కాంట్రవర్సీ చేస్తూ ప్రజల మధ్యలో ఉండాలనుకుంటున్నారు - కొండా సురేఖకు కడియం కౌంటర్
కొండా సురేఖను ఉద్దేశించి పరోక్షంగా వ్యాఖ్యలు చేసిన కడియం శ్రీహరి - తాను ఏ తప్పు చేయలేదని, వివరణ ఎందుకు ఇస్తానని ప్రశ్న - సమీక్ష చేసే హక్కు లేదని తనకు తెలుసునని వెల్లడి
Published : July 8, 2026 at 3:32 PM IST
Kadiyam Srihari Counter to Minister Konda Surekha : ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా కాంగ్రెస్లో అంతర్గత విభేదాలు ఇప్పట్లో తగ్గేలా కనిపించడం లేదు. స్టేషన్ఘన్పూర్ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి తనకు ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వకుండా దేవాదాయశాఖలో అధికారిక సమీక్ష నిర్వహించారని మంత్రి కొండా సురేఖ ఆరోపిస్తూ సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి లేఖ రాసిన విషయం తెలిసిందే.
వివరణ ఎందుకు ఇస్తా? : తనపై కొండా సురేఖ రేవంత్ రెడ్డికి ఫిర్యాదు చేసిన నేపథ్యంలో కడియం శ్రీహరి పరోక్షంగా వ్యాఖ్యలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కొందరు కొత్త అలవాట్లు నేర్చుకుంటున్నారని, కాంట్రవర్సీ చేస్తూ ప్రజల మధ్యలో ఉండాలనుకుంటున్నారని మండిపడ్డారు. తాను ఏ తప్పు చేయలేదని, వివరణ ఎందుకు ఇస్తానని ప్రశ్నించారు. తాను సమీక్ష నిర్వహించలేదని, సమస్యలు విన్నవించానని అన్నారు.
అవసరమైతే సీఎంనూ కలుస్తా : తన వద్దకు అధికారులను పిలిస్తే అది సమీక్ష అవుతుందని కడియం శ్రీహరి తెలిపారు. దేవదాయశాఖపై సమీక్ష చేసే హక్కు లేదని తనకూ తెలుసునని అన్నారు. ఆలయాల సమస్యల పరిష్కారానికి కమిషనర్ను కలిశానని, తన నియోజకవర్గంలోని ఆలయాల అభివృద్ధి కోసం చర్చించామని, నియోజకవర్గ సమస్యల కోసం అవసరమైతే సీఎంనూ కలుస్తామని వెల్లడించారు.
మంత్రిని గౌరవించమని కడియం శ్రీహరికి చెప్పండి - రేవంత్ రెడ్డికి కొండా సురేఖ లేఖ