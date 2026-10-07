అంకితభావంతో పనిచేసిన వారికే నామినేటెడ్ పదవులు : మంత్రి నారా లోకేశ్
Nara Lokesh on TDP Nominated Posts: పార్టీ కోసం అంకితభావంతో పనిచేసిన నాయకులు, కార్యకర్తలను ఎవరి సిఫారసు అవసరం లేకుండా నేరుగా నామినేటెడ్ పదవులకు ఎంపిక చేయనున్నట్టు మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 10:15 AM IST
Nara Lokesh on TDP Nominated Posts : పార్టీ కోసం అంకితభావంతో పనిచేసిన నాయకులు, కార్యకర్తలను ఎవరి సిఫారసు అవసరం లేకుండా నేరుగా నామినేటెడ్ పదవులకు ఎంపిక చేయనున్నట్టు తెలుగుదేశం వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ లోకేశ్ తెలిపారు. 2024 ఎన్నికలకు ముందు నుంచి పార్టీ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహించిన 6 కార్యక్రమాల్లో పనితీరుని ప్రామాణికంగా తీసుకుని పదవులకు ఎంపిక చేస్తామని మీడియాతో జరిగిన ఇష్టాగోష్ఠిలో తెలిపారు.
కార్యకర్తలకు మొదటి నుంచీ టీడీపీ పెద్దపీట వేసి గౌరవిస్తుందని, అదే సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తున్నామని ఆ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు, మంత్రి లోకేశ్ వెల్లడించారు. వారి సంక్షేమానికి ఇప్పటి వరకు రూ.200 కోట్ల ఖర్చు చేసినట్టు వివరించారు. మొత్తం ఆరు కార్యక్రమాల్లోను అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరిచి అవార్డులు అందుకున్న వారికి తొలి ప్రాధాన్యమిస్తామని ఆ తర్వాత ఐదు, నాలుగు కార్యక్రమాల్లో అవార్డులు సాధించినవారికి అవకాశమిస్తామని చెప్పారు.
సుమారు 150 మంది : ఉండవల్లిలోని సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయంలో తనను కలసిన మీడియా ప్రతినిధులతో లోకేశ్ చిట్చాట్ నిర్వహించారు. పార్టీ ఇచ్చిన కార్యక్రమాల్లో నిబద్ధతతో పాల్గొన్నవారిని గుర్తించి వారి స్థాయిని, సామర్థ్యాన్నిబట్టి రాష్ట్ర, జిల్లా స్థాయి నామినేటెడ్ పదవుల్లో నియమిస్తామన్నారు. సుమారు 150 మందిని ప్రాథమికంగా గుర్తించినట్టు తెలిపారు. ఈ ప్రతిపాదనకు పార్టీ అధినేత, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఇప్పటికే ఆమోదం తెలిపారని ఆయన వెల్లడించారు. ఎమ్మెల్యేలు నిరంతరం కార్యకర్తలతో మాట్లాడుతూ, వారికి అందుబాటులో ఉండాలని చెబుతున్నామని, మాట విననివారిని గట్టిగానే హెచ్చరిస్తున్నామని లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు.
కూటమి పార్టీలు విస్తృత సమన్వయంలో పనిచేస్తున్నాయని, ఎక్కడైనా చిన్న చిన్న సమస్యలున్నా సర్దుబాటు చేసుకుంటూ ముందుకు వెళతామని తెలిపారు. పార్టీ స్థాపించి నాలుగు దశాబ్దాలు దాటినా ఇంకా అన్ని జిల్లాల్లో కార్యాలయాల్లేవని, ప్రస్తుతం వాటిపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టామని వెల్లడించారు. భవిష్యత్తులో నియోజకవర్గ స్థాయిలోనూ పార్టీ కార్యాలయాలు నిర్మిస్తామన్నారు. ముఖ్యమంత్రి, తాను కార్యకర్తలతో నిర్వహిస్తున్న సమావేశాలు వచ్చే డిసెంబరు నాటికి 175 నియోజకవర్గాల్లోను పూర్తవుతాయన్నారు. ఆ తర్వాత రెండో దఫా సమావేశాలు ప్రారంభిస్తామన్నారు. ఇటీవల నిర్వహించిన ఇంటింటికీ తెలుగుదేశం 40 రోజుల కార్యక్రమంగా చేశామని, భవిష్యత్తులో ఇంకా తక్కువ రోజుల్లోనే ఇంటింటికీ చేరాలన్న లక్ష్యంతో కార్యక్రమాలు రూపొందిస్తామని వివరించారు.
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