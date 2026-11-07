అభివృద్ధి వైపే ప్రజలు నిలిచారు - ఓటర్ల తీర్పును జగన్ అవమానిస్తున్నారు: కూటమి నేతలు
NDA Leaders on Election Results: పరిషత్ ఎన్నికల్లో కూటమి అభ్యర్థులకు బ్రహ్మరథం పట్టిన ప్రజలకు టీడీపీ అధ్యక్షుడు పల్లా, మంత్రి దుర్గేశ్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఓటర్ల తీర్పును జగన్ అవమానిస్తున్నారని పల్లా ధ్వజమెత్తారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 8:33 PM IST
పట్టణం నుంచి పల్లె వరకు ప్రజలు ఎన్డీఏ కూటమి సుపరిపాలనకు పట్టం కట్టారని, వైఎస్సార్సీపీ ఎన్ని విధ్వంసాలు సృష్టించినా ప్రజలు తమకే జై కొట్టారని కూటమి నేతలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పరిషత్ ఎన్నికల్లో కూటమి సాధించిన ఘన విజయంపై టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు, రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల లక్ష్మీ దుర్గేశ్ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. తమను ఆదరించిన ఓటర్లకు వారు ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
కూటమి ఘన విజయానికి సహకరించిన ప్రజలందరికీ పల్లా శ్రీనివాసరావు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ విజయం కేవలం ఎన్నికల గెలుపు మాత్రమే కాదన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వ పాలనపై ప్రజలకు ఉన్న అపారమైన నమ్మకానికి ఇది నిదర్శనం అని స్పష్టం చేశారు. జగన్ ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్పినా, విధ్వంసాలకు పాల్పడినా ప్రజలు అభివృద్ధి వైపే మొగ్గు చూపారన్నారు. ఈవీఎంలైనా, బ్యాలెట్ బాక్సులైనా ప్రజల మద్దతు కూటమికే ఉందన్నారు.
ఓటర్లను అవమానించడమే : ఎన్నికల విధానంపై వైఎస్ జగన్ చేస్తున్న వ్యాఖ్యలను పల్లా తప్పుబట్టారు. జగన్ మాటలు 2 కోట్ల 60 లక్షల మంది ఓటర్లను అవమానించేలా ఉన్నాయని విమర్శించారు. ప్రజాతీర్పును అపహాస్యం చేయడం ఆయనకు అలవాటుగా మారిందని ధ్వజమెత్తారు. చొక్కా మడత పెడతామంటే భయపడే పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు ప్రజలు లేరని జగన్ తెలుసుకోవాలని హితవు పలికారు. ఈ విజయం పాలనపై తమ బాధ్యతను మరింత పెంచిందన్నారు. ఇదే స్ఫూర్తితో 2029 ఎన్నికల్లోనూ కూటమి విజయం సాధించడం ఖాయమని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
"ఈ విజయం కేవలం ఎన్నికల గెలుపు కాదు. కూటమి సుపరిపాలనపై ప్రజలకున్న నమ్మకానికి నిదర్శనం. ఈవీఎంలైనా, బ్యాలెట్ బాక్సులైనా ప్రజల మద్దతు మాకే ఉంది. జగన్ ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్పినా ప్రజలు అభివృద్ధి వైపే నిలిచారు. ఓటర్లను అవమానించేలా జగన్ మాట్లాడుతున్నారు. చొక్కా మడత పెడితే భయపడే స్థితిలో ప్రజలు లేరు."-పల్లా శ్రీనివాసరావు, టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు
ప్రజలు తెచ్చిన సరికొత్త దీపావళి : పరిషత్ ఎన్నికల్లో కూటమి అభ్యర్థుల విజయం పట్ల రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల లక్ష్మీ దుర్గేశ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. విజయం సాధించిన అభ్యర్థులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా నిడదవోలులోని క్యాంప్ కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. నరకాసురుని సంహరించిన సందర్భంలో దీపావళి పండుగ వస్తుందన్నారు. అదే తరహాలో నరకాసురుని మనస్తత్వం కలిగిన వ్యక్తులను ప్రజలు పక్కనపెట్టారన్నారు. కూటమి అభ్యర్థులను గెలిపించడం ద్వారా ప్రజలు రాష్ట్రంలో సరికొత్త దీపావళిని తీసుకొచ్చారని మంత్రి అభివర్ణించారు.
పట్టణ ఓటర్ల తీర్పు తర్వాత గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఓటర్లు ఎలాంటి తీర్పు ఇస్తారో అన్న ఆసక్తి అందరిలో ఉండేదన్నారు. కానీ పరిషత్ ఫలితాలు చూశాక ఒక విషయం స్పష్టమైందన్నారు. పట్టణ ఓటర్లయినా, గ్రామీణ ఓటర్లయినా, సైకిల్, గాజు గ్లాసు, కమలం గుర్తులు వారి మనసుల్లో బలంగా నాటుకుపోయాయన్నారు. ఆ విధంగానే వారు తమ తీర్పును స్పష్టంగా ఇచ్చారని మంత్రి పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కూటమి అభ్యర్థులు ప్రభంజనం సృష్టిస్తున్నారని పేర్కొంటూ, ఓట్లు వేసి గెలిపించిన ప్రజలకు మంత్రి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
"నరకాసురుని మనస్తత్వం ఉన్న వ్యక్తులను పక్కనపెట్టి ప్రజలు రాష్ట్రంలో సరికొత్త దీపావళిని తీసుకొచ్చారు. పట్టణ, గ్రామీణ ఓటర్లందరి మనసుల్లో సైకిల్, గాజు గ్లాసు, కమలం గుర్తులు బలంగా నాటుకుపోయాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మా అభ్యర్థులకు పట్టం కట్టిన ప్రజలందరికీ కృతజ్ఞతలు." -కందుల లక్ష్మీ దుర్గేశ్, రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి
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