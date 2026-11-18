మునుగోడుకు అన్యాయం జరిగితే మాత్రం ఊరుకోను : రేవంత్ రెడ్డికి రాజగోపాల్ రెడ్డి వార్నింగ్
Komatireddy RajagopalReddy Fire on CM Revanth:ప్రభుత్వ పని తీరుపై, సీఎం రేవంత్రెడ్డిపై మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి మరోసారి నిప్పులు చెరిగారు. తమ ప్రాంతానికి అన్యాయం జరిగితే చూస్తూ ఊరుకోనని హెచ్చరించారు.
Published : November 18, 2026 at 6:17 PM IST
ప్రభుత్వ పని తీరుపై, సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి మరోసారి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఉన్నది ఉన్నట్లు మాట్లాడటం తన నైజమని, తప్పులను ప్రశ్నించడానికి ప్రతిపక్షంలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదని రాజగోపాల్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. ఉన్న సిటీకే గతి లేకపోతే ఫ్యూచర్ సిటీ ఎందుకని ప్రశ్నించారు.
మరో కురుక్షేత్రం సృష్టిస్తా!
ముఖ్యమంత్రి కొడంగల్, మంత్రులు తమ నియోజకవర్గాలకే నిధులు తీసుకెళ్తున్నారని మండిపడ్డారు. "కొడంగల్కి 20 వేల కోట్లు తీసుకుపో. కానీ మునుగోడుకు నిధులు అడిగితే పట్టించుకోవా?, రాహుల్ గాంధీ ప్రధాని కావాలన్నదే మా ఆకాంక్ష. కానీ మునుగోడు నిధులు ఆపితే మరో కురుక్షేత్రం సృష్టిస్తా" అని హెచ్చరించారు.
"నేను పదవుల కోసం పనిచేసే మనిషి కాను. నువు నాకు వెయ్యి కోట్ల కాంట్రక్ట్ ఇస్తానన్న, ఐదువేల కోట్ల కాంట్రాక్ట్ ఇస్తానన్న దాని కంటే 20 శాతం తక్కువ డబ్బు పెట్టి నేను పని చేపిస్తా. ఎందుకంటే నేను ప్రజల సొమ్మును కాపాడే మనిషిని కానీ ప్రజల సొమ్ము తినే మనిషిని కాను. నేను కమీషన్లు ఇయ్యను, తీసుకోను. తెలంగాణ ప్రజల సొమ్మును ప్రభుత్వం జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి. అన్యాయం జరిగినట్టు తెలిస్తే మునుగోడు నుంచి ఈ రాజన్న సైన్యం కదులుతుంది. అధికారం ఉంది కదా అని ఏం చేసినా నడుస్తుందనుకుంటే మాత్రం యుద్ధం మొదలవుతుంది. మునుగోడుకు అన్యాయం చేసి, ప్రజల సొమ్మును దోచుకున్న వారు ఎవరైనా సరే వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదు" - కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి, మునుగోడు ఎమ్మెల్యే
అన్యాయం జరిగితే ఊరుకోం
గత ప్రభుత్వం చేసిన తప్పు మనం చేయొద్దని హితువు పలికారు. గత ప్రభుత్వంలో ఉన్న కాంట్రాక్టర్లే ఇప్పుడూ కొనసాగుతున్నారని విమర్శించారు. అప్పులకు వడ్డీ కట్టడమే సరిపోతుంటే, ఇక సంక్షేమ పథకాలకు నిధులు ఎక్కడి నుండి వస్తాయని ప్రశ్నించారు. తాను మంత్రి పదవి కోసం పాకులాడే వ్యక్తిని కాదని, మునుగోడులో 3 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు అందించడమే తన ఏకైక లక్ష్యమని రాజగోపాల్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. తమ ప్రాంతానికి అన్యాయం జరిగితే చూస్తూ ఊరుకోనని మరోసారి హెచ్చరించారు.
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