికి ఉరిశిక్ష

