గత ఎన్నికల్లో ఎవరు ఎన్నిచోట్ల గెలిచారు? - రానున్న ఎలక్షన్స్లో ఎవరిది పైచేయి
విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం కార్పొరేషన్లో వార్డులు, డివిజన్లు పెరిగాయి. జిల్లాలోని ప్రస్తుతం ఎక్కడా కోర్టు కేసులు పెండింగ్లో లేవు.విజయనగరంలో 50 డివిజన్లు ఉండగా ప్రస్తుతం వాటి సంఖ్య 62కు పెరిగింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 6:42 PM IST
Municipal Election Details OF Vizianagaram and Parvatipuram Manyam of Previous Elections : పట్టణ ప్రాంతాల్లో పెరిగిన జనాభా, విస్తరించిన నివాస ప్రాంతాలు, విలీనమైన గ్రామాలు, భౌగోళిక పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకుని వార్డులు, డివిజన్ల పునర్విభజన చేపట్టారు. దీంతో విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల పరిధిలోని అన్ని మున్సిపాలిటీలతో పాటు విజయనగరం కార్పొరేషన్ లోనూ వార్డులు, డివిజన్లు పెరిగాయి. జిల్లాలోని ప్రస్తుతం ఎక్కడా కోర్టు కేసులు పెండింగ్లో లేవు. దీంతో రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో గెలిపే లక్ష్యంగా పార్టీలు సన్నాహాలు చేస్తున్నాయి. రెండు జిల్లాల పరిధిలో డివిజన్లు, వార్డుల పరిస్థితి ఎలా ఉందో, గత ఎన్నికల్లో ఎవరు ఎన్ని చోట్ల గెలుపొందారో ఇప్పుడు చూద్దాం.
- విజయనగరం
పూసపాటి అదితి విజయలక్ష్మి గజపతిరాజు : విజయనగరం నగరపాలక సంస్థలో వార్డుల పునర్విభజనతో రాజకీయ సమీకరణాలు మారనున్నాయి. గతంలో 50 డివిజన్లు ఉండగా ప్రస్తుతం వాటి సంఖ్య 62కు పెరిగింది. నగర విస్తరణ, పెరిగిన జనాభాకు అనుగుణంగా 12 కొత్త డివిజన్లు ఏర్పడ్డాయి. గత కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ 48 డివిజన్లలో విజయం సాధించి దాదాపు ఏకపక్ష ఆధిపత్యం ప్రదర్శించగా, టీడీపీ ఒక్క డివిజన్లో గెలిచింది. ఒక ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థి ఒక స్థానాన్ని కైవసం చేసుకోగా, ప్రస్తుతం అతను టీడీపీలో చేరారు. కూటమి ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత 36వ వార్డు కార్పొరేటర్ పద్మావతి, 8వ వార్డు కార్పొరేటర్ సుమతి వైఎస్సార్సీపీకి గుడ్ బై చెప్పి టీడీపీలో చేరారు. అయితే 2024 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయనగరం నియోజకవర్గంలో టీడీపీ నుంచి పూసపాటి అదితి విజయలక్ష్మి గజపతిరాజు భారీ ఆధిక్యంతో గెలిపొందారు. ఎటువంటి కోర్టు కేసులు లేవు, ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.
ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా వనజ : బొబ్బిలి మున్సిపాలిటీలో గతంలో 31 వార్డులు ఉండగా పునర్విభజనతో 36కు పెరిగాయి. కొత్తగా ఐదు వార్డులు ఏర్పడటంతో అభ్యర్థుల సంఖ్య కూడా పెరిగింది. 2021 మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ ఆధిపత్యం సాధించినా ఆ తర్వాత చోటుచేసుకున్న రాజకీయ పరిణామాలు మున్సిపల్ బలాబలాలను మార్చాయి. పలువురు వైఎస్సార్సీపీ కౌన్సిలర్లు టీడీపీలో చేరడంతో కూటమి బలం 22కి పెరిగింది. మున్సిపాలిటీ టీడీపీ పరమైంది. 2024 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ బొబ్బిలి నియోజకవర్గంలో టీడీపీ గెలుపొందింది. దీంతో ఈసారి మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో టీడీపీ తన ఆధిపత్యాన్ని సీట్లుగా మలుచుకునేందుకు ప్రయత్నం చేస్తోంది. ఐదు కొత్త వార్డుల్లో అభ్యర్థుల ఎంపిక రెండు పార్టీలకూ కీలకంగా మారనుంది. గత స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో టీడీపీ 12 స్థానాల్లో గెలవగా వైఎస్సార్సీపీ 28 స్థానాల్లో కైవసం చేసుకుంది. ఒక ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా వనజ గెలిచి ఆ తరువాత వైఎస్సార్సీపీలో చేరారు. ఎటువంటి కోర్టు కేసులు లేవు, ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.
కొండ్రు మురళీ మోహన్ : రాజాం మున్సిపాలిటీ గతంలో శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఉండేది. 2022 జిల్లాల పునర్వ్యవస్థీకరణలో భాగంగా దీనిని విజయనగరం జిల్లాలోకి మార్చారు. 2005లో నగర పంచాయతీగా ఏర్పాటైన రాజాం, 2021లో మున్సిపాలిటీగా (పురపాలక సంఘం) అప్గ్రేడ్ చేశారు. 21 ఏళ్లుగా కోర్టు కేసుల కారణంగా ఎన్నికలకు దూరంగా ఉంటున్న రాజాం మున్సిపాలిటీకి కొత్త రోజులు రానున్నాయి. ఎన్నికలకు హైకోర్టు పచ్చజెండా ఊపడంతో అధికార యంత్రాంగం ఎన్నికల నిర్వహణకు సిద్ధమయ్యింది. న్యాయ చిక్కులు వీడాయి. ఇక రాష్ట్రంలోని మిగతా మున్సిపాలిటీలతో పాటే రాజాంకు కూడా ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. 2024 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఇక్కడ నుంచి టీడీపీ అభ్యర్థి కొండ్రు మురళీ మోహన్ గెలిపొందారు.
ఛైర్పర్సన్ బంగారు సరోజినితో పాటు మరో ఇద్దరు : నెల్లిమర్ల నగర పంచాయతీలో గతంలో 20 వార్డులు ఉండగా ప్రస్తుతం 23 వార్డులుగా పునర్విభజించారు. మూడు కొత్త వార్డులు ఏర్పాటు అయ్యాయి. 2024 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నెల్లిమర్ల నియోజకవర్గంలో జనసేన అభ్యర్థి లోకం నాగ మాధవి గెలిచారు. గత స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో టీడీపీ 7 స్థానాల్లో గెలిపొందింది. వైఎస్సార్సీపీ 11 స్థానాలు, రెండు చోట్ల ఇండిపెండెంట్లు గెలిచారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తరువాత వైఎస్సార్సీపీ నుంచి ఛైర్పర్సన్ బంగారు సరోజినితో పాటు మరో ఇద్దరు సభ్యులు టీడీపీలో చేరారు. 2011లో నగర పంచాయతీగా మారిన నెల్లిమర్లలో పదేళ్ల పాటు ఎన్నికలు జరగలేదు. 2021లో ఎన్నికలు జరిగాయి. కోర్టు కేసులు ఏమీ లేవు ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు అధికార యంత్రాంగం సిద్ధంగా ఉంది.
- పార్వతీపురం మన్యం
బోనెల విజయ చంద్ర : పార్వతీపురం మున్సిపాలిటీలో గతంలో 30 వార్డులు ఉండగా, తాజాగా 36కు పెరిగాయి. ఆరు కొత్త వార్డుల ఏర్పాటుతో పట్టణ రాజకీయాల్లో కొత్త సమీకరణాలకు అవకాశం ఏర్పడింది. 2021 మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ 22 వార్డులు గెలుచుకోగా టీడీపీ ఐదు స్థానాల్లో విజయం సాధించింది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత పలువురు కౌన్సిలర్లు టీడీపీలో చేరడంతో తెలుగుదేశం సంఖ్యాబలం 15కి పెరిగింది. కోరం లేక మున్సిపాలిటీని టీడీపీ కైవసం చేసుకోలేకపోయింది. 2024 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ పార్వతీపురం నియోజకవర్గంలో టీడీపీ అభ్యర్థి బోనెల విజయ చంద్ర విజయం సాధించారు. కోర్టు కేసులు ఏమీ లేవు. ఎన్నికల నిర్వహణకు అధికార యంత్రాంగం సిద్ధంగా ఉంది.
లింగాల దుర్గ ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థి : సాలూరు మున్సిపాలిటీలో గతంలో 29 వార్డులు ఉండగా తాజా పునర్విభజనతో 32కు పెరిగాయి. మూడు కొత్త వార్డులు ఏర్పడ్డాయి. సాలూరు రాజకీయాల్లో గిరిజన, స్థానిక సామాజిక సమీకరణాలు ఎప్పటి నుంచో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. 2024 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీడీపీ నుంచి గుమ్మడి సంధ్యారాణి గెలిపొంది మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. గత మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ 21 చోట్ల గెలిచింది. 6 స్థానాల్లో టీడీపీ కౌన్సిలర్లు విజయం సాధించారు. ఒక స్థానాన్ని కాంగ్రెస్ కైవసం చేసుకుంది. 11వ వార్డు నుంచి లింగాల దుర్గ ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా గెలిచి వైఎస్సార్సీపీలోకి చేరగా, కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత జనసేనలో చేరారు. ఎటువంటి కోర్టు కేసులు పెండింగ్లో లేకపోవడంతో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.
జనసేన అభ్యర్థి నిమ్మక జయకృష్ణ : పాలకొండ నగర పంచాయతీలో గతంలో 20 వార్డులు ఉండగా ప్రస్తుతం 28 వార్డులకు పెరిగాయి. జనాభా, పట్టణ విస్తరణకు అనుగుణంగా వార్డుల పునర్విభజన చేపట్టారు. గత ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ 17 స్థానాల్లో గెలిపొందింది. మూడు స్థానాల్లో టీడీపీ గెలిచింది. 2024 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జనసేన అభ్యర్థి నిమ్మక జయకృష్ణ విజయం సాధించారు. గతంలో శ్రీకాకుళం జిల్లాలో భాగంగా ఉన్న పాలకొండ నియోజకవర్గాన్ని 2022 జిల్లాల పునర్వ్యవస్థీకరణలో భాగంగా పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోకి చేర్చారు. కోర్టు కేసులు ఏమీ లేవు. ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.
ఇదీ విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల మున్సిపాలిటీలు, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిస్థితి. త్వరలో జరగనున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో అత్యధిక చోట్ల కూటమి పార్టీల అభ్యర్థులే గెలుపొందే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
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