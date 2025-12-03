ETV Bharat / politics

మండలి ఛైర్మన్ తీరు ప్రజాస్వామ్య విలువలకు విరుద్ధం, అవమానకరం: ఎమ్మెల్సీలు

తమ రాజీనామాలను ఆమోదించకపోవడంపై శాసన మండలి ఛైర్మన్‌పై ఎమ్మెల్సీలు ఘాటు వ్యాఖ్యలు - ఛైర్మన్ ఏకపక్షంగా వ్యవహరిస్తూ మండలి ప్రతిష్ఠకే మచ్చ తెస్తున్నారంటూ ఆగ్రహం

Published : December 3, 2025 at 10:46 PM IST

MLCs Comments on Legislative Council Chairman: శాసనమండలి ఛైర్మన్ కొయ్యే మోషెన్ రాజు తాడేపల్లి పెద్దల ఆదేశాల మేరకు పనిచేస్తున్నారని వైఎస్సార్సీపీ తిరుగుబాటు ఎమ్మెల్సీలు ఆరోపించారు. ఏడాది దాటినా తమ రాజీనామాలు ఆమోదించకపోవటం, స్వయంగా కలిసి ఆమోదించాలని కోరినా ఉద్దేశపూర్వకంగా జాప్యం చేయటం ప్రజాస్వామ్య విలువలకు విరుద్ధమని ధ్వజమెత్తారు. రాజీనామాలు వెనక్కి తీసుకోడంటూ ఛైర్మన్ సలహాలు ఇవ్వటం వెనుక ఎవరి ఆదేశాలున్నాయని నిలదీశారు. తక్షణమే తమ రాజీనామాలు ఆమోదించి ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడాలని డిమాండ్ చేశారు.

వైఎస్సార్సీపీలో ఉండలేక, జగన్‌ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలతో వేగలేక తమ పదవులకు స్వచ్చందంగా రాజీనామా చేశామని పదే పదే చెప్తున్నా మండలి ఛైర్మన్‌ కొయ్యే మోషేన్ రాజు ఇంకా వాటిని ఆమోదించకపోవటాన్ని వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ కర్రి పద్మశ్రీ తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. జయమంగళ వెంకటరమణ విషయంలో హైకోర్టు స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చిన తర్వాత కూడా తామంతా ఛైర్మన్​ను కలిసి ఆమోదించాలని కోరినా ఇంతవరకూ నిర్ణయం తీసుకోకపోవటమేందని నిలదీశారు. ఇదే తీరు కొనసాగితే తాము కూడా ఇక న్యాయస్థానం తలుపుతడతామని తేల్చిచెప్పారు. చట్టసభల నిబంధనలకు అనుగుణంగా తాను రాజీనామా చేసినా ఇప్పటివరకు శాసనమండలి ఛైర్మన్‌ ఆమోదించకుండా కాలయాపన చేయడం అవమానకరంగా ఉందని కర్రి పద్మశ్రీ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

ఎవరి ప్రయోజనాల కోసం ఛైర్మన్‌ పని చేస్తున్నారని ప్రశ్నించారు. నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరించాల్సిన పదవిలో ఉండి ఛైర్మన్‌ వ్యవహరిస్తున్న తీరు జుగుప్సాకరంగా ఉందని దుయ్యబట్టారు. తాను స్వయంగా ఛైర్మన్‌ ను కలసి రాజీనామా ఆమోదించాలని కోరినా ఇంతవరకు స్పందించకపోవటాన్ని తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. రాజీనామా పై తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని న్యాయస్థానం అదేశాలిచ్చినా ఛైర్మన్‌ ఏకపక్షంగా వ్యవహరిస్తూ శాసనమండలి ప్రతిష్టకే మచ్చ తెస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఇప్పుడు రాజీనామాలను వెనక్కితీసుకోమని సలహా ఇస్తున్న ఛైర్మన్ తాడేపల్లి పెద్దల ఆదేశాల మేరకు పనిచేస్తున్నారా అని నిలదీశారు. తన సభ్యత్వాన్నిఆమోదించకపోతే శాసనమండలి ఛైర్మన్‌పై న్యాయపరమైన పోరాటం చేస్తానని హెచ్చరించారు.

ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోకపోవటం దుర్మార్గం: జగన్మోహన్ రెడ్డి వ్యవహరిస్తున్న తీరు, పెత్తందారీ పోకడలకు నిరసనగా ఆ పార్టీ ద్వారా తనకు వచ్చిన శాసనసమండలి సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేశానని మరో ఎమ్మెల్సీ బల్లి కళ్యాణ చక్రవర్తి తేల్చిచెప్పారు. ఏడాది దాటినా ఇంతవరకు ఛైర్మన్ తన రాజీనామాపై ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోకపోవటం దుర్మార్గమమని మండిపడ్డారు. ఛైర్మన్ ప్రవర్తిస్తున్న తీరు ప్రజాస్వామ్య విలువలకు విరుద్ధంగా, అవమానకరంగా ఉందని దుయ్యబట్టారు.

శాసనమండలి సభ్యత్వానికి తన రాజీనామాను ఆమోదించమని స్వయంగా శాసనమండలి ఛైర్మన్​ను పలుమార్లు కలిసి కోరినా స్పందించకుండా జాప్యం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 2024 ఆగష్టు 30వ తేదీన రాజీనామా చేసినా ఇప్పటి వరకూ ఎందుకు ఆమోదించలేదని ప్రశ్నించారు. తన రాజీనామాను వెంటనే ఆమోదించి ఆత్మగౌరవాన్ని నిలపటంతో పాటు శాసనమండలి ఛైర్మన్‌కు ఉన్న విలువలను కాపాడాలని హితవు పలికారు.

