మీరు ఇలాగే ఉంటే ముందుకు పోలేం - ఇకనైనా మారండి : తెలంగాణ నేతలకు నితిన్ నబీన్ దిశానిర్దేశం
బీజేపీ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్లతో నితిన్ నబీన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ మీటింగ్ - పార్టీ పరిస్థితి, అధికారంలోకి వచ్చేందుకు చేపట్టాల్సిన అంశాలపై చర్చ - బీజేపీ పార్టీ నేతలకు నితిన్ నబీన్ మార్గనిర్దేశం
Published : June 29, 2026 at 12:13 PM IST
Nitin Nabin Breakfast Meeting with BJP Leaders : బీజేపీ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్లతో బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ మీటింగ్ జరిగింది. బేగంపేట పర్యాటక భవన్లో పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్రావు అధ్యక్షతన నేతలు సమావేశమయ్యారు. భేటీలో అభయ్ పాటిల్, సునీల్ బన్సల్, ఆశిశ్ సెల్లార్, రేఖా శర్మ, చంద్రశేఖర్ తివారీ పాల్గొన్నారు. పార్టీ సంస్థాగత బలోపేతం, బూత్ కమిటీల పనితీరుపై, పార్టీ పరిస్థితి, అధికారంలోకి వచ్చేందుకు చేపట్టాల్సిన అంశాలపై సమావేశంలో చర్చ జరిగినట్లు సమాచారం.
భవిష్యత్తు కార్యాచరణపై మార్గదర్శనం : ప్రతికూల వాతావరణాన్ని తట్టుకుని పశ్చిమ బెంగాల్ లాంటి రాష్ట్రంలోనే బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చిందని నితిన్ నబీన్ గుర్తు చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ పార్టీకి అనుకూల వాతావణం ఉందని, ప్రజలు బీజేపీకి అధికారం ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని తెలిపారు. మీరు ఇలాగే ఉంటే పార్టీ ముందుకు పోదని, ఇకనైనా మారండని నితిన్ నబీన్ తెలంగాణ నేతలకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఆదివారం వివిధ కార్యక్రమాలు, సభల్లో పాల్గొన్న ఆయన అనంతరం రాత్రి పార్టీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో రాష్ట్ర నాయకులతో గంటన్నరకుపైగా సమావేశమయ్యారు. కేంద్ర మంత్రులు కిషన్ రెడ్డి, బండి సంజయ్తోపాటు, పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఎన్.రామచందర్రావు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, మాజీ ప్రజా ప్రతినిధులు, పార్టీ ముఖ్య పదాధికారులు పాల్గొన్నారు. ఈ సమావేశంలో భవిష్యత్తు కార్యాచరణపై నితిన్ నబీన్ మార్గదర్శనం చేశారు. కొన్ని సందర్భాల్లో నాయకులను గట్టిగా హెచ్చరించినట్లు సమాచారం.
ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలి : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎవరెవరు ఏం చేస్తున్నారో తన వద్ద నివేదిక ఉందని, పార్టీనే ఫస్ట్, లీడర్ లాస్ట్ అని, పైనుంచి ఎవరో వస్తారని, ఏదో చేస్తారని అనుకోవద్దని, గెలిచే వాతావరణాన్ని మీరే సృష్టించాలని తేల్చి చెప్పారు. పశ్చిమ బెంగాల్లో ఎన్నికల ముందు ప్రచారం చేయడానికి కూడా పరిస్థితులు అనుకూలించలేదని, అయినా ఎన్నో ఒడుదొడుకులను తట్టుకొని అక్కడ అధికారంలోకి వచ్చామని గుర్తు చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీపై ప్రజల్లో వ్యతిరేకత ఉందని తెలిపారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ప్రజల్లోకి మరింత సమర్థవంతంగా తీసుకెళ్లాలని నేతలకు మార్గదర్శనం చేశారు.
పార్టీని అధికారంలోకి తెచ్చేలా కృషి చేయాలి : బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ప్రజలు అవకాశం ఇచ్చే పరిస్థితి లేదని, బీజేపీనే ముందు ఉండాలని బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నిర్దేశించారు. సంస్థాగతంగా, రాజకీయంగా సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న నాయకులు తెలంగాణలో ఉన్నారని, అందరూ కలిసి వచ్చే ఎన్నికల్లో బీజేపీ పార్టీని అధికారంలోకి తెచ్చేలా కృషి చేయాలని, హైదరాబాద్తోపాటు జరిగే అన్ని కార్పొరేషన్ల ఎన్నికల్లో విజయంపై గురిపెట్టాలని నేతలకు సూచించారు.
ఆదివారం రంగారెడ్డి గ్రామీణ జిల్లా బీజేపీ కార్యాలయాన్ని నితిన్ నబీన్ ప్రారంభించారు. అక్కడ నుంచే ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్, కామారెడ్డి, సిద్దిపేట, మెదక్, వనపర్తి, నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాల బీజేపీ కార్యాలయాలను వర్చువల్గా ప్రారంభించారు.
పశ్చిమ్బెంగాల్ స్ఫూర్తిగా తెలంగాణలోనూ పోరాడాలి: నితిన్ నబీన్