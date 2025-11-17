ETV Bharat / politics

భాగ్యనగరంలో బలపడుతున్న హస్తం - పూర్వవైభవం దిశగా ప్రయత్నాలు

జూబ్లీహిల్స్‌ గెలుపుతో కాంగ్రెస్‌ శ్రేణుల్లో నూతనోత్తేజం - స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సిద్ధమన్నట్లు సంకేతాలు - హైదరాబాద్​లో పూర్వవైభవం కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తోన్న కాంగ్రెస్

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 17, 2025 at 6:21 AM IST

Congress Party in Hyderabad : జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికలో కాంగ్రెస్‌ ఘన విజయం సాధించడంతో ఆ పార్టీ శ్రేణుల్లో నూతన ఉత్సాహం వెల్లివిరుస్తోంది. హైదరాబాద్ నగర కాంగ్రెస్‌లో ఉత్తేజం ఉరకలేస్తోంది. ఇదే ఊపుతో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సిద్ధమన్నట్లు సంకేతాలను ఇస్తోంది. మరోవైపు హైదరాబాద్​పై గట్టి పట్టు బిగిస్తోంది. ఎంఐఎం పార్టీతో దోస్తీ కట్టడం పాతబస్తీ మినహా మిగిలిన ప్రాంతాల్లో బలం పెంచుకునేందుకు తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ఇప్పటికే ఇతర పార్టీల నుంచి నాయకుల చేరికలను ప్రోత్సహిస్తోంది. గతంలో రాజధాని హైదరాబాద్​లో​ తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానం ఉన్న కాంగ్రెస్‌ 2014 తర్వాత బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ ప్రభంజనానికి డీలా పడింది. ప్రస్తుతం మళ్లీ తిరిగి పూర్వవైభవం దిశగా ప్రయత్నాలు చేస్తోంది.

మనుగడే లేని చోట : గత జీహెచ్‌ఎంసీ (గ్రేటర్ హైదరాబాద్​ మున్సిపల్​ కార్పొరేషన్) ఎన్నికల్లో 150 డివిజన్లలో కాంగ్రెస్‌ కేవలం రెండింటిలో గెలిచింది. బీఆర్​ఎస్ 56 డివిజన్లను కైవసం చేసుకుంది. ఎంఐఎం మద్దతు లభించడంతో బీఆర్​ఎస్​కు మేయర్‌ పీఠం దక్కింది. గద్వాల విజయలక్ష్మి నగర మేయరుగా ఎన్నికయ్యారు. 2023 ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కావడంతో జీహెచ్‌ఎంసీ పాలకవర్గం ఒక్కసారిగా తలకిందులైంది.

మేయర్‌ విజయలక్ష్మీ అధికార పార్టీ కాంగ్రెస్‌లో చేరారు. ఆమెతోపాటు 13 మంది కార్పొరేటర్లు బీఆర్​ఎస్​కు గుడ్‌బై చెప్పారు. బీజేపీ నుంచి 8 మంది పార్టీ ఫిరాయించారు. మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో బీజేపీ 44 డివిజన్లను సొంతం చేసుకుంది. మరోవైపు గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గ్రేటర్‌ పరిధిలో కాంగ్రెస్‌ ఒక్క సీటును కూడా గెలుచుకోలేదు. 2024 పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో మూడు బీజేపీ, ఒకటి మజ్లిస్ గెలుచుకున్నాయి. కాంగ్రెస్‌కు ఎటువంటి ప్రాతినిధ్యం దక్కలేదు.

తొలిసారి అత్యధిక మెజారిటీ : నియోజకవర్గాల పునర్విభజనలో భాగంగా 2009లో ఏర్పడిన జూబ్లీహిల్స్‌లో ఇప్పటి వరకు 5 సార్లు ఎన్నికలు జరిగాయి. తాజాగా జరిగిన ఉప ఎన్నికలో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ తరఫున నవీన్‌ యాదవ్‌ 24,729 ఓట్లు సాధించి భారీ మెజారిటీతో గెలిచిన ఎమ్మెల్యేగా నిలిచారు. 2009లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికలో పీజేఆర్​ కుమారుడు విష్ణువర్ధన్‌రెడ్డి 21,741 ఓట్ల ఆధిక్యంతో గెలిచారు. 2014, 2018, 2023లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన దివంగత మాగంటి గోపీనాథ్‌ తన సమీప ప్రత్యర్థులపై వరుసగా 9,242, 16,004, 16,337 ఓట్లు అధికంగా తెచ్చుకున్నారు. ప్రస్తుతం జీహెచ్​ఎంసీ పరిధిలో కాంగ్రెస్​కు ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. జూబ్లీహిల్స్​ నుంచి నవీన్​ యాదవ్, కంటోన్​మెంట్ నుంచి శ్రీ గణేశ్​.

రాజీనామా చేసేందుకు సిద్ధం! : ఖైరతాబాద్‌లో ఉపఎన్నిక వచ్చినా విజయం సాధిస్తామన్న ఆత్మవిశ్వాసం అక్కడి కాంగ్రెస్‌ కార్యకర్తల్లో పెరిగింది. ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్‌ రాజీనామాకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు చెబుతున్నారు. పార్టీ ఫిరాయింపుల విషయంలో ఇటీవల కోల్​కతా హైకోర్టు పశ్చిమబెంగాల్​లో ఓ ఎమ్మెల్యే పార్టీ మారడంతో ఆయనపై అనర్హత వేటు వేసింది. తెలంగాణలోనూ పార్టీ మారిన కొంత మంది ఎమ్మెల్యేలపై వేటు పడే అవకాశాలున్నాయని పలువురు రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. దీనిపై స్పీకర్​ కార్యాలయం ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలకు నోటీసులు ఇచ్చి వారిని విచారణ కూడా చేస్తోంది.

