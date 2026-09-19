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తప్పులు మీరు చేసి మమ్మల్ని అంటారేం? - పోలవరం విషయంలో మాజీ సీఎం జగన్​పై నిమ్మల ఆగ్రహం

పోలవరం ప్రాజెక్టు ఎత్తు విషయంలో తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ, రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్‌పై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

పోలవరం ప్రాజెక్టును నిర్లక్ష్యం చేసిన జగన్‌పై రామానాయుడు ఘాటు విమర్శలు
పోలవరం ప్రాజెక్టును నిర్లక్ష్యం చేసిన జగన్‌పై రామానాయుడు ఘాటు విమర్శలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 10:39 AM IST

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Updated : September 19, 2026 at 12:48 PM IST

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Nimmala Ramanaidu On Polavaram Project : పోలవరం ప్రాజెక్టు ఎత్తు విషయంలో తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ, రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్‌పై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. వైఎస్సార్‌సీపీ హయాంలోనే ప్రాజెక్టును రెండు దశలుగా మార్చి +41.15 మీటర్ల ఎత్తుకు నిధులు ఇవ్వాలని కోరింది జగనేనని అన్నారు. ఈ మేరకు శుక్రవారం ఆయన ఒక ప్రకటనలో స్పందించారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు తొలిదశకు నిధులు మంజూరు చేయాలంటూ అనేక సార్లు ప్రతిపాదనలు పంపింది వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వమేనని ఆయన అన్నారు.

2017-18 ధరల ప్రకారం డీపీఆర్‌ : టీడీపీ ప్రభుత్వం 2014-19 మధ్య ఎప్పుడూ పోలవరం ప్రాజెక్టును తొలిదశ, రెండో దశగా విభజించలేదని రామానాయుడు అన్నారు. అప్పట్లో (టీడీపీ హయాంలో) 2019 ఫిబ్రవరి 11న దిల్లీలో కేంద్ర జలశక్తిశాఖకు చెందిన 141వ సాంకేతిక సలహా కమిటీ సమావేశమై పోలవరంలో +45.72 మీటర్ల ఎత్తుకు నీటిని నిల్వ చేసేలా రూ.55,548.87 కోట్లకు ఆమోదం తెలియజేసిందన్నారు. 2017-18 ధరల ప్రకారం డీపీఆర్‌కు ఆమోదం లభించిందని తెలిపారు. తొలిదశ, రెండోదశ అని టీడీపీ ప్రభుత్వంలో ఎక్కడైనా మేము ప్రతిపాదించామా? అన్నారు. మీరు చేసిన తప్పిదాన్ని మా ప్రభుత్వంపై రుద్దడం ఎందుకని జగన్‌ను ప్రశ్నించారు.

వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వం పోలవరం ప్రాజెక్టును నిర్లక్ష్యం చేయకుండా పూర్తి చేసి ఉంటే ప్రస్తుత ఎల్‌నినో లాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనూ 400 టీఎంసీల నీటిని వినియోగించుకునేవాళ్లం. పట్టిసీమ ప్రాజెక్టును మీరు (జగన్‌) వృథా ప్రాజెక్టు అనలేదా? పట్టిసీమ, పురుషోత్తపట్నం పంపులు పీకేస్తామని అనలేదా? పట్టిసీమ వల్లే ఇప్పుడు కృష్ణాడెల్టాలో 6.80 లక్షల ఎకరాలకు నీరందుతోంది. - నిమ్మల రామానాయుడు, రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి

తొలిదశ అంచనా వ్యయం రూ.30,436.95 కోట్లు : జలవనరులశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి 2022 జనవరిలో+41.15 మీటర్ల ఎత్తు వరకు నీళ్లు నిలబెట్టేలా రూ.10,911.15 కోట్లు ఇవ్వాలని పోలవరం ప్రాజెక్టు అథారిటీ సీవోకు లేఖ రాయలేదా? అని రామానాయుడు అన్నారు. ఆ తర్వాత జలవనరులశాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి, పోలవరం ప్రాజెక్టు చీఫ్‌ ఇంజినీరు కూడా అనేకసార్లు వైఎస్సార్‌సీపీ పాలనలో ఈ మేరకు కేంద్రానికి లేఖలు రాయలేదా అంటూ విమర్శించారు. వైఎస్సార్‌సీపీ హయాంలోనే 2024 ఫిబ్రవరి 16న కేంద్ర ప్రభుత్వం పోలవరం ప్రాజెక్టు తొలిదశ అంచనా వ్యయాన్ని రూ.30,436.95 కోట్లుగా నిర్ధారించిన మాట వాస్తవం కాదా? అన్నారు. ఈ ప్రాజెక్టును విధ్వంసం చేసి భవిష్యత్తును ప్రశ్నార్థకం చేసింది మీరు కాదా? అని ప్రశ్నించారు.

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Last Updated : September 19, 2026 at 12:48 PM IST

TAGGED:

JAGAN MOHAN REDDY
POLAVARAM HEIGHT
ANDHRA PRADESH WATER RESOURCES
PATTISEEMA PROJECT
RAMANAIDU ON POLAVARAM PROJECT

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