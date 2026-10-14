స్థానిక ఎన్నికల సీట్లపై కసరత్తు - టీడీపీ, జనసేన నేతల చర్చలు
AP Local Elections: స్థానిక ఎన్నికల్లో సీట్ల సర్దుబాటుపై కూటమి నేతలు మరోసారి సమావేశమయ్యారు. ఉండవల్లిలోని సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో నేతలు భేటీ అయ్యారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 1:15 PM IST
Nda Meeting On Local Election seats : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో సీట్ల పంపకంపై కూటమి నేతలు మరోసారి భేటీ అయ్యారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుతో ఉండవల్లిలోని సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో జనసేన, టీడీపీ ముఖ్య నేతల సమావేశం జరుగుతోంది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో సీట్ల సర్దుబాటుపై చర్చిస్తున్న ఈ భేటీలో జనసేన పక్షాన మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్, లింగమనేని రమేష్, హరిప్రసాద్ పాల్గొనగా, టీడీపీ తరఫున రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు, మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు పాల్గొన్నారు. సీట్ల కేటాయింపుపై త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది.
మంగళవారం జరిగిన సమావేశంలో కూటమిలోని కీలక పదవుల విషయంలో వివాదం తారాస్థాయికి చేరింది. టీడీపీ మూడు స్థానాల కోసం పట్టుపట్టగా, జనసేన 6 సీట్ల కోసం పంతం వెరసి కూటమిలో పీఠాల పంచాయితీ పీక్స్కు చేరింది. మంగళవారం అర్ధరాత్రి దాటినా చర్చలు ఓ కొలిక్కి రాలేదు. అభ్యర్థులు ఎన్నికల బరిలోకి దిగేందుకు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో సీట్ల సర్దుబాటుపై నెలకొన్న ఉత్కంఠకు తెరపడుతుందా? లేక కూటమి రాజకీయాల్లో కొత్త మలుపు తప్పదా? అనే చర్చ జోరందుకుంది. స్థానిక ఎన్నికల్లో కూటమి పార్టీల మధ్య సమన్వయం కోసం సాగుతున్న కసరత్తు మేయర్, మున్సిపల్ ఛైర్మన్ పీఠాల దగ్గర చిక్కుముడిగా మారింది.
ఇదిలా ఉండగా ఎన్నికల షెడ్యూల్ త్వరలో విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో సీట్ల కేటాయింపుపై కూటమిలో నెలకొన్న ఉత్కంఠతో పాటు అభ్యర్థుల మధ్య హడావిడి మొదలైంది. ఆశావహులు పోటీకి సిద్ధమవుతున్నప్పటికీ, తుది సీట్ల పంపకం ఒప్పందం మాత్రం ఇంకా సస్పెన్స్లోనే ఉంది. ఇవాళ్టికైనా పీఠాల పంచాయితీకి ఫుల్స్టాప్ పడుతుందా? లేక కూటమి రాజకీయాల్లో కొత్త ట్విస్ట్కు తెరలేస్తుందా? అనే విధంగా తాజా పరిణామాలు ఉత్కంఠను రేకెత్తిస్తున్నాయి.
స్థానిక సమరం వేళ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో సమీకరణాలు శరవేగంగా మారుతున్నాయి. వంగవీటి రాధాకృష్ణ నేడు జనసేన పార్టీలో చేరనున్నారు. ప్రస్తుతం తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్న రాధ, పవన్ సమక్షంలో జనసేన కండువా కప్పుకోనున్నారు. మున్సిపల్ ఎన్నికలకు ముందు వంగవీటి రాధ గాజు పార్టీలో చేరుతుండటం ఆసక్తి రేకెత్తిస్తోంది.
రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్చంద్ర పునేఠా ఈరోజు మధ్యాహ్నం 3.15 గంటలకు మీడియా సమావేశాన్ని నిర్వహించనున్నారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించనున్నారు. ఇవాళ ఉదయం 11.30 గంటలకే మీడియా సమావేశం పెట్టాలని ముందుగా నిర్ణయించినా, దానిని మధ్యాహ్నానికి వాయిదా వేశారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించిన వివరాలను గవర్నర్ ఎస్. అబ్దుల్ నజీర్కు ఎస్ఈసీ నిన్న నివేదిక ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు - కూటమిలో కొలిక్కిరాని సీట్ల పంచాయితీ