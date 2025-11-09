బీఆర్ఎస్ నుంచి నన్ను చాలా అవమానకరంగా బయటకు పంపారు : కల్వకుంట్ల కవిత
ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి నా వంతు సహకారం అందించా - బీఆర్ఎస్ నుంచి ఎందుకు బహిష్కరించారో తెలియదు - బీఆర్ఎస్లో ఉన్నప్పుడు తనకు అవకాశం ఇవ్వలేదని ఆవేదన
Published : November 9, 2025 at 3:06 PM IST
MLC Kalvakuntla Kavitha Comments on BRS Party : బీఆర్ఎస్ నుంచి తనను చాలా అవమానకరంగా బయటకు పంపారని జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత అన్నారు. బీఆర్ఎస్లో ఉన్నప్పుడు ప్రోటోకాల్ నిబంధనలతో పేరుతో తనను కట్టేశారని ఆరోపించారు. ఉరివేసే ఖైదీనైనా చివరి కోరిక అడుగుతారని కానీ, తనకు షోకాజు నోటీసు కూడా ఇవ్వకుండా సస్పెండ్ చేశారని వాపోయారు. ప్రజాసమస్యల పరిష్కారమే లక్ష్యంగా తెలంగాణ జాగృతి పనిచేస్తోందని ఆమె స్పష్టం చేశారు. జాగృతి-జనబాటలో భాగంగా వరంగల్లోని ప్రెస్క్లబ్లో జిల్లా సమస్యలపై ఆమె మాట్లాడారు.
విద్యార్థినులకు హస్టల్ కూడా లేదు : వరంగల్లో వరద ముంపు బాధితులకు ఇప్పటి వరకూ ప్రభుత్వం కనీస సాయం కూడా అందించట్లేదని కవిత ప్రభుత్వంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయంలో అనేక సమస్యలు ఉన్నాయని, అందులో విద్యార్థినులకు కనీసం హస్టల్ కూడా లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తక్షణమే స్పందించి ఆడపిల్లల కోసం వర్సిటీలో హస్టల్ ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు. ఉమ్మడి వరంగల్ నుంచి ఇద్దరు మహిళా మంత్రులే ఉన్నారని ఈ విషయంపై దృష్టి సారించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
"బీఆర్ఎస్ పార్టీ నన్నేందుకు సస్పెండ్ చేసిందనేది ఇంతవరకు చెప్పలేదు. నేను ఇన్ని ఆరోపణలు చేసినా ఒక్క జవాబు రాలేదు. సస్పెండ్ ఎందుకు చేశారని నాకు తెల్వదు. తెలంగాణ జాగృతి బలమైన ఫోర్స్గా తయారవుతుంది. తెలంగాణ ధనిక రాష్ట్రం, కానీ ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర డబ్బు లేదు. ప్రతి ఒక్కరు ఆర్థికంగా స్వాతంత్య్రం సాధించాలి. దాని కోసమే సామాజిక తెలంగాణ రావాలి. సామాజిక తెలంగాణ అంటే బీసీలకు రిజర్వేషన్ రావడం కాదు. ఎస్సీ, ఎస్టీలు కేవలం రిజర్వేషన్లతో ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు అవ్వడం కాదు. ఆడబిడ్డలు, యువతకు అధికారం రావాలి. ఏ మాత్రం రాజకీయ నేపథ్యం లేకుండా ఉన్నవాళ్లు కూడా వచ్చి నేను పాలిటిక్స్ చేస్తా అనే పరిస్థితి రావాలి. అది సామాజిక తెలంగాణ అంటే" -కల్వకుంట్ల కవిత, జాగృతి అధ్యక్షురాలు
కేసీఆర్ పిలిస్తే కూతురిగా వెళ్తా : భౌగోళికంగా తెలంగాణ వచ్చిందని, ప్రస్తుతం సామాజిక తెలంగాణ సాధించడమే తన లక్ష్యమని కవిత పేర్కొన్నారు. ఇప్పుడు ఎన్నికలు లేకపోయినా జాగృతి - జనం బాటలో భాగంగా జిల్లాల్లో పర్యటనలు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఆడబిడ్డలు రాజకీయం చేస్తే ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తామని, దానికి ఇంకా సమయం ఉందని ఆమె తెలిపారు. ఇప్పుడు ప్రజా సమస్యలను ఎత్తి చూపడం తన ముందున్న లక్ష్యమని పునరుద్ఘాటించారు. కేసీఆర్ పిలిస్తే కూతురిగా ఇంటికి వెళ్తాను కానీ, బీఆర్ఎస్కు తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని తేల్చి చెప్పారు.
ధాన్యం కొనుగోల్లు సకాలంలో జరగట్లేదు : సీఎం రేవంత్రెడ్డి కాకతీయ వర్సిటీ సమస్యలపై దృష్టి పెట్టి వాటిని పరిష్కరించాలని కోరారు. ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడే ఆయన ఈ సమస్యలపై మాట్లాడారని కవిత గుర్తుచేశారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి తన వంతు సహకారం అందిస్తానన్న కవిత రాష్ట్రంలో ధాన్యం కొనుగోళ్లు సకాలంలో జరగక రైతులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని పేర్కొన్నారు. నాలుగేళ్లు అభివృద్ధి ఉండాలి, ఏడాది ఎన్నికల కోసం మాత్రమే రాజకీయాలు ఉండాలని ఆమె చెప్పారు.
