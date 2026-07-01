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మావిగన్‌ Vs అమరావతి - వైఎస్ జగన్ వ్యాఖ్యలపై కూటమి నేతలు ఫైర్

వచ్చే ఎన్నికలు మావిగన్ వర్సెస్ అమరావతి అన్న వైఎస్ జగన్ - జగన్ వ్యాఖ్యలపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డ కూటమి నేతలు - రాష్ట్రంపై ద్వేషం పెంచుకుని జగన్ పూటకో మాట మాట్లాడుతున్నారన్న నేతలు

NDA Leaders Fires on Jagan
NDA Leaders Fires on Jagan (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 10:57 PM IST

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NDA Leaders Fires on Jagan : వచ్చే ఎన్నికలు 'మావిగన్', 'అమరావతి' మధ్యే జరుగుతాయన్న వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ వ్యాఖ్యలపై కూటమి నేతలు మండిపడ్డారు. రాష్ట్రంపై ద్వేషం పెంచుకుని జగన్ పూటకో మాట మాట్లాడుతున్నారని మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ విమర్శించారు. రాష్ట్రం అంటే సవాళ్లు విసరడం కాదని, అభివృద్ధి చేయడమని జగన్ తెలుసుకోవాలని హితవు పలికారు. ఏపీకి పరిశ్రమలు రాకూడదనే క్రిమినల్ అజెండాతోనే జగన్ పనిచేస్తున్నారని ఆక్షేపించారు. మూడు రాజధానుల పిచ్చి సిద్ధాంతమే వైఎస్సార్సీపీకి 11 సీట్లు ఇచ్చిందని, ఇప్పుడు మావిగన్ సిద్ధాంతంతో ఇక సింగిల్ డిజిట్ ఖాయమని మంత్రి జోస్యం చెప్పారు.

మావిగన్​కే కట్టుబడతామంటున్న జగన్‌కు అసలు అమరావతిలో ఉండే అర్హత లేదని ఎమ్మెల్యే ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు విమర్శించారు. రాష్ట్ర వనరులు, ప్రజల ఆస్తులను జగన్‌ గత ఐదేళ్లలో క్లీన్ షేవ్ చేశారని ఆరోపించారు. ఆయన 'సేవ్ ఆంధ్రా' అంటుంటే ప్రజలు నొసటితో వెక్కిరిస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. క్విట్ జగన్, సేవ్ ఏపీ అని నినదించే సమయం ఆసన్నమైందన్నారు. మావిగన్ నినాదం జగన్ రాజకీయ జీవితానికి ఎండ్ కార్డ్ అని, ఇకపై ఆయన శాశ్వత చిరునామా శంకరగిరి మాన్యాలేనని ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు వ్యంగాస్త్రాలు సంధించారు.

'రాష్ట్రంలో రాజకీయ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాదానికి వైఎస్సార్సీపీనే తెరలేపింది. ఏపీలో రూల్ ఆఫ్ ఫియర్ ఉంటే జగన్ స్వేచ్ఛగా ఎలా తిరుగుతున్నారు. అరాచకాలు, అక్రమాలకు పేటెంట్ వైసీపీకి మాత్రమే ఉందన్నారు. తన హయాంలో దమనకాండ సాగించిన నాయకులను జగన్‌ కాపాడారు. బాబాయ్ హత్య కేసు నిందితులను కాపాడారని, డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యాన్ని హత్య చేసి డోర్ డెలివరీ చేసిన ఎమ్మెల్సీని బహిరంగ సభల్లో వెంట తిప్పుకున్నారు. డా.సుధాకర్‌ మాస్కులు అడిగితే పిచ్చివాడిగా ముద్రవేశారు. రాజధాని విషయంలో జగన్ మినహా అన్ని పార్టీలదీ ఒకటే సిద్ధాంతం. అమరావతి, విశాఖ, మావిగన్ అంటూ రాజధానికి జగన్ వెన్నుపోటు పొడిచారని' ఎమ్మెల్యే ధుళిపాళ్ల నరేంద్రకుమార్ ఆరోపించారు.

'జగన్ ఇవాళ 'మావిగన్' అంటున్నారని, రేపు 'గన్ వి మా' అంటారు. కూటమి ప్రభుత్వం చట్ట ప్రకారమే ముందుకు వెళ్తోంది. సాయికృష్ణ మృతి కేసులో నాగరాజుతో పాటు ఇద్దరు పోలీసులను ప్రభుత్వం అరెస్ట్ చేసింది. చట్టాన్ని అమలు చేయగానే గగ్గోలు పెట్టడం వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు అలవాటుగా మారిందని' బాలశౌరి విమర్శించారు.

Mavigan Vs Amaravati : అమరావతిని ఏ శక్తీ అడ్డుకోలేదని బీజేపీ నేత వల్లూరు జయప్రకాశ్ స్పష్టం చేశారు. జగన్ వ్యాఖ్యలు రాష్ట్రాభివృద్ధిని అడ్డుకునే ఎత్తుగడలో భాగమేనని ఆరోపించారు. అమరావతిపై అన్ని రాజ్యాంగ, చట్టబద్ధ ప్రక్రియలు పూర్తయ్యాయని తెలిపారు. ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలోని కేంద్రం అమరావతికి సంపూర్ణ మద్దతు ఇస్తోందన్నారు. పెట్టుబడిదారుల్లో భయాందోళనలు సృష్టించే రాజకీయాలు రాష్ట్రానికి హానికరమన్నారు. మోదీ, చంద్రబాబు ప్రభుత్వాలు ఉన్నంత వరకు అమరావతి అభివృద్ధిని ఎవరూ అడ్డుకోలేరని జయప్రకాశ్ తేల్చిచెప్పారు.

గత ఐదేళ్ల వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో మావిగన్‌కు ఒక్కరూపాయి అయినా ఖర్చు చేశారా అని ఎమ్మెల్యే జీవీ ఆంజనేయులు ప్రశ్నించారు. మూడు రాజధానుల పేరుతో జగన్ ప్రజలకు ద్రోహం చేశారని మండిపడ్డారు. కూటమి ప్రభుత్వం సూపర్ సిక్స్ పథకాలను అమలు చేస్తుండటం చూసి ఓర్వలేకనే జగన్ ఈ విషప్రచారం చేస్తున్నారని జీవీ ఆంజనేయులు విమర్శించారు.

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YS JAGAN ON MAVIGAN
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NDA LEADERS ON JAGAN MAVIGAN AGENDA

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