ఉప ఎన్నికలే వస్తే కచ్చితంగా మళ్లీ పోటీ చేస్తా : కడియం శ్రీహరి
ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్ - స్పీకర్ను కలిసిన కడియం శ్రీహరి - మంత్రి శ్రీధర్ బాబును కలిసిన ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్
Published : November 22, 2025 at 1:50 PM IST
MLA Kadiyam Srihari says Disqualification Petition of MLAs : ఉప ఎన్నికలే వస్తే కచ్చితంగా మళ్లీ పోటీ చేస్తానని ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి అన్నారు. అనర్హత పిటిషన్పై ఈ నెల 23లోపు కలవాలని స్పీకర్ నోటీసు ఇచ్చారని తెలిపారు. నోటీసులపై వివరణకు మరింత సమయం కావాలని స్పీకర్ను కోరానని చెప్పారు. సమయం కావాలని అడిగితే స్పీకర్ సానుకూలంగా స్పందించారన్నారు. స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటామన్నారు. నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసమే కాంగ్రెస్తో కలిసి పని చేస్తున్నామని వివరణ ఇచ్చారు. నియోజకవర్గానికి పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి ఫలాలు అందుతున్నాయని పేర్కొన్నారు.
"ఎమ్మెల్యేల ఫిరాయింపు కేసు విషయంలో సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వెలువరించిన సందర్భంగా ప్రాసెస్ను స్పీడ్ చేయాలని స్పీకర్ మాకు నోటీసులు జారీ చేశారు. అయితే నేను నిన్ననే స్పీకర్ను కలిసి రిటర్న్ లేఖను అందించాను. కొంత సమయం కావాలి, కొంత సమాచారాన్ని సేకరించాలి. న్యాయ నిపుణులతో మాట్లాడాలి. అందుకే సమయం కావాలని అంటే వారు సానుకూలంగా స్పందించారు. స్పీకర్ ఇచ్చే గడువుకు లోబడి నా వివరణ అనేది ఇస్తాను. ఇప్పటికిప్పుడు రాజీనామా చేసి ఎన్నికలకు వెళ్లాలనేది మీడియాలో వస్తున్న ప్రచారం మాత్రమే. నేను ఎక్కడ కూడా మీడియాకు రాజీనామా చేస్తున్నానని చెప్పలేదు. నా నిర్ణయం ఏది ఉన్నా నా నియోజకవర్గంలో ఉన్న ప్రజలు, కార్యకర్తలకు లోబడి ఉంటుంది. దాని ప్రకారమే స్పీకర్కి నిర్ణయం చెబుతాను తప్ప వ్యక్తిగతంగా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోను." - కడియం శ్రీహరి, ఎమ్మెల్యే
మంత్రి శ్రీధర్బాబును కలిసిన దానం : ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ మంత్రి శ్రీధర్బాబును కలిశారు. అనంతరం స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ను కలిసే అవకాశం ఉంది. అనర్హత నోటీసుకు సమాధానం కోసం మరికొంత సమయాన్ని దానం నాగేందర్ కోరనున్నారు. ఇప్పటికే ఏఐసీసీ పెద్దలతో దానం సంప్రదింపులు జరిపారు. ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యేగా రాజీనామా, ఇతర అంశాలపై ఏఐసీసీ పెద్దలతో చర్చించారు. తాను రాజీనామా చేస్తే తిరిగి తనకే సీటు ఇవ్వాలని ఏఐసీసీని దానం నాగేందర్ కోరారు. అనర్హత వేటు వేసేందుకు అవకాశం ఉంటే రాజీనామా చేస్తానని సన్నిహితులకు ఆయన చెప్పారు.
ఎమ్మెల్యేలు దానం నాగేందర్, కడియం శ్రీహరికి మరోసారి అసెంబ్లీ స్పీకర్ నోటీసులు
ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్లు - స్పీకర్కు మరో 4 వారాలు గడువు ఇచ్చిన సుప్రీంకోర్టు