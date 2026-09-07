ETV Bharat / politics

పార్టీయే సుప్రీం - పార్టీ ఆదేశాలకే తొలి ప్రాధాన్యమివ్వాలి: నారా లోకేశ్​

పార్టీ పనులకే తొలి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని స్పష్టీకరణ - మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలైనా ఆదేశాలు పాటించాల్సిందేనని వెల్లడి - పార్టీని నిర్లక్ష్యం చేస్తే భవిష్యత్‌ ఉండదని హెచ్చరిక

Nara Lokesh at TDP Leadership Conclave
తెలుగుదేశం పార్టీయే సుప్రీం : మంత్రి నారా లోకేశ్​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 4:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Nara Lokesh at TDP Leadership Conclave : తెలుగుదేశం పార్టీయే సుప్రీం అని, పార్టీ ఆదేశాలకే నాయకులు తొలి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని టీడీపీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. పార్టీ పదవుల్లో ఉన్నవారు మంత్రులైనా, ఎమ్మెల్యేలైనా సరే పార్టీ కార్యక్రమాలకే అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సిందేనని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. అమరావతిలో జరుగుతున్న టీడీపీ లీడర్‌షిప్ కాంక్లేవ్‌లో లోకేశ్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా పార్టీ సంస్థాగత బలోపేతం, కార్యక్రమాల నిర్వహణపై నాయకులకు ఆయన దిశానిర్దేశం చేశారు. పార్టీ అప్పగించిన పనులను ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా పూర్తి చేయాలని సూచించారు.

పార్టీని ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేసినా రాజకీయ భవిష్యత్‌ ఉండదనే విషయాన్ని నాయకులంతా గుర్తుంచుకోవాలని లోకేశ్ గట్టిగా హెచ్చరించారు. పార్టీ కార్యక్రమాలపై నియోజకవర్గాల వారీగా నిరంతర సమీక్షలు జరపాలని ఆదేశించారు. అలాగే, క్షేత్రస్థాయిలో ఏ కార్యక్రమం చేసినా ఆయా వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు 'మై-టీడీపీ' యాప్‌లో అప్‌డేట్‌ చేయాలని నేతలకు లోకేశ్ సూచించారు.

TAGGED:

TDP LEADERSHIP CONCLAVE
AMARAVATI CONCLAVE
టీడీపీ లీడర్‌షిప్‌ కాంక్లేవ్‌
TDP LEADERSHIP CONCLAVE MANGALAGIRI
LOKESH AT TDP LEADERSHIP CONCLAVE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.