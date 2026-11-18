పల్లె పోరులో కూటమి అభ్యర్థులను గెలిపించాలి: నేతలు
AP Panchayat Elections 2026:ఈవీఎం, బ్యాలెట్ ఎన్నిక ఏదైనా ప్రజలు ఎన్డీఏ వైపే ఉన్నారని కూటమి అగ్రనేతలు అన్నారు. ప్రజలు అభివృద్ధిని బేరీజు వేసుకుని వచ్చే ఎన్నికల్లోనూ కూటమి అభ్యర్థులను గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 4:47 PM IST
పంచాయతీ ఎన్నికల్లోనూ కూటమి జైత్రయాత్ర కొనసాగించాలని తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీ అగ్రనేతలు ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. ఇటీవల స్థానిక ఎన్నికల్లో కూటమికి కట్టబెట్టిన విజయాన్ని పంచాయతీ ఎన్నికల్లోనూ కొనసాగించాలని వారు కోరారు. ఈ మేరకు గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలోని టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు, మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్ మీడియాతో మాట్లాడారు.
స్థానిక ఎన్నికల్లో సాధించిన విజయంతో ట్రిపుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ను మరింత పరుగులు పెట్టిస్తామని టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలో గొడ్డలి పార్టీ దుర్మార్గాలను అడ్డుకున్నామని చెప్పారు. పులివెందులలో తొలిసారిగా ప్రజలు స్వేచ్ఛగా ఓటేశారని తెలిపారు. మరోవైపు స్థానిక ఎన్నికల్లో కూటమి అభ్యర్థులు ఓడిన చోట సమన్వయ లోపం ఉందని ఆయన అంగీకరించారు. మూడు పార్టీల మధ్య సమన్వయంలో ఎక్కడ పొరపాట్లు జరిగాయో సమీక్షించుకుని ముందుకెళ్తామన్నారు. పంచాయతీ, రెండో దశ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో అలాంటి తప్పిదాలు పునరావృతం కాకుండా జాగ్రత్త పడతామని వివరించారు. తదుపరి దశ ఎన్నికల్లో వంద శాతం ఫలితాలే లక్ష్యంగా మూడు పార్టీలు సమన్వయంతో ముందుకు సాగుతాయని పల్లా శ్రీనివాసరావు స్పష్టం చేశారు
"స్థానిక ఎన్నికల ఫలితాల్లో కూటమి అభ్యర్థులు ఓడిన చోట లోపం ఉన్న మాట వాస్తవమే. ఎక్కడ పొరపాట్లు జరిగాయో కచ్చితంగా మూడు పార్టీలు సమీక్షించుకుని ముందుకెళ్తాం. రెండో దశ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో లోపాలు లేకుండా చూసుకుంటాం. తదుపరి దశ ఎన్నికల్లో 100 శాతం ఫలితాల సాధనే లక్ష్యంగా సాగుతాం." - పల్లా శ్రీనివాసరావు, టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు
కూటమి ఐక్యతను క్షేత్రస్థాయిలో కొనసాగిస్తున్నామని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ స్పష్టం చేశారు. సమాజానికి సేవ చేయాలనే యువతకు స్థానిక ఎన్నికల్లో అవకాశాలు కల్పిస్తున్నట్లు చెప్పారు. రాజకీయాల్లోకి యువ నాయకత్వం రావాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్రజల భవిష్యత్ కోసమే ఈ కూటమి ప్రభుత్వమని తెలిపారు. జరగబోయే ఎన్నికల్లో కూటమి అభ్యర్థులను ప్రజలు ప్రోత్సహించాలని కోరారు. రాబోయే రోజుల్లో రాష్ట్రాన్ని చంద్రబాబు నాయకత్వంలో ఇంకా అభివృద్ధి చేస్తామని నాదెండ్ల మనోహర్ అన్నారు.
తుపాన్లు రాష్ట్రాన్ని ముంచెత్తినా ప్రజలు కూటమికి స్పష్టమైన తీర్పునిచ్చారని బీజేపీ రాష్ట అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్ పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ పాలనకు నిదర్శనంగానే రాష్ట్రానికి భారీగా పెట్టుబడులు వస్తున్నాయని చెప్పారు. అన్ని గ్రామాలకు నేరుగా 16వ ఆర్థిక సంఘం నిధులు వెళ్లేలా చూస్తామన్నారు. నంబర్ 1 స్టేట్ వికసిత్ ఆంధ్రాగా రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు. ప్రజలు అభివృద్ధిని బేరీజు వేసుకుని పంచాయతీ, రెండో దశ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లోనూ కూటమి అభ్యర్థులను గెలిపించాలని ముగ్గురు నేతలు విజ్ఞప్తి చేశారు.
మరోవైపు మండల, జిల్లా పరిషత్ పీఠాలపై కూటమి కసరత్తు తుది దశకు చేరింది. ఈ మేరకు ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో జనసేన నేత నాదెండ్ల మనోహర్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్ భేటీ కానున్నారు. రేపు (గురువారం) జరిగే మండల పరిషత్ అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో మూడు పార్టీలకు ఎన్ని స్థానాలు కేటాయించాలనే అంశంపై చర్చించనున్నారు. ఎల్లుండి (శుక్రవారం) జరిగే జిల్లా పరిషత్ ఛైర్మన్ స్థానాలపైనా కీలకంగా చర్చించనున్నారు. మండల పరిషత్ అధ్యక్ష స్థానాల పంపకాలపై ఈ రాత్రికే కూటమి పార్టీల ఉమ్మడి ప్రకటన వెలువడనుంది.
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