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'ఎవరిని కాపాడుతున్నారో అందరికీ తెలుసు' - జగన్ శ్రీకాకుళం పర్యటనపై నేతల విమర్శలు

శ్రీకాకుళం వైఎస్ జగన్ పర్యటన - శ్రుతిమించిన ఆ పార్టీ నాయుల, కార్యకర్తల ఆగడాలపై కూటమి నేతల ఆగ్రహం - రోడ్డు ప్రమాదంలో మనిషిని చంపిన వ్యక్తి వద్దకు ఎవరైనా వెళ్తారా అని ప్రశ్న

NDA Leaders Fires on Jagan Srikakulam Tour
NDA Leaders Fires on Jagan Srikakulam Tour (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 6:27 PM IST

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Updated : July 30, 2026 at 7:12 PM IST

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NDA Leaders Fires on Jagan Srikakulam Tour : వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్​మోహన్ రెడ్డి శ్రీకాకుళం పర్యటన సందర్భంగా చోటు చేసుకున్న పరిణామాలపై కూటమి నేతలు మండిపడ్డారు. చనిపోయిన వ్యక్తి కుటుంబాన్ని కాకుండా చంపిన వ్యక్తిని పరామర్శిస్తారా అని ప్రశ్నించారు. హంతకులు, రౌడీలకు వంతపాడుతూ జగన్‌ క్లీన్ చిట్ ఇస్తున్నారని విమర్శించారు. జగన్‌ పరామర్శలను రెండేళ్లుగా చూస్తున్నామని మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి చెప్పారు. తన పర్యటనలో భయానక వాతావరణం కల్పించడమే ఆయన లక్ష్యమన్నారు. హైవేపై 120 కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్లేందుకు 6 గంటలు అవసరమా అని ప్రశ్నించారు.

రోడ్డు ప్రమాదంలో మనిషిని చంపిన వ్యక్తి వద్దకు ఎవరైనా వెళ్తారా (ETV Bharat)

'వైఎస్ జగన్​మోహన్ రెడ్డి వెళ్లే దారిలోనే ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పర్యటన ఉంది. ప్రధానికి భద్రత కల్పించే దారిలో ఆందోళనలు చేయకూడదు. జగన్ పర్యటనలో ధర్నాలు, ర్యాలీలు, సభలకు అనుమతి లేదు. మోదీ పర్యటనను పక్కదారి పట్టించడమే ఆయన ఉద్దేశం. శ్రీకాకుళంలో జగన్‌ ఎవరిని పరామర్శిస్తున్నారు? ఆయన ఎవరిని కాపాడుతున్నారో అందరికీ తెలుసు. రోడ్డు ప్రమాదంలో చనిపోయిన వ్యక్తి బంధువులను పరామర్శించాలని' కొలుసు పార్థసారథి సూచించారు.

"శ్రీకాకుళంలో మహిళా ఎస్‌ఐపై దౌర్జన్యం చేశారు. కానిస్టేబుళ్లను దూరం జరిపి మరీ మహిళా ఎస్‌ఐపై దాడికి దిగారు. పోలీసులపై దాడి చేసే స్థాయికి వైఎస్సార్సీపీ నేతలు వెళ్లారు. ఆ పార్టీ వెంట వెళ్లే యువకుల తల్లిదండ్రులు భయపడుతున్నారు. భయపెట్టి అధికారంలోకి వచ్చేందుకు జగన్‌ ప్రయత్నిస్తున్నారు. ప్రజాస్వామ్యంలో ఇలాంటి చర్యలకు తావులేదు." - కొలుసు పార్థసారథి, మంత్రి

'శ్రీకాకుళంలో మహిళా ఎస్‌ఐపై దాడిని మహిళా లోకం ఖండించాలి. డ్యూటీలో ఉన్న మహిళా ఎస్సైపై జుగుప్సాకరంగా ప్రవర్తించారు. మహిళల పట్ల గొడ్డలి పార్టీ నేతల తీరు మారాలి. సీదిరి అప్పలరాజును కలవాలనుకుంటే ములాకాత్‌ సమయానికే వెళ్లాలి. ములాకాత్ సమయానికి వెళ్లకుండా రాజకీయాలు చేస్తున్నారు. ములాకాత్‌కు మధ్యాహ్నం 2 నుంచి 3 మధ్య సమయం ఇచ్చారు. జైలు వద్దకు సాయంత్రం 5 తర్వాత వెళ్తే ఏమిటి అర్థం? నిజానికి అప్పలరాజును కలవాలన్న ఆలోచన వైఎస్ జగన్​మోహన్​ రెడ్డికి లేదు. కేవలం బల ప్రదర్శన చేయాలన్న ఆలోచనే ఆయనకు ఉంది. మహిళా ఎస్సైపై తమ పార్టీ నేతల తీరుపై జగన్ క్షమాపణ చెప్పాలి. చట్ట ప్రకారం తీసుకోవాల్సిన చర్యలు తీసుకుంటామని' హోంమంత్రి అనిత పేర్కొన్నారు.

YS Jagan Srikakulam Tour Issue : చనిపోయిన వ్యక్తిని కాకుండా చంపిన వ్యక్తిని పరామర్శిస్తారా అని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ప్రశ్నించారు. క్రిమినల్ మైండెడ్ వ్యక్తులు ఎలా ఉంటారో వైఎస్ జగన్​మోహన్ రెడ్డి ప్రత్యక్ష నిదర్శనమన్నారు. ప్రమాదంలో మరణిస్తే కనీసం పట్టించుకోకుండా వదిలేశారని విమర్శించారు. హంతకులు, రౌడీలకు వంతపాడుతూ జగన్‌ క్లీన్ చిట్ ఇస్తున్నారని మండిపడ్డారు. జగన్ వంటి క్రిమినల్స్ విషయంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కొల్లు రవీంద్ర సూచించారు.

'డ్యూటీలో ఉన్న మహిళకు జరిగిన అవమానాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. వైఎస్ జగన్​మోహన్ రెడ్డిని చూసే ఆ పార్టీ నేతలు కూడా మహిళలపై దాడి చేస్తున్నారు.మహిళలపై ద్వేషంతోనే తల్లి, చెల్లిని వెళ్లగొట్టారు. బాబాయ్ హత్య కేసులో ఇంకో చెల్లిని ఇరికించాలని చూశారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తల వైఖరిని జగన్ కనీసం ఖండించలేదని' మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర విమర్శించారు.

'రోడ్డు ప్రమాదంలో మనిషిని చంపిన వ్యక్తి వద్దకు ఎవరైనా వెళ్తారా? ఎవరైనా బాధితులను పరామర్శిస్తారు, నిందితులను కాదు. జగన్ మాత్రం ఎప్పుడూ నేరగాళ్లనే పరామర్శిస్తారు. మహిళలంటే వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు ఎప్పుడూ గౌరవం లేదు. పోలీసులు, కోర్టులను వారు ఎప్పుడూ పట్టించుకోరు. పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు ఎప్పుడూ నాయకుడినే అనుసరిస్తారు. అందుకే వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారని' మంత్రి సంధ్యారాణి మండిపడ్డారు.

చట్టపరంగా కఠిన చర్యలు : శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ప్రతిపక్ష నేత పర్యటనలో మహిళా పోలీసులపై వైఎస్సార్సీపీ నేతల దాడిని మంత్రి బీసీ జనార్థన్ రెడ్డి తీవ్రంగా ఖండించారు. మహిళా అధికారుల పట్ల అసభ్యంగా, దురుసుగా ప్రవర్తించే వారిని కూటమి ప్రభుత్వం ఎంతమాత్రం సహించదని స్పష్టం చేశారు. ఆ పార్టీ నాయకుల వ్యవహారశైలి సభ్య సమాజం తలదించుకునేలా ఉందన్నారు. ఈ ఘటన వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు మహిళలపై ఉన్న గౌరవాన్ని ప్రతిబింబిస్తోందన్నారు. చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకుని, పోలీసులపై దాడులకు తెగబడిన వారిపై చట్టపరంగా కఠిన చర్యలు ఉంటాయని చెప్పారు.

'అధికారం కోల్పోయినా వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల్లో అహంకారం, రౌడీయిజం తగ్గలేదని మరోసారి రుజువైంది. నేరం చేసిన వారిని పరామర్శించడానికి వచ్చి, నేరాలను నియంత్రించే పోలీసులపై దాడులకు పాల్పడటం ఆ పార్టీ నేతలకే చెల్లింది. తన పరామర్శ పర్యటనలతో ప్రజల్లో భయాందోళనలు రేకెత్తించడమే జగన్​మోహన్ రెడ్డి లక్ష్యం. శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగిస్తే ఎంతటి వారైనా సరే ఊపేక్షించేది లేదని' బీసీ జనార్థన్ రెడ్డి హెచ్చరించారు.

జగన్‌ను ప్రజలు దూరంగా ఉంచాలి : హత్యా రాజకీయలు చేసేవారు, భూ కబ్జాదారులు, కోడలిని హింసించేవారిని వైఎస్ జగన్​మోహన్ రెడ్డి పరామర్శించడం దుర్మార్గమని టీడీపీ ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి అన్నారు. గొర్రెల కాపరిని బైక్‌ ఢీకొట్టిన చంపిన సీదిరి అప్పలరాజు కుమారుడిని ఆయన పరామర్శించడం దారుణమన్నారు. దుర్మార్గపు రాజకీయాలు చేసే జగన్‌ను ప్రజలు దూరంగా ఉంచాలని బుచ్చయ్య చౌదరి అన్నారు.

మహిళా ఎసై ప్రవల్లికపై దాడిని ఖండిస్తున్నామని పలాస ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీష అన్నారు. బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు. ఆమెపై చేతులు వేసి ఇబ్బంది పెట్టడం దేనికి సంకేతమని ప్రశ్నించారు. గతంలో సీదిరి అప్పలరాజు కూడా ఇలాగే ప్రవర్తించారని తెలిపారు. మహిళా ఎస్సైపై వైఎస్సార్సీపీ నేతలది అనుచిత, హేయమైన చర్యని మండిపడ్డారు. నేరం చేసిన వ్యక్తిని పరామర్శించేందుకు వైఎస్ జగన్​మోహన్ రెడ్డి వచ్చారని ఆక్షేపించారు. సీదిరి అప్పలరాజు కుమారుడు రోడ్డు ప్రమాదం చేసి మనిషిని చంపారని తెలిపారు. సీదిరి తన కుమారుడిని రక్షించేందుకు మరో వ్యక్తిని పెట్టారని వివరించారు. జగన్‌ చనిపోయిన వ్యక్తి కుటుంబాన్ని పరామర్శిస్తే బాగుండేదని గౌతు శిరీష అన్నారు.

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Last Updated : July 30, 2026 at 7:12 PM IST

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