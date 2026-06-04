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3 టీడీపీ, ఒకటి జనసేనకు రాజ్యసభ సీట్లు - త్వరలో అభ్యర్థుల ప్రకటన

రాజ్యసభ సీట్లను ఖరారు చేసిన కూటమి నేతలు - మూడు టీడీపీ, ఒక సీటు జనసేన తీసుకోవాలని నిర్ణయం - రాజ్యసభ అభ్యర్థులు ఎవరనే దానిపై త్వరలో అధికారిక ప్రకటన

NDA Leaders Meet Decisions
NDA Leaders Meet Decisions (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 7:47 PM IST

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Updated : June 4, 2026 at 8:36 PM IST

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NDA Leaders Meet Decisions : ఉండవల్లి క్యాంప్‌ కార్యాలయంలో ఎన్డీఏ నేతల సమావేశం జరిగింది. టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు, జనసేన అధినేత పవన్‌కల్యాణ్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్‌తోపాటు టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాస్‌, జనసేన PAC ఛైర్మన్‌ నాదెండ్ల మనోహర్‌ భేటీలో పాల్గొన్నారు. రాజ్యసభ అభ్యర్థుల ఎంపిక, సర్, రెండేళ్ల పాలన విజయాలు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే అంశాలపై భేటీలో ప్రధానంగా చర్చించారు. అలాగే రాష్ట్రంలో త్వరలో నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో అభ్యర్థుల ఎంపికపైనా చర్చ జరిగింది. అందులో భాగంగా మూడు రాజ్యసభ స్థానాలను టీడీపీ, ఒక స్థానాన్ని జనసేన తీసుకోవాలని నిర్ణయించారు. రాజ్యసభ అభ్యర్థుల పేర్లను టీడీపీ, జనసేన త్వరలో ప్రకటించనున్నాయి.

వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఆ పార్టీ తరఫున రాజ్యసభకు ఎన్నికైన పిల్లి సుభాష్‌చంద్రబోస్, ఆళ్ల అయోధ్యరామిరెడ్డి, పరిమళ్‌ నత్వానీతో పాటు, కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక టీడీపీ తరఫున రాజ్యసభకు వెళ్లిన సానా సతీష్‌ల పదవీ కాలం త్వరలో ముగుస్తోంది. శాసనసభలో ఉన్న మెజారిటీ దృష్ట్యా ఈ నాలుగు స్థానాలూ కూటమికే దక్కనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో టీడీపీ, జనసేన ఈ స్థానాలను పంచుకున్నాయి.

గతంలో వైఎస్సార్సీపీ తరఫున రాజ్యసభ సభ్యులుగా ఉన్న ఆర్‌.కృష్ణయ్య, బీద మస్తాన్‌రావు, విజయసాయిరెడ్డి, మోపిదేవి వెంకటరమణ కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక తమ పదవులకు రాజీనామా చేశారు. ఆ నాలుగు స్థానాల్లో రెండు బీజేపీకి కేటాయించి, టీడీపీ రెండు స్థానాలు తీసుకుంది. ఆర్‌.కృష్ణయ్య బీజేపీ నుంచి రాజ్యసభకు వెళ్లారు. విజయసాయిరెడ్డి ఖాళీ చేసిన స్థానంలో బీజేపీ నాయకుడు పాకా సత్యనారాయణను ఎంపిక చేశారు. బీద మస్తాన్‌రావు టీడీపీలో చేరగా, ఆ స్థానాన్ని మళ్లీ ఆయనకే కేటాయించారు. మోపిదేవి వెంకటరమణ స్థానంలో సానా సతీష్‌ రాజ్యసభకు ఎంపికయ్యారు.

రెండేళ్ల పాలన పూర్తయిన సందర్భంగా పలు కీలక నిర్ణయాలు : కూటమి ప్రభుత్వ రెండేళ్ల పాలన పూర్తయిన సందర్భంగా ఈ సమావేశంలో కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నామని పల్లా శ్రీనివాస్‌ తెలిపారు. మరికొన్ని కార్యక్రమాలు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని నిర్ణయించామన్నారు. ఎన్డీయే కూటమి నేతల భేటీ అనంతరం నాదెండ్ల మనోహర్‌, పీవీఎన్‌ మాధవ్‌తో కలిసి మీడియాతో ఆయన మాట్లాడారు. ‘‘కేంద్ర, రాష్ట్ర పాలనా విజయాలు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేలా కార్యాచరణ రూపొందిస్తాం. సంక్షేమ కార్యక్రమాలపై ఈనెల 9న తిరుపతిలో, పరిపాలనపై 12న అమరావతిలో, అభివృద్ధిపై 15న విశాఖపట్నంలో బహిరంగసభలు నిర్వహిస్తాం. జిల్లాల అభివృద్ధిపైనా కార్యక్రమాలు చేపడతాం. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి షెడ్యూల్‌ను త్వరలో ప్రకటిస్తాం. ఎస్‌ఐఆర్‌ అంశంపైనా భేటీలో చర్చించాం’’అని పల్లా శ్రీనివాస్‌ తెలిపారు. వివిధ కార్యక్రమాల ద్వారా అన్ని వర్గాల ప్రజలకు జరిగిన లబ్ధిని వివరిస్తామని పీవీఎన్‌ మాధవ్‌ తెలిపారు. రానున్న మూడేళ్ల పాలనపై రోడ్‌మ్యాప్‌ రూపొందించుకున్నామని చెప్పారు.

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Last Updated : June 4, 2026 at 8:36 PM IST

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