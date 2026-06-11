ETV Bharat / politics

ప్రజలను మోసం చేసిన ఘనత జగన్‌కే దక్కుతుంది: కూటమి నేతలు

గొడ్డలిపోటు, వెన్నుపోటుకు పేటెంట్ హక్కులు జగన్‌కే సొంతమన్న మంత్రి మండిపల్లి - శవాలపై రాజకీయాలు చేయడం జగన్‌ మానుకోవాలని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్‌ సూచన

NDA Leaders on YS Jagan Issue
NDA Leaders on YS Jagan Issue (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 5:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

NDA Leaders on YS Jagan Issue : వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్​మోహన్​ రెడ్డిపై కూటమి నేతలు మండిపడ్డారు. తన పాలన వైఫల్యాలను ప్రత్యర్థులపై నెట్టేయడం ఆయన రాజకీయ నైజమని ఆరోపించారు. గొడ్డలిపోటు, వెన్నుపోటుకు పేటెంట్ హక్కులు ఉంటే అవి జగన్‌కే సొంతమని మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్​రెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు. ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయకుండా ప్రజలను మోసం చేసిన ఘనత జగన్‌కే దక్కుతుందని విమర్శించారు.

సంపూర్ణ మద్యనిషేధం పేరుతో మహిళలకు హామీ ఇచ్చి, అధికారంలోకి రాగానే ఆ హామీకి వెన్నుపోటు పొడిచారని మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్​రెడ్డి ఆరోపించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మద్యం విక్రయాలను ప్రోత్సహించి వేలాది కుటుంబాలను అస్తవ్యస్తం చేశారన్నారు. మెగా డీఎస్సీ, జాబ్ క్యాలెండర్ పేరుతో నిరుద్యోగ యువతకు ఆశలు కల్పించి, వారిని నిరాశలోకి నెట్టారని ఆరోపణలు చేశారు. యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాల్సింది పోయి గంజాయి, డ్రగ్స్ సంస్కృతి పెరగడానికి జగన్ పాలనే కారణమని విమర్శించారు.

'పేదల ఆకలి తీర్చిన అన్న క్యాంటీన్లను రద్దు చేసిన ఘనుడు జగనే. ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ పేరుతో రైతులు, భూ యజమానుల హక్కులను ప్రమాదంలోకి నెట్టే కుట్ర చేశారు. తన పాలన వైఫల్యాలను ప్రత్యర్థులపై నెట్టేయడం ఆయన రాజకీయ నైజం. ఒక అబద్ధాన్ని ప్రచారంలాగా నిజమవుతుందనేదే జగన్ నమ్మకమని' రాంప్రసాద్​రెడ్డి విమర్శించారు.

వారసత్వంగా వచ్చిన ఆస్తులపై రైతులు పొందిన పట్టాదారు పుస్తకాలపై జగన్ ఫొటో ఏంటని మంత్రి ఎన్​ఎండీ.ఫరూక్ ప్రశ్నించారు. సీఎం చంద్రబాబు ఆధ్వర్యంలో ఆ పుస్తకాలపై జగన్ ఫొటో స్థానంలో రైతుల చిత్రాన్ని అంటించడంపై అన్నదాతలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారని చెప్పారు. నంద్యాల మండలం ఉడుమల్పురం గ్రామంలో నిర్వహించిన మీ భూమి మీ హక్కు కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని అన్నదాతలకు పట్టాదారు పుస్తకాలను అందజేశారు. ఎన్ని ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్న ప్రభుత్వం ఎన్నో మంచి పనులు చేస్తుందని పేర్కొన్నారు. తల్లికి వందనం, స్త్రీ శక్తి తదితర పథకాలు అమలు చేశామని ఫరూక్ గుర్తు చేశారు.

డీఎస్సీలో అక్రమాలు జరిగినట్లు నిరూపించగలరా? : డీఎస్సీలో అక్రమాలు జరిగినట్లు వైఎస్​ జగన్​మోహన్ రెడ్డి నిరూపించగలరా అని ఎమ్మెల్యే ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు ప్రశ్నించారు. నిరుద్యోగులకు న్యాయం చేసే ఆలోచన ఆయనకు లేదన్నారు. ఆధారాలు ఉంటే కోర్టులను జగన్‌ ఎందుకు ఆశ్రయించట్లేదో చెప్పాలన్నారు. దుర్ఘటనల్లో మృతుల కుటుంబాలకు జగన్‌ ఏం న్యాయం చేశారో చెప్పగలరా అని ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు నిలదీశారు.

టెట్‌ పాస్‌ కాకుండానే ఉద్యోగాలు ఇచ్చామని వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఎమ్మెల్సీ భూమిరెడ్డి రాంగోపాల్​రెడ్డి తెలిపారు. టెట్‌ పాస్‌ అయినవారికే ఉద్యోగాలు ఇస్తారని చెప్పారు. క్రీడా ప్రతిభ ఆధారంగా ఉద్యోగాలు వస్తాయని నోటిఫికేషన్‌లోనే ఉందన్నారు. ఇందులో ఎంపీ భరత్‌, కూన రవికుమార్‌కు సంబంధం లేదని పేర్కొన్నారు. డీఎస్సీ కంటే ముందే సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చారని అసత్య ప్రచారాలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. టీడీపీ నేతలే ఫెడరేషన్లకు అధ్యక్షులుగా ఉన్నారని అబద్ధాలు చెబుతున్నారని భూమిరెడ్డి రాంగోపాల్​రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

శవాలపై రాజకీయాలు చేయడం వైఎస్​ జగన్​మోహన్ రెడ్డి మానుకోవాలని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్‌ సూచించారు. విశాఖ స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ను కాపాడి నిలబెట్టింది ఎన్డీయే ప్రభుత్వమేనని స్పష్టం చేశారు. ఐదేళ్ల పాలనలో ఉక్కు పరిశ్రమకు మేలు చేసే ఒక్కపనైనా జగన్‌ చేశారా అని నిలదీశారు. ఊహించని ప్రమాదం జరిగి 9 మంది చనిపోతే వారందరికీ ప్రభుత్వం అండగా నిలిచిందన్నారు. దీన్నీ వక్రీకరించి మాట్లాడటం సరికాదని హితవు పలికారు.

వైఎస్ జగన్ విశాఖ పర్యటన - వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల అత్యుత్సాహంతో ప్రజలకు తిప్పలు

'పరామర్శలను రాజకీయాలకు వాడుకోవడం సిగ్గుచేటు' - జగన్​ వ్యాఖ్యలకు టీడీపీ కౌంటర్​

TAGGED:

ALLIANCE LEADERS SLAMS YS JAGAN
NDA LEADERS COMMENTS ON JAGAN
జగన్​పై కూటమి నేతలు ఫైర్
MEGA DSC
NDA LEADERS FIRES ON YS JAGAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.