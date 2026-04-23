పెద్దదస్తగిరి కుటుంబాన్ని జగన్​ ఎందుకు పరామర్శించలేదు: ఎమ్మెల్సీ భూమిరెడ్డి

పెద్ద దస్తగిరి హత్యకు గురైతే జగన్‌ ఎందుకు పరామర్శించలేదని ప్రశ్నించిన ఎమ్మెల్సీ భూమిరెడ్డి - హత్యను గంజాయి బ్యాచ్‌ గొడవగా చిత్రీకరిస్తున్నారని అలానే పెద్దతలకాయలను కాపాడేందుకు జగన్‌ యత్నిస్తున్నారని ఆగ్రహం

MLC_Bhumireddy_on_Jagan
MLC_Bhumireddy_on_Jagan (ETV Bharat)
Published : April 23, 2026 at 5:26 PM IST

MLC Bhumireddy on Jagan Regarding Pedda Dastagiri Murder: కడపలో సొంత పార్టీ కార్యకర్త పెద్ద దస్తగిరి హత్యకు గురైతే, మూడు రోజులుగా పులివెందలలోనే ఉన్న జగన్ ఎందుకు పరామర్శించలేదని టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ భూమిరెడ్డి రాంగోపాల్ రెడ్డి నిలదీశారు. హత్యను గంజాయి బ్యాచ్ గొడవగా, అనుమానాస్పద మృతిగా మార్చి పెద్ద తలకాయలను కాపాడేందుకు జగన్ ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆరోపించారు. కమలాపురం మాజీ ఎమ్మెల్యే రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి, మాజీ డిప్యూటీ మేయర్ నిత్యానంద రెడ్డిలు దస్తగిరి పేరుతో వందల కోట్ల రూపాయల భూదందాలు, బినామీ ఆస్తులు పెట్టారని భూమిరెడ్డి అన్నారు.

ఫ్యాక్టరీలు, గనులు లేని రవీంద్రనాథ్ రెడ్డికి వేల కోట్ల ఆస్తులు ఎలా వచ్చాయో ప్రభుత్వం నిగ్గు తేల్చాలని భూమిరెడ్డి రాంగోపాల్‌రెడ్డి డిమాండ్‌ చేశారు. దస్తగిరి హత్యకు కారణమైన వారే ఇప్పుడు పరామర్శల పేరుతో డ్రామాలు ఆడుతున్నారని మండిపడ్డారు. ఒకప్పుడు బాబాయ్ వివేకాను గొడ్డలితో చంపించారని ఇప్పుడు పెద్ద దస్తగిరిని బలి తీసుకున్నారని విమర్శించారు. 2019-24లో ఒక్క ఆయకట్టుకు అయినా జగన్ నీరు ఇచ్చినట్టు చూపిస్తే తన శాసనమండలి సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేసేందుకు సిద్ధమని ఎమ్మెల్సీ భూమిరెడ్డి సవాల్‌నచేశారు.

ఎస్సీ, ఎస్టీలను వేధించడమే జగన్ పని: దళితులు, పేదలను హత్య చేయటం, భూములు లాక్కోవటం జగన్ తాత ముత్తాతల నుంచి వస్తున్న రక్తచరిత్ర అని మంత్రి గుమ్మడి సంధ్యారాణి ధ్వజమెత్తారు. సొంత చెల్లి షర్మిల బయటకొచ్చి కన్నతల్లికి రక్షణ లేదని జగన్ గురించి చెప్తున్నారని అన్నారు. సొంత చెల్లెలు అన్న కిరాతకం నుంచి మాట్లాడుతున్నారని మండిపడ్డారు. ఇంట్లో తల్లిని బయటకు ఈడ్చేసి ఆడబిడ్డల గురించి మాట్లాడే జగన్​కు అసలు బుద్ధుందా అని దుయ్యబట్టారు. ఎస్సీ, ఎస్టీలను వేధించడమే జగన్, వైఎస్సార్సీపీ నేతలు పనిగా పెట్టుకున్నారని ఆరోపించారు. నాయకుడి పేరులో గన్, పార్టీ గుర్తులో గొడ్డలి అనేది వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ట్రెండ్​గా ఫీలవడం దౌర్భాగ్యమని మంత్రి అన్నారు.

ఎవరినైనా చంపు, దోచుకో, దాచుకో అనే సిద్దాంతంతో వైఎస్సార్సీపీ పని చేస్తోందని మంత్రి సంధ్యారాణి విమర్శించారు. జగన్ అండ ఉందనే బరితెగింపుతోనే దళితుడైన సుబ్రహ్మణ్యంని హత్య చేసి ఆనంతబాబు డోర్ డెలివరీ చేశారని అన్నారు. వివేకా హత్య కేసులో సాక్షులు చనిపోతున్నట్లు, సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసులోనూ చేద్దామని చూస్తున్నారని ఆరోపించారు. సొంత చిన్నానను చంపించిన వారికి సాక్షుల్ని చంపించటం పెద్ద విషయం కాదన్న రీతిలో వ్యవహరిస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు. పెద్ద దస్తగిరి భార్య జగన్ కాలర్ పట్టుకుని ఎందుకు తన భర్తను హత్య చేయించావని అడుగుతుందనే భయంతోనే పరామర్శకు జగన్ వెళ్లలేదని అన్నారు. అమ్మను, అమరావతిని, ఆంధ్రప్రదేశ్​ను జగన్ తప్ప ప్రజలంతా ఇష్టపడతారని తెలిపారు. మానసిక వికలాంగుడు జగన్ అని చాటేందుకే మావిగన్ పేరు తెచ్చారని మంత్రి సంధ్యారాణి మండిపడ్డారు.

జగన్ వల్ల బలయ్యేవారిలో బీసీలు, దళితులే ఎక్కువ : తెలుగుదేశం సమాజం కోసం మంచి చేసే నాయకుల్ని తయారు చేసే ఫ్యాక్టరీ అయితే, వైఎస్సార్సీపీ హంతకుల్ని తయారు చేసే ఫ్యాక్టరీ అని మంత్రి సవిత దుయ్యబట్టారు. హత్యలు చేయటం, సాక్షుల్ని బెదిరించటం, రేటు మాట్లాడటం, కుటుంబసభ్యుల్ని, జడ్జిలను సైతం బెదిరించాలని చూడటం జగన్​కు అలవాటని ధ్వజమెత్తారు. జగన్ తరహాలోనే వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు శవరాజకీయాలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. తండ్రి శవం పెట్టుకుని రాజకీయం చేయటం, బాబాయ్ గొడ్డలి పోటు ఘటనలు ఇప్పటికే చూశామని గుర్తు చేశారు.

చంపటం, రౌడీలను, గూండాలను తయారు చేయటమే వైఎస్సార్సీపీ పనిగా పెట్టుకుందని మంత్రి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అనంతబాబును జగన్ నెత్తిన పెట్టుకోవటంతోనే దళితుడైన సుబ్రహ్మణ్యంని హత్య చేసి డోర్ డెలివరీ చేశారని అన్నారు. జగన్ సైకో తనానికి పరాకాష్టగా అనంతబాబు వ్యవహారం ఉందని ఆక్షేపించారు. సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసు నిందితులని ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ ప్రభుత్వం వదిలేది లేదని స్పష్టం చేశారు. గతంలో ఏమరపాటు ఉండి ఉండొచ్చేమో కానీ ఇప్పుడు ప్రభుత్వం పూర్తి అప్రమత్తతో ఉందని తేల్చి చెప్పారు. జగన్ వల్ల బలయ్యేవారిలో బీసీలు, దళితులే ఎక్కువ మంది ఉన్నారని సవిత ధ్వజమెత్తారు.

