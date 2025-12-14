వాట్సాప్ ద్వారా రాజీనామా చేసిన నెల్లూరు మేయర్ - ఆమోదంపై ఉత్కంఠ
కలెక్టర్ అందుబాటులో లేకపోవడంతో వాట్సాప్ ద్వారా పంపిన స్రవంతి - వాట్సాప్ ద్వారా రాజీనామా పంపడంతో కలెక్టర్ ఆమోదంపై ఉత్కంఠ
Nellore Mayor Sravanthi Resigned: నెల్లూరు మేయర్ పొట్లూరు స్రవంతి తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. రాజీనామా చేస్తున్నట్లు నిన్న (శనివారం) ఆమె ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఆదివారం ఉదయం స్వయంగా వెళ్లి జిల్లా కలెక్టర్కు రాజీనామా పత్రాన్ని అందిస్తానని స్రవంతి చెప్పారు. నేడు కలెక్టర్ అందుబాటులో లేకపోవడంతో వాట్సప్లో పంపించారు. వాట్సప్ ద్వారా రాజీనామా పంపడంతో నెల్లూరు జిల్లా కలెక్టర్ ఆమోదంపై ఉత్కంఠ నెలకొంది.
ఈ నెల 18న అవిశ్వాస తీర్మాన సమావేశం జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో రాజీనామా చేస్తున్నట్లు స్రవంతి ప్రకటించారు. నెల్లూరు నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో 54 మంది కార్పొరేటర్లు ఉన్నారు. వీరందరూ వైఎస్సార్సీపీ పార్టీ వారే. వీరిలో ఒకరు ఇప్పటికే రాజీనామా చేశారు. మేయర్ కాకుండా మిగిలిన 52 మందిలో 42 మంది సార్వత్రిక ఎన్నికల తర్వాత టీడీపీలో చేరారు.
నిన్న (శనివారం) రాత్రి ఆమె మేయర్ ఛాంబర్లో విలేకర్లతో మాట్లాడారు. మేయర్ పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు స్వయంగా ప్రకటించారు. ఆదివారం కలెక్టర్ను కలిసి రాజీనామా పత్రం అందించనున్నట్లు తెలిపారు. గిరిజన బిడ్డను ఎదుర్కొనే శక్తి లేక కుట్రలు చేశారని అని ఆరోపించారు. నాకు మద్దతు ఇస్తున్న కార్పొరేటర్లను భయపెట్టడం, కేసులు పెట్టడం బాధాకరమన్నారు. మహిళా కార్పొరేటర్లు అని కూడా చూడకుండా ఇళ్లకు వెళ్లి ఇబ్బంది పెట్టారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మేయర్ పదవి ఇచ్చిన జగన్మోహన్రెడ్డి, కష్టకాలంలో అండగా ఉన్న గిరిజన నాయకులకు నేను ఎప్పుడూ రుణపడి ఉంటానని తెలిపారు. కేవలం మేయర్ పదవికే రాజీనామా చేశాను. ప్రజలకు చేరువగానే ఉంటానని వెల్లడించారు.
మంత్రి, రూరల్ ఎమ్మెల్యే పై విమర్శలు: మంత్రి నారాయణ, రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్రెడ్డి పై ఆమె ఆరోపణలు చేశారు. ఐదుగురు కార్పొరేటర్లు వైఎస్సార్సీపీలో చేరితే వారిని బెదిరిస్తున్నారన్నారు. దీనికి నారాయణ మద్దతు తెలుపుతున్నారు అని మేయర్ స్రవంతి భర్త జయవర్ధన్ విమర్శించారు.
ఇదిలా ఉండగా మేయర్ దంపతులు నగర అభివృద్ధికి అడుగడుగునా ఆటంకాలు సృష్టించేవారని కార్పొరేటర్లు ఆరోపించారు. వారి అవినీతితో ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు వస్తోందన్నారు. మేయర్ దంపతుల చేతి వాటంతో దస్త్రాలు కదలడం లేదని వాపోయారు. ఈ మేరకు మంత్రి నారాయణకు ఇటీవలే ఫిర్యాదు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో మేయర్పై అవిశ్వాస తీర్మానం నోటీసులు కూడా ఇచ్చారు.
ప్రతిపక్షం పార్టీ లేకపోవడంతో : నెల్లూరు కార్పోరేషన్ 2 నియోజకవర్గాల కలయిక. నెల్లూరు గ్రామీణం, నెల్లూరు నగరం కలిసి 54 డివిజన్లుగా కార్పొరేషన్ ఏర్పడింది. రాష్ట్రంలో అతి పెద్ద కార్పొరేషన్లలో ఇది నాలుగోది. నాలుగేళ్ల క్రితం జరిగిన కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ పార్టీ నగరంలోని అధికార బలంతో 54 డివిజన్లనూ ఆ పార్టీ అభ్యర్ధులు కైవసం చేసుకున్నారు. టీడీపీ ప్రతిపక్షంగా లేకపోవడంతో వైఎస్సార్సీపీ మేయర్ స్రవంతి, భర్త జయవర్ధన్ పలు అక్రమాలకు పాల్పడ్డారు. నగరాభివృద్ధిపై దృష్టి పెట్టలేదన్న విమర్శలు కూడా ఉన్నాయి. 4 ఏళ్లు పూర్తి కావడంతో కూటమి ప్రభుత్వం మేయర్ పీఠంపై దృష్టి సారించింది.
