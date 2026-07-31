మహిళా ఎస్ఐపై వైఎస్సార్సీపీ నేతల దాడి - వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని లోకేశ్ వార్నింగ్
శ్రీకాకుళంలో విధులు నిర్వర్తిస్తున్న మహిళా ఎస్ఐ ప్రవల్లికపై దౌర్జన్యం - జగన్ పర్యటనలో రెచ్చిపోయిన వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు - తీవ్రంగా ఖండించిన మంత్రులు లోకేశ్, బీసీ జనార్ధన్ రెడ్డి, జనసేన నేతలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 3:30 PM IST
Kutami Leaders Fire On Ys Jagan : శ్రీకాకుళం జిల్లాలో వైఎస్సార్సీపీ నేతల తీరుపై సర్వత్రా ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది. మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి పర్యటనలో ఆ పార్టీ శ్రేణులు వీరంగం సృష్టించారు. ఏకంగా శాంతి భద్రతలు కాపాడే విధుల్లో ఉన్న మహిళా ఎస్ఐ ప్రవల్లికపై వైఎస్సార్సీపీ నేతలు దౌర్జన్యానికి దిగారు. ఆమెను చుట్టుముట్టి అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించారు. ఈ ఘటనపై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తీవ్ర దుమారం రేగుతోంది. మహిళా అధికారిపై దాష్టీకానికి ఒడిగట్టిన వైఎస్సార్సీపీ గూండాలపై కూటమి ప్రభుత్వం తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడింది. ఎంతటి వారైనా వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని మంత్రులు నారా లోకేశ్, బీసీ జనార్ధన్ రెడ్డి, జనసేన నేతలు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. అటు పోలీసు అధికారుల సంఘం సైతం ఈ ఘటనపై భగ్గుమంది.
'మహిళలను అవమానించడం వాళ్ల డీఎన్ఏలోనే ఉంది' : మహిళా ఎస్ఐపై దాడి ఘటనను రాష్ట్ర విద్యా, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ తీవ్రంగా ఖండించారు. ఈ మేరకు సామాజిక మాధ్యమం 'ఎక్స్' వేదికగా ఆయన తీవ్ర స్థాయిలో స్పందించారు. శ్రీకాకుళంలో విధుల్లో ఉన్న మహిళా ఎస్ఐపై వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ప్రవర్తించిన తీరు ఆక్షేపణీయమని మండిపడ్డారు. కూటమి ప్రభుత్వంలో మహిళల భద్రత, గౌరవంతో చెలగాటమాడితే అస్సలు సహించేది లేదని స్పష్టం చేశారు.
మహిళలను అవమానించి రాక్షస ఆనందం పొందడం వైఎస్సార్సీపీ డీఎన్ఏలోనే ఉందని లోకేశ్ దుయ్యబట్టారు. సొంత తల్లిని, చెల్లిని ఇంటి నుంచి గెంటేసిన చరిత్ర జగన్ రెడ్డిదని విమర్శించారు. సమాజంలో కనిపించిన ప్రతి మహిళను అవమానించడం వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల సంస్కృతిగా మారిందని ధ్వజమెత్తారు. విధుల్లో ఉన్న మహిళా అధికారిపై దురుసుగా ప్రవర్తించిన వారిని చట్టపరంగా కఠినంగా శిక్షిస్తామని లోకేశ్ తేల్చి చెప్పారు.
డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ కోసమే ఈ డ్రామాలు : ఈ ఘటనపై మంత్రి బీసీ జనార్ధన్ రెడ్డి సైతం తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. మహిళా అధికారుల పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించే వారిని కూటమి ప్రభుత్వం ఎంతమాత్రం సహించబోదన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతల వ్యవహారశైలి సభ్య సమాజం తలదించుకునేలా ఉందని విమర్శించారు. అధికారం కోల్పోయినా ఆ పార్టీ నాయకుల్లో అహంకారం, రౌడీయిజం ఏమాత్రం తగ్గలేదని ఈ ఘటనతో మరోసారి రుజువైందని మండిపడ్డారు. నేరం చేసిన వారిని పరామర్శించడానికి వచ్చి, నేరాలను నియంత్రించే పోలీసులపై దాడులకు పాల్పడటం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు.
తన పరామర్శలతో ప్రజల్లో భయాందోళనలు రేకెత్తించడమే జగన్ మోహన్ రెడ్డి లక్ష్యమని ఆరోపించారు. భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్న వేళ, ప్రజల దృష్టిని మరల్చడానికే వైఎస్సార్సీపీ ఈ డైవర్షన్ గేమ్ ఆడుతోందని విమర్శించారు. నిన్నటి వరకు భోగాపురం క్రెడిట్ కోసం పాకులాడిన వైఎస్సార్సీపీ ఆ పప్పులు ఉడకకపోవడంతో నేడు దాడుల డ్రామా మొదలెట్టిందని మంత్రి జనార్ధన్రెడ్డి దుయ్యబట్టారు.
నేరస్థుడికి పరామర్శలా? : పోలీసులపై దాడులకు పాల్పడుతున్న వైఎస్సార్సీపీ నేతలను కఠినంగా శిక్షించాలని జనసేన నేతలు డిమాండ్ చేశారు. మంగళగిరిలోని పార్టీ కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్యే పంతం నానాజీ, ఏపీఎస్ఏంఐడీసీ ఛైర్మన్ చిల్లపల్లి శ్రీనివాస్ మీడియాతో మాట్లాడారు. మహిళా ఎస్సైపై అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించిన వారిని ప్రజల ముందు కఠినంగా శిక్షించాలని సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్కు విజ్ఞప్తి చేశారు.
జగన్ వ్యవహారం చూస్తుంటే ఆయనకు పిచ్చెక్కినట్లు ఉందని పంతం నానాజీ ఎద్దేవా చేశారు. సొంత చెల్లి ఆసుపత్రిలో ఉంటే ఆమెని పరామర్శించాల్సింది పోయి, ఒక నేరస్తుడిని ఓదార్చేందుకు వెళ్లడం ఏమిటని జనసేన నేతలు తప్పుబట్టారు. మహిళా ఎస్సైపై దాడి జరిగినా పోలీస్ అసోసియేషన్ నాయకులు ఎందుకు స్పందించడం లేదని తొలుత చిల్లపల్లి శ్రీనివాస్ నిలదీశారు.
ఎస్ఐను చుట్టుముట్టిన చింతాడ : మహిళా ఎస్ఐపై వైఎస్సార్సీపీ నేతల దురుసు ప్రవర్తనపై శ్రీకాకుళం జిల్లా పోలీసు అధికారుల సంఘం తీవ్ర స్థాయిలో భగ్గుమంది. వైఎస్సార్సీపీ నేతల తీరు అభ్యంతరకరమని ఖండించింది. విధుల్లో ఉన్న మహిళా ఎస్ఐపై దౌర్జన్యం చేయడాన్ని తీవ్రంగా తప్పుబట్టింది. నిన్నటి జగన్ పర్యటనలో పోలీసులపై వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు వీరంగం సృష్టించారని సంఘం నేతలు మండిపడ్డారు. వైఎస్సార్సీపీ నేత చింతాడ రవికుమార్, అతని అనుచరులు విధుల్లో ఉన్న ఎస్ఐ ప్రవల్లికను చుట్టుముట్టి దౌర్జన్యానికి దిగారని పోలీసు అధికారుల సంఘం వెల్లడించింది. చట్టాన్ని అతిక్రమించిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది.
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