'కక్ష గట్టి నన్ను బీఆర్​ఎస్​ నుంచి బయటకు పంపారు' : మండలిలో కవిత కంటతడి

శాసన మండలిలో కవిత భావోద్వేగ ప్రసంగం - తన రాజీనామాపై 4 నెలలుగా నిర్ణయం తీసుకోలేదని విజ్ఞప్తి - ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇచ్చిన బీఆర్‌ఎస్‌, నిజామాబాద్‌ ప్రజాప్రతినిధులకు ధన్యవాదాలు తెలిపిన కవిత

Kalvakuntla Kavitha
MLC Kavitha (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 5, 2026 at 1:32 PM IST

Updated : January 5, 2026 at 1:41 PM IST

MLC Kavitha Requested Her Resignation : శాసన మండలిలో తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత భావోద్వేగంతో ప్రసంగించారు. మాట్లాడుతున్న క్రమంలో ఆమె కంటతడి పెట్టుకున్నారు. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఏ బాధ్యత ఇచ్చినా మనస్ఫూర్తిగా పని చేసినట్లు తెలిపారు. గతేడాది సెప్టెంబర్‌ 3న తన ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామాను ఛైర్మన్‌ ఫార్మాట్‌లోనే పంపినట్లు చెప్పారు. ఆవేశంతో కాకుండా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఛైర్మన్​ సూచించారని పేర్కొన్నారు. పలు సందర్భాల్లో కూడా రాజీనామా ఆమోదించాలని కోరానన్నారు. అయినా తన రాజీనామాపై 4 నెలల సమయంలోనూ నిర్ణయం తీసుకోలేదని గుర్తు చేశారు. ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇచ్చిన బీఆర్‌ఎస్‌, నిజామాబాద్‌ ప్రజాప్రతినిధులకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

నాపై అనేక కట్టుబాట్లు : బీఆర్‌ఎస్‌ నుంచి తనకు అనేక కట్టుబాట్లు ఎదురయ్యాయని కవిత వెల్లడించారు. బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ నుంచి వచ్చిన పదవికి రాజీనామా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిపారు. తన రాజీనామా ఆమోదించాలని కోరుతున్నట్లు చెప్పారు. కేసీఆర్‌, ప్రొ.జయశంకర్‌ స్ఫూర్తితో తాను ఉద్యమంలోకి వచ్చానన్నారు. తెలంగాణ జాగృతి ద్వారా ఉద్యమంలో లోటుపాట్లు పూడ్చేందుకు కృషి చేశానన్న ఆమె, యువకులను ఉద్యమంలోకి తీసుకురావడానికి అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టినట్లు తెలిపారు.

కేసీఆర్​పై విమర్శలు వచ్చినా స్పందించలేదు : రాష్ట్రం ఏర్పడిన నాటి నుంచే తనపై ఆంక్షలు మొదలయ్యాయని, బీఆర్​ఎస్​ తనను ఘోరంగా అవమానించిందని కవిత ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈడీ, సీబీఐతో పోరాడేటప్పుడు పార్టీ తనకు అండగా నిలవలేదని, కేసీఆర్‌పై కక్షతో బీజేపీ తనను జైలులో పెట్టించిందన్నారు. కేసీఆర్‌పై విమర్శలు వచ్చినా బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలు స్పందించలేదన్నారు.

'పార్టీ నన్ను ఘోరంగా అవమానించింది. ఈడీ, సీబీఐతో పోరాడేటప్పుడు పార్టీ నాకు అండగా నిలవలేదు. కేసీఆర్‌పై కక్షతో బీజేపీ నన్ను జైలులో పెట్టించింది. కేసీఆర్‌పై విమర్శలు వచ్చినా బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలు స్పందించలేదు. బీఆర్‌ఎస్‌ ఏ బాధ్యత ఇచ్చినా మనస్ఫూర్తిగా పని చేశా. రాష్ట్రం ఏర్పడిన నాటి నుంచే నాపై ఆంక్షలు మొదలయ్యాయి. బాధతో, ఆవేదనతో ఈ మాటలు చెబుతున్నా. పార్టీలో ప్రశ్నిస్తే నాపై కక్షగట్టారు. పార్టీలోనే అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యం లేకుంటే రాష్ట్రంలో ఎలా ఉంటుంది. నన్ను కక్ష గట్టి పార్టీ నుంచి బయటకు పంపారు. - కవిత

