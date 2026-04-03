పల్నాడు ఎస్పీ ఆఫీసు ఘటన - పల్లాకు ఎమ్మెల్యే అరవిందబాబు వివరణ
పల్లా శ్రీనివాస్ను కలిసిన నరసరావుపేట ఎమ్మెల్యే అరవింద్బాబు - పల్నాడు ఎస్పీ ఆఫీసులో లీగల్ అడ్వైజర్ నియామకంపై వివరణ - స్థానిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా అలా ప్రవర్తించానని వెల్లడి
Published : April 3, 2026 at 5:51 PM IST
MLA Aravinda Babu met TDP State President Palla Srinivas: టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావును నరసరావుపేట ఎమ్మెల్యే చదలవాడ అరవిందబాబు కలిశారు. మంగళగిరిలోని తెలుగుదేశం పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం ఎన్టీఆర్ భవన్లో పల్లాని అరవింద్ బాబు కలిసి వివరణ ఇచ్చారు. పల్నాడు ఎస్పీ కార్యాలయంలో లీగల్ అడ్వైజర్ నియామక ఘటనపై అరవింద్ బాబు వివరణ ఇచ్చారు. స్థానిక పరిస్థితులు దృష్ట్యా ఆ రోజు అలా ప్రవర్తించానని అరవవింద్ బాబు చెప్పారు. ఘటన పట్ల సీఎం తీవ్ర ఆగ్రహంగా ఉన్నారన్న పల్లా ఇలాంటి చర్యలు పార్టీ ఉపేక్షించదన్నది సీఎం మాటగా స్పష్టం చేశారని తెలిపారు.
స్థానిక పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు, ఇన్ఛార్జి మంత్రితో సమన్వయం చేసుకోవాలని పల్లా సూచించారు. పార్టీకి, ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు తెచ్చే చర్యలను సీఎం ఉపేక్షించరని పల్లా స్పష్టం చేశారు. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకూడదని తేల్చిచెప్పారు. అధినేత చంద్రబాబు పార్టీ కార్యాలయంలోనే ఉన్నప్పటికీ ఎమ్మెల్యే అరవిందబాబును కలవలేదు. సీఎం తన ఉద్దేశాన్ని పల్లా ద్వారానే చదలవాడకు చెప్పించి పంపినట్లు తెలుస్తోంది.
ఇదీ జరిగింది: ఎమ్మెల్యే అరవిందబాబు (31-02-2026) పది గంటల పాటు ఎస్పీ ఛాంబర్లో బైఠాయించారు. పల్నాడు జిల్లా పోలీసు సెల్ న్యాయ సలహాదారుగా తాను సూచించిన పేరును ఎందుకు ఆమోదించలేదని ఆర్డర్ కాపీ చేతిలో పెట్టే వరకూ బయటకు రానని ఎస్పీ కృష్ణారావుతో వాగ్వాదం పెట్టుకున్నారు. మంగళవారం మధ్యాహ్నం ఎస్పీని కలిసేందుకు ఎమ్మెల్యే వచ్చారు. ఎస్పీ ఛాంబర్లోకి వెళ్లిన అరగంట తర్వాత లోపల నుంచి పెద్దగా అరుపులు వినపడడంతో పోలీసు సిబ్బంది వచ్చారు. జిల్లా పోలీసు సెల్ న్యాయ సలహాదారుగా రామినేని ప్రసాద్ పేరును సిఫారసు చేస్తూ 8 నెలల కిందట లేఖను ఎస్పీ కార్యాలయానికి పంపానని, ఇంతవరకు దానిపై సంతకం ఎందుకు చేయలేదని ఎమ్మెల్యే నిలదీశారు.
విచారణ చేసి సంతకం చేస్తానని ఎస్పీ చెప్పినా అరవింద బాబు వినిపించుకోలేదు. దాంతో ఎస్పీ అక్కడ నుంచి వెళ్లిపోయారు. పావుగంట తర్వాత తిరిగి వచ్చి సిఫారసు లేఖపై సంతకం చేసి డీజీ కార్యాలయానికి పంపారు. అయినా ఎమ్మెల్యే కదల్లేదు. ప్రసాద్ను నియమించినట్లుగా ఉత్తర్వులు చేతిలో పెట్టేవరకూ కదిలేది లేదని అన్నారు. అది తన చేతిలో లేదని ఉన్నతాధికారులు చేయాలని చెప్పినా వినిపించుకోలేదు. రాత్రి 7 గంటలకు ఐజీ సర్వశ్రేష్ఠ త్రిపాఠి, ఎమ్మెల్యే భాష్యం ప్రవీణ్, టీడీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు జానీసైదా అక్కడకు చేరుకున్నారు. అప్పటి వరకూ ఛాంబర్లో ఉన్న ఎమ్మెల్యే అరవిందబాబు బాత్రూంలోకి వెళ్లి గొళ్లెం పెట్టుకున్నారు. మంత్రులు నారా లోకేశ్, అనిత కార్యాలయాల నుంచి ఫోన్లు వచ్చినా స్పందించలేదు. ఆ తర్వాత పోలీసులు బాత్రూం తలుపులను పగులగొట్టి ఎమ్మెల్యేను బయటకు తెచ్చారు.
ఆర్డీవో కార్యాలయంలోనూ: అదే రోజు ఉదయం ఎమ్మెల్యే అరవిందబాబు ఆర్డీవో కార్యాలయానికి వచ్చి తన కార్యాలయంలో పనిచేసే గోపి అనే యువకుడికి ఔట్సోర్సింగ్లో ఉద్యోగం ఇవ్వాలని ఆర్డీవో బాలకృష్ణను కోరారు. తాను కొత్తగా వచ్చానని, పరిశీలిస్తానని చెప్పినా ఎమ్మెల్యే వినలేదు. ఇప్పుడే ఆర్డర్ కాపీ ఇప్పుడే ఇవ్వాలని రాద్ధాంతం చేశారు. కలెక్టర్ కార్యాలయం నుంచి ఆదేశాలు రావాలని, అక్కడ చెప్పి పని అయ్యేలా చూస్తానని చెప్పి ఒప్పించాక ఎమ్మెల్యే అక్కడి నుంచి కదిలారు.
