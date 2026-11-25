ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పార్టీ నియమావళి లైన్ దాటొద్దు - టీకాంగ్రెస్ నేతలకు స్పష్టం చేసిన బీఎం సందీప్
Congress leaders met AICC Incharge Sandeep : పార్టీలో కొందరు నేతలు చేస్తున్న అసంతృప్తి వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంఛార్జ్ సందీప్ దృష్టిసారించారు. పార్టీ గీత దాటొద్దని ఆ నేతలకు స్పష్టం చేశారు.
Published : November 25, 2026 at 12:22 PM IST
ఈ మధ్యకాలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇబ్బంది కలిగేలా బహిరంగ విమర్శలు చేస్తున్నారని ఎమ్మెల్యేలు కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి, అనిరుధ్రెడ్డిలను ఏఐసీసీ రాష్ట్ర నూతన ఇన్ఛార్జి బి ఎం సందీప్ కలిశారు. పార్టీకి సంబంధించి ఏదైనా మాట్లాడాలని అనుకుంటే తాను ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటానని ఏవైనా సమస్యలుంటే పరిష్కారిస్తామన్నారు. కానీ పార్టీ నియమావళి గీతను మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దాటొద్దని వారికి సందీప్ స్పష్టం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. సోమవారం రాత్రి వీరిద్దరిని ప్రజాభవన్కు పిలిపించి మాట్లాడినట్టు సమాచారం. ఈ చర్చల్లో ఏఐసీసీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి సచిన్ సావంత్ కూడా పాల్గొన్నారు. ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలకు ఫోన్ చేసి ప్రజాభవన్కు పిలిపించింది కూడా సావంతేనని తెలిసింది.
దిల్లీ షెడ్యూల్ క్యాన్సల్
ముందుగా ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం సందీప్ సోమవారం సాయంత్రం దిల్లీకి వెళతారని తెలిపారు. కానీ ఏఐసీసీ నుంచి ఈ ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలతో మాట్లాడాలని సూచనలు వచ్చాయి. దాంతో ఆయన ప్రయాణాన్ని వాయిదా వేసుకుని ప్రజాభవన్ అతిథిగృహానికి వెళ్లారు. అక్కడ ఇద్దరితో విడివిడిగా గంటకు పైగా మాట్లాడినట్లు తెలుస్తోంది. పార్టీని బహిరంగంగా ఎందుకు విమర్శిస్తున్నారని, ఏమైనా సమస్యలుంటే అంతర్గత వేదికలపై చెప్పడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి కదా అని సందీప్ వారిని ప్రశ్నించినట్లు పార్టీ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.
నిధుల పంపకంలో తేడా ఎందుకు?: రాజగోపాల్రెడ్డి
'నా నియోజకవర్గానికి నిధులు మంజూరు కావటం లేదు. దీంతో అభివృద్ధి పనులు జరగటం లేదు. చేసిన పనులకు బిల్లులు ఇవ్వటం లేదు' అందుకే కొన్ని నియోజకవర్గాలకే నిధులు ఎలా ఇస్తారని, మిగిలిన నియోజకవర్గాలను పట్టించుకోరా అని ప్రశ్నించానని రాజగోపాల్రెడ్డి సందీప్కు చెప్పినట్లు సమచారం. అలాగే 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల ముందు ఏఐసీసీ పెద్దలు రాజగోపాల్రెడ్డిని దిల్లీకి పిలిపించుకున్నారని, కాంగ్రెస్ తరపున పోటీ చేయాలని అడిగారని, ఒకవేళ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడితే మంత్రి పదవి ఇస్తామని హామీ ఇచ్చి పట్టించుకోలేదని కూడా చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది.
కాంట్రాక్టర్లు చనిపోతే తప్ప నిధులు రావా? : అనిరుధ్రెడ్డి
ఇద్దరితో విడిగా మాట్లాడిన సమయంలో అనిరుధ్ కూడా సందీప్కు గంటకు పైగా వివరణ ఇచ్చారని తెలిసింది. ఆయన నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి పనులు చేసిన వారికి బిల్లులు మంజూరు కావట్లేదని దాని గురించి అందరూ తనను ప్రశ్నిస్తున్నారని, అందుకే కాంట్రాక్టర్లు చనిపోతే తప్ప నిధులు విడుదల చేయరా అని తాను వివరించినట్లు తెలిపారు. వీరిద్దరీ వివరణలను విన్న సందీప్ ప్రభుత్వంతో మాట్లాడతానని చెప్పినట్లు తెలిసింది.
ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థికి దిశానిర్దేశం
మరోవైపు ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్లలో కాంగ్రెస్ గెలిచేలా గట్టిగా ప్రచారం చేయాలని మహబూబ్నగర్-రంగారెడ్డి-హైదరాబాద్ పార్టీ అభ్యర్థి సామ రామ్మోహన్రెడ్డికి సందీప్ సూచించారు. మంగళవారం ఉదయం రామ్మోహన్తో ఆయన మాట్లాడారు. దీనికోసం ఎమ్మెల్యేలు, ఇతర నేతలందరినీ కలసి పనిచేయాలని చెప్పారు. అలాగే నల్గొండ-ఖమ్మం-వరంగల్ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి సర్వోత్తమ్రెడ్డిని కూడా పిలిచినా అందుబాటులో లేక రాలేకపోయారని తెలుస్తోంది.
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