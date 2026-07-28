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'నా మాటలను వక్రీకరించారు' - టీడీపీ త్రీమెన్ కమిటీకి బొండా ఉమా వివరణ

ముద్రగడ పద్మనాభం సంతాప సభలో జరిగిన పరిణామాలపై టీడీపీ త్రీమెన్‌ కమిటీకి వివరణ ఇచ్చిన బొండా ఉమా -చంద్రబాబు ఆదేశాలను ఎప్పుడూ శిరసావహిస్తానన్న బొండా - బొండా ఉమ వివరణతో సంతృప్తి చెందిన అధిష్ఠానం

MLA Bonda Uma Issue
MLA Bonda Uma Issue (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 8:35 PM IST

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MLA Bonda Uma Issue : కాపు నేత ముద్రగడ పద్మనాభం సంతాప సభలో చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఎమ్మెల్యే బొండా ఉమామహేశ్వరరావు, ఇవాళ మంగళగిరిలోని టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయానికి వచ్చి వివరణ ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా పార్టీ త్రీమెన్‌ కమిటీతో ఆయన సమావేశమయ్యారు. ఈ క్రమంలో జరిగిన పరిణామాలపై రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు, మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు, కిలారు రాజేశ్‌కు వివరణ ఇచ్చారు.

టీడీపీ త్రీమెన్ కమిటీకి బొండా ఉమా వివరణ (ETV Bharat)

ఈ నెల 25న గుంటూరులో రాష్ట్ర కాపు జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో ముద్రగడ పద్మనాభం సంతాప సభ జరిగింది. ముద్రగడ చేపట్టిన కాపు ఉద్యమంతోనే 2019లో తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారం కోల్పోవాల్సి వచ్చిందని ఎమ్మెల్యే బొండా ఉమామహేశ్వరరావు వ్యాఖ్యానించారు. అదేవిధంగా సభలో వైఎస్సార్సీపీ నేత అంబటి రాంబాబుతో కలిసి ఆయన వేదిక పంచుకోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. దీన్ని టీడీపీ అధిష్ఠానం తీవ్రంగా పరిగణించి బొండా ఉమా నుంచి వివరణ తీసుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించిన విషయం తెలిసిందే.

మరోవైపు బొండా ఉమామహేశ్వరరావు ఇచ్చిన వివరణతో టీడీపీ అధిష్ఠానం సంతృప్తి చెందిన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతర్గతంగా చర్చించాల్సిన అంశాలు బహిరంగంగా మాట్లాడటం వల్ల పార్టీకి నష్టమా? లాభమా? అని ఎందుకు బేరీజు వేసుకోలేకపోయారని బొండాను, మంత్రి నిమ్మల అడిగినట్లు సమాచారం. కాపులకు తెలుగుదేశం చేసిన మేలు? గొడ్డలి పార్టీ చేసిన ద్రోహం మీకు తెలియంది కాదు కదా? అని ఆయనతో మంత్రి అన్నట్లు తెలుస్తోంది.

Bonda Uma on Three Men Committee : సంస్మరణ సభకు హాజరు కావడాన్ని తప్పు పట్టడం లేదని పల్లా శ్రీనివాసరావు, నిమ్మల రామానాయుడు పేర్కొన్నారు. బొండా ఉమామహేశ్వరరావు చేసిన వ్యాఖ్యలు పార్టీకి నష్టం చేసేవిగా ఉన్నందునే వివరణ కోరాల్సి వచ్చిందన్నారు. అధినేత చంద్రబాబును తీవ్రంగా దూషించిన వ్యక్తులతో సఖ్యతగా మెలగడం కేడర్​ జీర్ణించుకోలేక పోయిందని ఇరువురు నేతలు, బొండాకు తెలిపిన్నట్లు సమాచారం. ఓ వర్గం బ్లూ మీడియా వక్రీకరిస్తుందని తెలిసి కూడా వారికే ఎందుకు ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చారని ఆయణ్ని ప్రశ్నించారు.

సమన్వయలోపంతో కొన్ని పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయని బొండా ఉమామహేశ్వరరావు పల్లా శ్రీనివాసరావు, నిమ్మల రామానాయుడుకు వివరణ ఇచ్చారు. అధినేత మాటకు, పార్టీకి వ్యతిరేకంగా వ్యవహరించే వ్యక్తిని కాదని స్పష్టం చేశారు. వ్యక్తులకంటే పార్టీనే సుప్రీం అనేది ఎవరికైనా వర్తిస్తుందని అధిష్ఠానం బొండాకు స్పష్టం చేసింది. ఇకపై ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చూసుకుంటానని బొండా ఉమా ఇచ్చిన వివరణకు హైకమాండ్​ సంతృప్తి చెందిన్నట్లు తెలుస్తోంది. వీటన్నింటిని ఓ నివేదిక రూపంలో టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబుకు పంపనున్నారు.

Bonda Uma Ambati Controversy : త్రీమెన్ కమిటీతో సమావేశం అనంతరం ఎమ్మెల్యే బొండా ఉమామహేశ్వరరావు మీడియాతో మాట్లాడారు. ముద్రగడ పద్మనాభం సంస్మరణ సభకు హాజరైన విషయాన్ని కొన్ని దుష్టశక్తులు వక్రీకరించి ట్రోల్ చేశాయన్నారు. సంస్మరణ సభకు అన్ని పార్టీల వారు వెళ్లినట్లే తానూ వెళ్లానని చెప్పారు. విపరీతమైన ట్రోల్స్‌ దృష్ట్యా పార్టీకేమైనా నష్టం జరిగిందా అని భావించి తనను పిలిచి వివరణ కోరారని తెలిపారు. జరిగిన వక్రీకరణపై పల్లా శ్రీనివాసరావు, రామానాయుడుకు తెలియజేసినట్లు వివరించారు. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చూసుకుంటానని హామీ ఇచ్చినట్లు బొండా ఉమా వెల్లడించారు.

"వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ప్రాణాలు అడ్డుపెట్టి పార్టీకి నిలబడ్డాను. చంద్రబాబు ఆదేశాలను ఎప్పుడూ శిరసావహిస్తా. పార్టీ లైను దాటలేదు. భవిష్యత్​లోనూ దాటను. నాకు కేటాయించిన సీట్లో కూర్చుంటే అంబటి రాంబాబు వచ్చి నా పక్కన కూర్చున్నారు. అంబటి నమస్కారం పెడితే నమస్కారానికి నమస్కారం సంస్కారం కాబట్టి తిరిగి పెట్టాను. నివాళులర్పించేందుకు నేను వెళ్తే నా వెంట అంబటి వచ్చి నిలబడ్డారు. నేను మాట్లాడనవి కూడా మాట్లాడినట్లు కొన్ని ఛానళ్లు విషప్రచారం చేశాయి. సోషల్ మీడియాలో నా మాటలను వక్రీకరించారు. లేనిపోని అబద్ధాలతో నన్ను విపరీతంగా ట్రోల్ చేశారు." - బొండా ఉమామహేశ్వరరావు, ఎమ్మెల్యే

మరోవైపు అహోబిలం ఆలయ వివాదంలో జోక్యంపై ఆళ్లగడ్డ ఎమ్మెల్యే భూమా అఖిలప్రియకు అధిష్ఠానం నుంచి పిలుపు వెళ్లింది. వివరణ ఇచ్చేందుకు పార్టీ కార్యాలయానికి రావాలని ఆదేశించింది. వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల రాలేకపోవుతున్నానని, మరోసారి వస్తానని అఖిలప్రియ సమాచారం ఇచ్చిన్నట్లు తెలుస్తోంది. అనవసర విషయాల్లో భర్త జోక్యం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉండరాదని ఆమెకు హైకమాండ్​ స్పష్టం చేసినట్లు సమాచారం.

వైఎస్సార్సీపీ నేతలతో వేదిక పంచుకున్న బొండా ఉమ - చంద్రబాబు సీరియస్​

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TDP MLA BONDA UMA ISSUE
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BONDA UMA AMBATI CONTROVERSY
BONDA UMA ON AMBATI ISSUE
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