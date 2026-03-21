జీవన్‌రెడ్డిని బుజ్జగించిన మంత్రులు - అయినా నిర్ణయంలో మార్పులేదని ప్రకటన

జీవన్‌రెడ్డితో సమావేశమైన మంత్రులు శ్రీధర్‌బాబు, లక్ష్మణ్‌, ఎమ్మెల్యే సత్యం - బుజ్జింగించేందుకు గంటకుపైగా సమావేశమైన మంత్రులు - తన నిర్ణయంలో మార్పులేదని ప్రకటన - రేపు పూర్తి వివరాలు వెల్లడి

Ministers Sridhar Babu and Laxman met with Jeevan Reddy (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 21, 2026 at 3:16 PM IST

Ministers Sridhar Babu and Laxman met with Jeevan Reddy : జగిత్యాల జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీలో జరగుతున్న ఘటనలు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారుతున్నాయి. మాజీ మంత్రి, కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్సీ జీవన్‌రెడ్డి పార్టీ మారుతున్నట్లు, ఆయనకు పార్టీలో తగిన గౌరవం దక్కడం లేదంటూ వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఈ తరుణంలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. జీవన్‌రెడ్డిని పరామర్శించడానికి మంత్రులు కదలివచ్చారు.

పూర్తి వివరాలు రేపు వెల్లడిస్తా : పార్టీ మారతానన్న జీవన్‌రెడ్డిని బుజ్జగించే ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయి. జీవన్‌రెడ్డితో మంత్రులు శ్రీధర్‌ బాబు, లక్ష్మణ్‌, ఎమ్మెల్యే సత్యం భేటీ అయ్యారు. గంటకుపైగా సమావేశం అయ్యారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో గౌరవం దక్కడం లేదని ఈ సందర్భంగా మంత్రుల ముందు జీవన్‌రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ భేటీ అనంతరం మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు మీడియాతో మాట్లాడారు. జీవన్‌రెడ్డి నాలుగు దశాబ్దాలుగా పార్టీలో ఉన్నారని తెలిపారు. ఆయనతో అనేక అంశాలు చర్చించినట్లు అన్నారు. ఆయన ఆవేదనను కాంగ్రెస్​ పార్టీ అధిష్ఠానం దృష్టికి తీసుకెళ్తామని చెప్పారు. ఈ భేటీ అనంతరం జీవన్‌రెడ్డి కూడా మీడియాతో మాట్లాడారు. తన నిర్ణయంలో ఎలాంటి మార్పు లేదని, పూర్తి వివరాలు రేపు వెల్లడిస్తానని చెప్పారు.

జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే సంజయ్‌కుమార్​తో విభేదాలు : మార్చి 16న జీవన్‌రెడ్డి తన కార్యాలయంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫ్లెక్సీలను తొలగించడంతో రాజకీయ వర్గాల్లో పలు ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. ఇటీవల జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే సంజయ్‌కుమార్​తో ఆయనకు ఏర్పడిన విభేదాలు మరింత ముదిరిన నేపథ్యంలో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకోవడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. పార్టీ లోపలి పరిస్థితులపై జీవన్‌రెడ్డి వ్యక్తం చేస్తున్న అసంతృప్తి ఆరోజు మరోసారి వెలుగులోకి వచ్చింది.

