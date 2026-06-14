కేశినేని నాని రూ.120 కోట్ల బ్యాంకు కుంభకోణానికి పాల్పడ్డారు: ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్
సామాజిక మాధ్యమం వేదికగా మాజీ ఎంపీ కేశినేని నాని చేసిన ఆరోపణలు - స్పందించిన ఎంపీ కేశినేని చిన్ని - రూ. 120 కోట్ల బ్యాంకు కుంభకోణానికి నాని పాల్పడ్డారని ఆరోపించిన ఎంపీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 1:44 PM IST
MP Kesineni Sivanath On Kesineni Nani: సామాజిక మాధ్యమం వేదికగా మాజీ ఎంపీ కేశినేని నాని తనపై చేసిన ఆరోపణలకు విజయవాడ ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ (చిన్ని) కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా విజయవాడ ఎంపీ మాట్లాడుతూ మాజీ ఎంపీ కేశినేని నాని రూ. 120 కోట్ల బ్యాంకు కుంభకోణానికి పాల్పడ్డారని ఆరోపించారు. రైతులు 2 వాయిదాలు కట్టకుంటే పొలం లాక్కుని, 3 వాయిదాలు కట్టకుంటే ఆటో డ్రైవర్ల నుంచి వాహనం లాక్కునే రుణాలిచ్చే జాతీయ బ్యాంకులు ప్రజాధనం లూటీ చేసిన మాజీ ఎంపీ రుణం గురించి ఎందుకు పట్టించుకోవటం లేదని ఈ సందర్భంగా ఎంపీ నిలదీశారు.
న్యాయస్థానాలను తప్పుదోవ పట్టించిన కేశినేని నాని: అదేవిధంగా బ్యాంకు అధికారులు ఎవరితో లాలూచీ పడ్డారంటూ ఎంపీ ప్రశ్నించారు. ఈ రోజుకి కేశినేని అకౌంట్లో రూ. 7 కోట్ల నగదు ఉన్నా ఎందుకు ఆటో డెబిట్ చేయటం లేదని నిలదీశారు. న్యాయ వ్యవస్థలో చిన్న లూప్ హోల్ అడ్డం పెట్టుకుని న్యాయస్థానాలను సైతం కేశినేని నాని తప్పుదోవ పట్టించారన్నారు. తనపై పోటీ చేసిన అభ్యర్థుల్ని ఫ్రాడ్ అనటం కేశినేని నానికి అలవాటు అని మండిపడ్డారు. ప్రజారాజ్యం పార్టీ నుంచి బయటకొస్తూ చిరంజీవి, పవన్ కల్యాణ్లనూ విమర్శించాడని గుర్తు చేశారు.
సరైన ఆధారాలతో వస్తే సమాధానమిస్తా: ఒక్క సాక్షి మీడియా, జగన్ను తప్ప ఇతరులదరినీ విరమర్శించే నాని ఆంతర్యం ఏంటని నిలదీశారు. జగన్ పంథాలోనే దొంగే దొంగా దొంగా అని అరిచినట్లు చేయటం నానికి అలవాటు అని విమర్శించారు. సామాజిక మాధ్యమం వేదికగా నాని తనపై చేసేది అసత్య ఆరోపణలే అని తెలిపారు. దీనిపై పోలీసులు తమ పని తాను చేసుకెళ్తున్నారన్నారు. విజయవాడ ప్రజలకు, చంద్రబాబు, లోకేశ్, పవన్ కల్యాణ్లకు మాత్రమే తాను జవాబుదారీ కానీ ట్వీట్లకు కాదని వెల్లడించారు. సరైన ఆధారాలతో వస్తే తనపై ఆరోపణలకు సమాధానం ఇస్తానంటూ ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ స్పష్టం చేశారు. రతన్టాటా ఆదర్శమని చెప్పే కేశినేని నాని ఆయన కంపెనీనే మోసం చేశారన్నారు.
"భారీ ఎత్తున రూ. 120 కోట్ల బ్యాంకు కుంభకోణానికి మాజీ ఎంపీ కేశినేని నాని పాల్పడ్డారు. ఈ రోజుకి కేశినేని అకౌంట్లో రూ. 7 కోట్ల నగదు ఉన్నా బ్యాంకు అధికారులు ఎందుకు ఆటో డెబిట్ చేయటం లేదు. న్యాయ వ్యవస్థలో చిన్న లూప్ హోల్ అడ్డం పెట్టుకుని న్యాయస్థానాలను సైతం కేశినేని నాని తప్పుదోవ పట్టించారు. తనపై పోటీ చేసిన అభ్యర్థుల్ని ఫ్రాడ్ అనటం కేశినేని నానికి అలవాటు. సామాజిక మాధ్యమం వేదికగా నాని నాపై చేసేవన్నీ అసత్య ఆరోపణలే. అందులో ఎటువంటి నిజాలు లేవు. సరైన ఆధారాలతో వస్తే నాపై ఆరోపణలకు సమాధానం ఇస్తాను". -కేశినేని చిన్నీ, విజయవాడ ఎంపీ
నానిపై కేసు నమోదు: మాజీ ఎంపీ కేశినేని నానిపై విజయవాడలో కేసు నమోదైంది. సామాజిక మాధ్యమాల్లో కేశనేని నానితోపాటు, అతని అనుచారులు తనపై అసత్య ఆరోపణలు చేస్తూ తన పరువుకు భంగం కలిగిస్తున్నారని ఎంపీ కేశినేని చిన్ని పటమట పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈమేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. కేశినేని శ్రీనివాస్ (నాని)తో పాటు అతని అనుచరులపై ఐటీ యాక్ట్లోని 66, 66-సి, 68- 67, 72 సెక్షన్లతో పాటు బీఎన్ఎస్ 204, 351(1), 352, 353(1), 61(1), 3561) సెక్షన్ల కింద ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైంది. నాని పీఏగా వ్యవహరించిన హేమంతను శనివారం పటమట పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారించారు.
గత ఏడాది ఏప్రిల్ 22న కేశినేని నాని, తన ఫేస్ బుక్ ఖాతాలో సీఎం చంద్రబాబుకు బహిరంగా లేఖ రాస్తూ తనపై పలు అసత్య ఆరోపణలు చేశారని ఉర్షా సంస్థతో తనకు సంబంధాలు ఉన్నట్లు, బినామీల ద్వారా ప్రభుత్వ భూములను ఆక్రమించుకున్నట్లు అందులో పేర్కొన్నారని పిర్యాదు చేశారు. వీటిపై గత ఏడాది ఏప్రిల్ 24న లీగల్ నోటీస్ పంపించినా.. తగిన విధంగా సమాధానం ఇవ్వలేదని, పదే పదే తనపై సామాజిక మాధ్యమాల్లో అసత్య ఆరోపణలు చేస్తున్నారని, నోటీసులు ఇచ్చినా వాటిని తొలగించలేదని పిర్యాదు లో పేర్కొన్నారు. ఆ ఆరోపణలను ఉపసంహరించుకోలేదని, తన రాజకీయ ప్రతిష్టను దెబ్బతీసేందుకు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని, దీనిపై పూర్తిగా స్థాయిలో విచారణ చేసి, బాధ్యులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఎంపీ చిన్ని తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
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