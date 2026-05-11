పెద్దదస్తగిరి హత్య కేసు - కడప జిల్లా ఎస్పీ ఎదుట లొంగిపోయిన నిత్యానందరెడ్డి

లాయర్‌తో కలిసి ఎస్పీ కార్యాలయానికి వచ్చి లొంగిపోయిన నిత్యానందరెడ్డి - అదుపులోకి తీసుకుని మరోచోటికి తరలించిన పోలీసులు - ఇప్పటికే ఈ కేసులో 11 మందిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు

Nithyananda Reddy Surrendered Before Kadapa District SP
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 1:13 PM IST

Nithyananda Reddy Surrendered Before Kadapa District SP: పెద్ద దస్తగిరి హత్య కేసులో ఏ13గా ఉన్న మాజీ డిప్యూటీ మేయర్ నిత్యానంద రెడ్డి కడప జిల్లా ఎస్పీ ఎదుట లొంగిపోయారు. అనంతరం ఆయన్ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మొదట కోర్టులో లొంగిపోతాడని సమాచారంతో అక్కడ పోలీసులు పెద్ద ఎత్తున మోహరించారు. గత నెల 6న పెద్ద దస్తగిరి హత్యకు గురైన సంగతి తెలిసిందే. పెద్ద దస్తగిరికి, నిత్యానందరెడ్డికి భూ వ్యవహారాల్లో వచ్చిన విభేదాలతో హత్య జరిగిందని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

హైకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ: వైఎస్సార్​సీపీ నేత, స్థిరాస్థి వ్యాపారి, పెద్దదస్తగిరి హత్య కేసులో నిందితుడు మాజీ డిప్యూటీ మేయర్ బండి నిత్యానందరెడ్డికి గతంలోనే హైకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ తగిలిన సంగతి తెలిసిందే. తనపై నమోదు చేసిన కేసును కొట్టేయాలని నిత్యానందరెడ్డి చేసిన అభ్యర్ధనను హైకోర్టు తోసిపుచ్చింది. కేసు విచారణ ప్రాథమిక దశలో ఉందని గుర్తు చేసిన న్యాయస్థానం ఈ దశలో కేసును కొట్టేసే ప్రశ్నే ఉత్పన్నం కాదని గతంలోనే స్పష్టం చేసింది. గత నెల 6న పెద్దదస్తగిరి హత్యకు గురికాగా, దీని వెనుక నిత్యానందరెడ్డి ఉన్నారని పెద్దఎత్తున ఆరోపణలు వచ్చాయి. భూ వ్యవహారాల్లో విభేదాలతోనే హత్య జరిగిందని సమాచారం. పోలీసులు ఇప్పటికే ఈ కేసులో 11 మందిని అరెస్టు చేశారు.

వివాదాలు తలెత్తడంతో హత్య: 'పెద్ద దస్తగిరి హత్య ఘటనలో బండి నిత్యానందరెడ్డి సూత్రధారి. ఈ ఘటనలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు. అందుకు ఆధారాలు లభించాయి. గూగుల్‌ టేక్‌ అవుట్, కాల్‌ డేటాను పరిశీలిస్తే హత్య అనంతరం ప్రధాన నిందితులు నిత్యానందరెడ్డిని ఆశ్రయించినట్లు తేలిందని వాదనలు వినిపించారు. నిందితులు పారిపోయేందుకు సొమ్ము సమకూర్చారన్నారు. సహ నిందితులు ఇచ్చిన వాంగ్మూలం ఆధారంగా పిటిషనర్‌ను ఈ కేసులో నిందితుడిగా చేర్చినట్లు కోర్టుకు తెలిపారు. పెద్ద దస్తగిరి, నిత్యానందరెడ్డి కలిసి స్థిరాస్తి వ్యాపారం చేసేవారు. వివాదాలు తలెత్తడంతో హత్యకు ప్రణాళిక రచించారు. దర్యాప్తు ప్రాథమిక దశలో ఉంది' అని కోర్టు దృష్టికి తెచ్చారు.

కంటతడి నాటకం: కడప శివారు అలంఖాన్‌పల్లెకు చెందిన పెద్ద దస్తగిరి ఏప్రిల్​ 6న వేకువజామున 3 గంటల సమయంలో కడప రిమ్స్‌ ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలో దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. మృతదేహాన్ని చూసేందుకు కడప మాజీ మేయర్లు సురేష్‌బాబు, పాకా సురేశ్ మరికొందరితో కలిసి రిమ్స్‌ మార్చూరీకి వెళ్లారు. వారితో పాటు వైఎస్సార్​సీపీ నేత, కడప మాజీ డిప్యూటీ మేయర్‌ బండి నిత్యానందరెడ్డి కూడా ఉన్నారు. దస్తగిరి మృతదేహంపై ఎక్కడెక్కడ కత్తిపోట్లు ఉన్నాయో నిత్యానందరెడ్డే స్వయంగా చూపించారు. దారుణంగా చంపేశారంటూ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. ఆ తర్వాత కూడా ఇది గంజాయి ముఠాలు, రౌడీ గ్యాంగ్‌ల మధ్య ఘర్షణలో జరిగిన హత్యగా చిత్రీకరించి అదే ప్రచారం చేశారు.

నిత్యానందరెడ్డికి హైకోర్టులో చుక్కెదురు -కేసును కొట్టేసే ప్రశ్నే లేదన్న హైకోర్టు

