3 రాష్ట్రాల్లో విజయంతో నయా జోష్ - 'మిషన్ తెలంగాణ'పై బీజేపీ హైకమాండ్ ఫోకస్
గోల్కొండ ఖిల్లాపై కాషాయ జెండా ఎగురవేసే దిశగా కసరత్తు - క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీని బలోపేతం చేసేలా ప్రణాళికలు - నాలుగు లక్షల మంది వస్తారని కమలం నాయకుల ధీమా
Published : May 5, 2026 at 8:10 AM IST
Narendra Modi To Visit Hyderabad : మూడు రాష్ట్రాల్లో ఘన విజయం సాధించిన బీజేపీ అదే ఊపుతో తెలంగాణపైనా దృష్టి సారించింది. దిల్లీ పెద్దలు 'మిషన్ తెలంగాణ' పేరుతో దక్షిణాదిలో పాగా వేయడమే లక్ష్యంగా సరికొత్త వ్యూహాలకు పదును పెడుతున్నారు. వచ్చే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో గోల్కొండ ఖిల్లాపై కాషాయ జెండా ఎగురవేసే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీని బలోపేతం చేసేలా కసరత్తు చేస్తున్నారు. కాషాయ శ్రేణుల్లో నూతనోత్తేజం నింపేందుకు ప్రధాని మోదీ ఈ నెల 10న తెలంగాణ పర్యటనకు రాబోతున్నారు.
దక్షిణాదిలో పాగా వేయడమే లక్ష్యంగా అడుగులు : ఐదు రాష్ట్రాలకు జరిగిన ఎన్నికల్లో మూడింట బీజేపీ విజయ దుందుభి మోగించింది. పశ్చిమ బంగాల్లో సాధించిన ఫలితాలు తెలంగాణ బీజేపీ నేతల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపాయి. అక్కడ అనుసరించిన దూకుడు వ్యూహాలనే ఇక్కడా అమలు చేయాలని పార్టీ భావిస్తోంది.
కాషాయ శ్రేణుల్లో ఉత్తేజం నింపేలా ఏర్పాట్లు : బంగాల్ గెలుపు తెలంగాణలో అధికార మార్పిడికి నాందిగా కాషాయ దళం బలంగా నమ్ముతోంది. ఈ నెల 10న ప్రధాని తెలంగాణ పర్యటనను పార్టీ వర్గాలు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుని ఏర్పాట్లలో నిమగ్నమయ్యారు. మోదీ రాకతో కేడర్లో జోష్ నింపడమే కాకుండా, ప్రత్యర్థి పార్టీలకు గట్టి హెచ్చరికలు పంపాలని భావిస్తున్నారు. ప్రధాని హైదరాబాద్ పర్యటన ముగియడమే తరువాయి ఇతర పార్టీల నుంచి కీలక నేతలు కమలం గూటికి చేరడానికి రంగం సిద్ధం చేస్తున్నట్లు కాషాయ దళం చెబుతోంది. పరేడ్ గ్రౌండ్స్లో ప్రధాని మోదీ సభను విజయవంతం చేయాలని ఎంపీ లక్ష్మణ్ పిలుపునిచ్చారు. లక్ష్మణ్ స్వయంగా వాల్ రైటింగ్ క్యాంపెయిన్కు శ్రీకారం చుట్టారు.
ఊరూ-వాడ నుంచి ప్రజలు తరలిరావాలని పిలుపు : నిర్మల్లో బీజేఎల్పీ నేత మహేశ్వర్ రెడ్డి గోడలపై పెయింటింగ్ వేశారు. ప్రధాని పర్యటనకు ప్రజలంతా తరలి రావాలని కోరారు. హైదరాబాద్ విద్యానగర్లో 18 బీసీ సంఘాల నాయకులతో సమావేశమైన ఆర్.కృష్ణయ్య ప్రధాని బహిరంగ సభకు భారీ ఎత్తున జనాన్ని సమీకరించాలని సూచించారు. ప్రధాని పరేడ్ గ్రౌండ్ బహిరంగ సభకు కనీసం నాలుగు లక్షల మంది జనం వస్తారని నిజామాబాద్ ఎంపీ అర్వింద్ స్పష్టం చేశారు. మూడు రాష్ట్రాల్లో తిరుగులేని ఆధిక్యంతో పీఠాలు దక్కించుకోవడంపై హైదరాబాద్ సహా జిల్లాల్లో బీజేపీ శ్రేణులు సంబురాలు చేసుకున్నారు. తెలంగాణలోనూ రాబోయేది కమలం సర్కారేనని నినాదాలతో కార్యకర్తలు హోరెత్తించారు.
"భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో బంగాల్లో గెలవడంతో మొదలైంది.ఈ నెల 10వ తేదీన మోదీ తెలంగాణకు వస్తారు. ఇది ఆయన పొలిటికల్ ట్రిప్. రాజకీయం చేయడానికే వస్తున్నారు. పరేడ్ గ్రౌండ్లో భారీ బహిరంగ సభ ద్వారా 2028 అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు పునాది వేయడానికే వస్తున్నారు" - అర్వింద్ ధర్మపురి, నిజామాబాద్ ఎంపీ
