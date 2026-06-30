తెలంగాణను కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఏటీఎంలా మార్చేశారు : నితిన్ నబీన్
మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లా ఔషాపూర్లో బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశం - ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ - మోదీ 12 ఏళ్ల పాలనకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ తీర్మానం
Published : June 30, 2026 at 3:28 PM IST
BJP State Executive Meeting in Medchal : కాంగ్రెస్ రహిత తెలంగాణ కలను సాకారం చేసుకోవాలని భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ సిన్హా పార్టీ శ్రేణులకు పిలుపునిచ్చారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆరు గ్యారంటీల పేరుతో హామీలు ఇచ్చింది కానీ వాటిలో ఒక్కటి కూడా నెరవేర్చలేదని మండిపడ్డారు. ఇలాంటి ప్రభుత్వాన్ని మనం గద్దె దించాల్సిన ఆవశ్యకత ఏర్పడిందన్నారు. మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లా ఔషాపూర్ రాక్ ఎన్క్లేవ్లో పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్ రావు అధ్యక్షతన జరిగిన కార్యవర్గ సమావేశానికి నితిన్ నబీన్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. కార్యవర్గ సమావేశాలను ప్రారంభించిన ఆయన, పార్టీ శ్రేణులను ఉద్దేశించి స్వాగతోపన్యాసం చేశారు.
తెలంగాణను కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక ఏటీఎంలా మార్చేశారని నితిన్ నబీన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బీఆర్ఎస్ కుటుంబ, అవినీతి పార్టీ అని విమర్శించారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పేరుతో పెద్ద ఎత్తున అవినీతికి పాల్పడిందన్నారు. బీజేపీ అనే మహావృక్షాన్ని చూస్తున్నారని, ఇది మన కార్యకర్తల కఠోర శ్రమకు ఫలం అని వ్యాఖ్యానించారు. 1980లో స్థాపించబడిన బీజేపీ 1984 ఎన్నికల్లో కేవలం 2 సీట్లు మాత్రమే గెలుచుకుందని గుర్తు చేశారు. ఇప్పుడు ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద పార్టీగా ఆవిర్భవించిందని తెలిపారు. ఈ ఘనత బీజేపీ బూత్ కార్యకర్తలకే దక్కుతుందన్నారు.
ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో గత 12 సంవత్సరాలుగా చివరి వ్యక్తి వరకు అభివృద్ధి పథకాలను అందించాలన్న సంకల్పం నెరవేరిందని నితిన్ నబీన్ పేర్కొన్నారు. భారత త్రివర్ణ పతాకం కశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు రెపరెపలాడాలన్న సంకల్పం నెరవేరిందని చెప్పారు. రాబోయే రోజుల్లో మరింత గొప్ప పోరాటాల్లో పాల్గొనాలని కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చారు. ఈ 12 సంవత్సరాల్లో మోదీ ప్రభుత్వంలోని ఒక్క మంత్రిపై కూడా ఎవరూ అవినీతి ఆరోపణ చేయలేకపోయారన్న ఆయన, అదే స్వచ్ఛమైన, నిజాయతీ గల బీజేపీ ప్రభుత్వానికి నిదర్శనమని అన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ బలహీనతలను తమ ఎన్నికల ప్రచారానికి ఆధారంగా చేసుకోమని, తమ సొంత విజయాల బలంతోనే ఎన్నికల్లో పోరాడతామని స్పష్టం చేశారు. ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోవడమే తమ ప్రభుత్వ ప్రత్యేకత అని స్పష్టం చేశారు.
నిరుద్యోగ భృతి ఇచ్చారా? మహిళలకు ఆర్థిక సహాయం అందిస్తామన్న మాటను నెరవేర్చారా? తెలంగాణలో ఆర్ఆర్ ట్యాక్స్ విధిస్తున్నారు. తెలంగాణ నుంచి దిల్లీకి డబ్బులు వెళ్తున్నాయి. కాంగ్రెస్ అవినీతి, నేరాల తరహా పాలన చేస్తోంది. కాంగ్రెస్, ఎంఐఎం, బీఆర్ఎస్ కలిసే ఉన్నాయి. దిల్లీ దర్బార్కు తెలంగాణను ఏటీఎంగా మార్చారు. కాంగ్రెస్ ప్రజా వ్యతిరేక కార్యక్రమాలపై పోరాటం చేయాలి. - నితిన్ నబీన్ సిన్హా, బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు
పశ్చిమ్బెంగాల్లో ఎలా గెలిచారని చాలా మంది తనను అడుగుతున్నారని నితిన్ నబీన్ పేర్కొన్నారు. బీజేపీ కార్యకర్తల కష్టాలతో పశ్చిమ్బెంగాల్లో గెలిచామని తాను చెప్పానని తెలిపారు. పశ్చిమ్బెంగాల్లో బీజేపీ కార్యకర్తలను చాలా ఇబ్బందులకు గురి చేశారన్న ఆయన, బెంగాల్లో బీజేపీని గెలిపించాలనే ఆలోచనలతోనే కార్యకర్తలు పనిచేశారన్నారు. తెలంగాణలో సర్పై ప్రజలకు బీజేపీ కార్యకర్తలు అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు. తెలంగాణలో ప్రజలు బీజేపీ వైపే ఉన్నారని, మోదీ నేతృత్వంలో బీజేపీ వెంట నడిచేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలను ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకెళ్లాలని పిలుపునిచ్చారు.
తెలంగాణ ప్రజల సొమ్ముతో రాహుల్గాంధీ విదేశీ పర్యటనలు చేస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ అవినీతి లెక్క తేల్చేందుకు బీజేపీ శ్రేణులు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, ఎంఐఎం ఆటలాడులాడుతున్నాయి. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, ఎంఐఎం అవినీతికి పాల్పడుతూ వారసత్వ రాజకీయాలను ప్రోత్సహిస్తున్నాయి. తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలు నెరవేర్చేది బీజేపీనే. - నితిన్ నబీన్ సిన్హా, బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు
బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్లు కుటుంబపాలన, అవినీతిని ప్రోత్సహిస్తున్నాయి : నితిన్ నబీన్
నేటి యువత వేగంగా లక్ష్యాలను చేరాలనే ఆరాటంలో ఉంది : బీజేపీ చీఫ్ నితిన్ నబీన్