జగన్ కబంధ హస్తాల్లో వైఎస్సార్సీపీ కాపు నేతలు - పవన్పై బురద జల్లే ప్రయత్నం మానుకోవాలి: కూటమి నేతలు
వైఎస్సార్సీపీపై కూటమి నేతల విమర్శలు - జగన్ కబంధ హస్తాల్లో వైఎస్సార్సీపీ కాపు నేతలు ఇరుక్కున్నారన్న మంత్రి నిమ్మల - కులాలు ప్రస్తావించి రాజకీయ లబ్ధి పొందడమే ఆ పార్టీ లక్ష్యమా అని ప్రశ్న
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 8:41 PM IST|
Updated : June 23, 2026 at 8:59 PM IST
NDA Leaders Fires on YSRCP : వైఎస్సార్సీపీపై కూటమి నేతలు మండిపడ్డారు. కూటమి కలిసి ఉంటే జీవితంలో అధికారంలోకి రాలేమనే భయంతోనే ఆ పార్టీ వారు కులాల మధ్య చిచ్చుకు తెరలేపారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పులివెందుల సంస్కృతిని ఏపీ అంతా అమలు చేయాలనేదే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కుట్రని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు ఆరోపించారు. ఐఏఎస్లు కూడా జగన్ మాటలు విని జైలుకెళ్లారని గుర్తుచేశారు. అమరావతిలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో వారు పాల్గొని మాట్లాడారు.
వైఎస్సార్సీపీ కాపు నేతలూ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి బాధితులేనని నిమ్మల పేర్కొన్నారు. ఆ పార్టీలో ఉన్న కాపు నాయకులు జగన్ కబంధహస్తాల్లో ఇరుక్కున్నారని చెప్పారు. నేరస్థులను తయారుచేసే కర్మాగారం వైఎస్సార్సీపీ అని విమర్శించారు. నాయకులను తయారుచేసే కర్మాగారం టీడీపీ అని వ్యాఖ్యానించారు. చరిత్రలో కాపులకు రిజర్వేషన్ ఇచ్చింది చంద్రబాబు, రద్దు చేసింది జగనేనని గుర్తు చేశారు. కూటమిలో చీలికల కోసం గొడ్డలి పార్టీ కుట్ర రాజకీయాలు చేస్తోందని ఆక్షేపించారు. చంద్రబాబు, పవన్ రామలక్ష్మణులు మాదిరిగా కలిసే ఉంటారని నిమ్మల స్పష్టం చేశారు.
వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం కాపులకు ఏం చేసిందో చెప్పాలని మంత్రి దుర్గేశ్ ప్రశ్నించారు. కాపులపై ఆ పార్టీ వైఖరి ఏంటో స్వయంగా జగనే చెప్పారని గుర్తు చేశారు. ద్రాక్షారామంలో సమావేశం ఎందుకు పెట్టారో చెప్పాలి? అన్నారు. రాజకీయ భవిష్యత్ ఇక లేదనే భయంతోనే వైఎస్సార్సీపీ నేతలు కుల సంఘాల సమావేశాలు పెడుతున్నారని విమర్శించారు. కులాల మధ్య చిచ్చు పెట్టడం తప్ప ఇంకేమీ సమస్యలు లేవా అని నిలదీశారు. రాజకీయాలు వేరు, సమస్యలు వేరని ఆ పార్టీ నాయకులు గ్రహించాలని హితవు పలికారు. ఏమైనా ఉంటే రాజకీయ విమర్శలు చేయాలని దుర్గేశ్ చెప్పారు.
NDA Leaders on Kapu Issue : కాపులకు తీరని ద్రోహం చేసిన జగన్ను ఏమీ అనలేక కులచట్రంలో పవన్ కల్యాణ్ బంధించాలని చూడటం ఇక తగదని దుర్గేశ్ హెచ్చరించారు. రాష్ట్రంలో కులాల మధ్య గొడవపెట్టే సంస్కృతికి తెరలేపింది వైఎస్సార్సీపీ కాదా అని ప్రశ్నించారు. ఆ పార్టీ నేతలు వ్యక్తిగత దూషణలకు దిగుతున్నారని విమర్శించారు. వారి వైఖరి గురివింద గింజ చందంగా ఉందని ఆక్షేపించారు.
సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో ప్రభుత్వం చట్టపరంగా ముందుకెళ్తోందని దుర్గేశ్ పేర్కొన్నారు. ఈ కేసులో సిట్ వేశారని సీఐను అదుపులోకి తీసుకున్నారని చెప్పారు. వైఎస్సార్సీపీకి ఏమైనా అనుమానాలుంటే సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చన్నారు. కానీ కులాల మధ్య చిచ్చు కోసం సాయికృష్ణ ఘటనను ఆ పార్టీ నేతలు ఎంచుకోవడమేంటని నిలదీశారు. రాజకీయ స్వలాభం కోసం ప్రతీ అంశాన్ని కులపరంగా చూడటమే వైఎస్సార్సీపీ ధ్యేయమా అని దుయ్యబట్టారు.
"వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం కాపులకు ఏం చేసిందో చెప్పాలి. కాపులపై ఆ పార్టీ వైఖరి ఏంటో స్వయంగా జగనే చెప్పారు. కులాల మధ్య చిచ్చు పెట్టడం తప్ప ఇంకేమీ సమస్యలు లేవా?. రాజకీయాలు వేరు, సమస్యలు వేరని వైఎస్సార్సీపీ గ్రహించాలి. ద్రాక్షారామంలో సమావేశం ఎందుకు పెట్టారో చెప్పాలి? ఏమైనా ఉంటే రాజకీయ విమర్శలు చేయాలి". - దుర్గేశ్, మంత్రి
కూటమి ప్రభుత్వం సహా ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్పై వైఎస్సార్సీపీ కాపు నేతలు చేసిన ఆరోపణలను జనసేన నాయకులు తీవ్రంగా ఖండించారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం కాపులకు తీవ్ర ద్రోహం చేసిందని, కాపుల గురించి మాట్లాడే అర్హత ఆ పార్టీకి లేదన్నారు. గతంలో సీఎం చంద్రబాబు కాపులకు 5 శాతం రిజర్వేషన్లు అమలు చేశారని గుర్తుచేశారు. కానీ వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జగన్ ఎత్తేశారని, దీనిపై ఆ పార్టీ నాయకులు ఎందుకు మాట్లాడటం లేదని ప్రశ్నించారు. ఇప్పటికైనా ఆ పార్టీ కాపు నేతలు తీరు మార్చుకోవాలని బురద జల్లి పవన్ స్థాయిని తగ్గించే ప్రయత్నం చేస్తే ఊరుకునేది లేదని హెచ్చరించారు. రాజమహేంద్రవరంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో వారు పాల్గొని మాట్లాడారు.
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