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నాగబాబుకు కీలక బాధ్యతలు - ఏపీ గ్రీన్ కమిటీ ఛైర్మన్‌గా నియామకం

పర్యావరణ పరిరక్షణతో పాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పచ్చదనాన్ని పెంపొందించే ఉద్దేశంతో ఈ నియామకం - నూతనంగా నియమితులైన ఛైర్మన్ నాగబాబుకు ప్రభుత్వం కీలక బాధ్యతలు

Konidela Nagababu As AP Green Chairman
Konidela Nagababu As AP Green Chairman (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 1:44 PM IST

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Konidela Nagababu As AP Green Chairman : ఆంధ్రప్రదేశ్ సొసైటీ ఫర్ గ్రీనింగ్ అండ్ రీఫారెస్టేషన్ ఫర్ ఎకోలాజికల్ ఎన్‌రిచ్‌మెంట్ ఏపీ గ్రీన్ కార్యనిర్వాహక కమిటీ ఛైర్మన్‌గా శాసనమండలి సభ్యులు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌ సోదరుడు, ఎమ్మెల్సీ కొణిదెల నాగబాబును ప్రభుత్వం నియమించింది. ఈ బాధ్యతల్లో ఉన్న అతనికి క్యాబినెట్ ర్యాంకు హోదాను కల్పిస్తూ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

పచ్చదనం పెంచే ప్రణాళిక : పర్యావరణ పరిరక్షణతో పాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పచ్చదనాన్ని సమూలంగా పెంపొందించే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ఈ నియామకం చేపట్టింది. ఈ మేరకు పర్యావరణ, అటవీ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి కాంతిలాల్ దండే ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. రాష్ట్రంలో పచ్చదనం పెంచే బృహత్తర ప్రణాళికను ప్రభుత్వం సిద్ధం చేసింది. ఇందులో భాగంగా 2047 సంవత్సరం నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ భౌగోళిక విస్తీర్ణంలో అటవీ, పచ్చదనం వాటాను సగానికి అంటే 50 శాతానికి పెంచడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా 'ఏపీ గ్రీన్' సంస్థ పని చేయనుంది.

నాగబాబుకు కీలక బాధ్యతలు : నూతనంగా నియమితులైన ఛైర్మన్ నాగబాబుపై ప్రభుత్వం కీలక బాధ్యతలు ఉంచింది. రాష్ట్రస్థాయిలో ఏపీ గ్రీన్ కార్యకలాపాలతో పాటు, అన్ని జిల్లాల్లోని 'జిల్లా స్థాయి పచ్చదనం అభివృద్ధి సంస్థల' పనులను ఏకతాటిపైకి తెచ్చి సమర్థంగా సమన్వయం చేయడం అటవీ విస్తరణ, పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం ఉద్దేశించిన కార్యక్రమాలు, ప్రాజెక్టుల పురోగతిని నిరంతరం పర్యవేక్షించడం. నిర్దేశిత లక్ష్యాలను క్షేత్రస్థాయిలో పకడ్బందీగా అమలు చేయడం ఛైర్మన్ ప్రధాన విధులుగా ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు.

మంత్రి పదవి వస్తుందనే ప్రచారం జరిగినా : కొణిదెల నాగబాబు 2019 ఎన్నికల సమయంలో జనసేన పార్టీలో చేరి నరసాపురం నుంచి ఎంపీ అభ్యర్థిగా పోటీచేసి ఓడారు. ఆ తర్వాత నుంచి జనసేన పార్టీని బలోపేతం చేయడం కోసం పనిచేశారు. 2024 ఎన్నికల సమయంలో నాగబాబు ఏదో ఒక నియోజకవర్గం నుంచి పోటీచేస్తారనే ప్రచారం జరిగింది. కానీ అప్పుడు పోటీకి దూరంగా ఉండిపోయారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నాగబాబును రాజ్యసభకు పంపిస్తారని ప్రచారం జరిగింది. కానీ ఆయనకు పదవి దక్కలేదు. గతేడాది మార్చిలో నాగబాబుకు ఎమ్మెల్సీ పదవి వచ్చింది. ఆ తర్వాత మంత్రి పదవి కూడా వస్తుందని ప్రచారం జరిగింది. అయితే తాజాగా నాగబాబును గ్రీన్ సొసైటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ ఛైర్‌పర్సన్‌గా కేబినెట్ హోదా ర్యాంకులో నియమిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

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