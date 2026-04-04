ETV Bharat / politics

మళ్లీ ప్రాంతాలు, కులాలు మధ్య చిచ్చు పెట్టాలనుకుంటున్నారు - కుట్రలో భాగమే 'మావిగన్': అచ్చెన్నాయుడు

కుట్రలో భాగంగానే మావిగన్‌ పేరును తీసుకొచ్చారు - 12 ఏళ్ల తరువాత రాష్ట్ర ప్రజలు సంబరాలు జరుపుకుంటున్నారు - జగన్‌ మళ్లీ ప్రాంతాలు, కులాలు మధ్య చిచ్చు పెట్టాలి అనుకుంటున్నారన్న మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 3:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ministers Fire on Jagan About Capital Issue : జగన్ ఏదో గాలికి వచ్చి గాలికి అయిన నాయకుడని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు దుయ్యబట్టారు. అమరావతికి చట్టబద్దత వచ్చిన ఆనందంలో ప్రజలు ఉంటే, దాన్ని డైవర్ట్ చేసేందుకు కుల మతాల మధ్య చిచ్చు పెడుతున్నాడని మండిపడ్డారు. ఏ సందర్భంలో ఏం మాట్లాడాలో ఇంగిత జ్ఞానం లేని వాడు రాజకీయాలకు అనర్హుడని అచ్చెన్నాయుడు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

మావిగన్ పేరు ఎత్తిన జగన్ పైకి ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు చీపుర్లు, కర్రలతో దండెత్తాలని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ధ్వజమెత్తారు. మూడు రాజధానుల ప్రకటన సమయంలో జగన్​కు మావిగన్ గుర్తు లేదా అని మండిపడ్డారు. రాష్ట్ర ప్రజలు ఇప్పుడు ఆనందంగా ఉన్నారని, చిచ్చు పెట్టేందుకు మావిగన్ కుట్రకు తెరలేపారని ఆరోపించారు. రాష్ట్ర భవిష్యత్తుకు అభద్రత లేకుండా అమరావతికి చట్టబద్దత కలగటాన్ని ఓర్వలేక వాకౌట్ చేయించిన జగన్​కు రాష్ట్రంలో ఉండే అర్హత లేదని అన్నారు.

రాజధాని పై 9సార్లు మాట మార్చారు : విశ్వసనీయతకు అర్థం కూడా తెలీని జగన్ పదే పదే ఆ మాటను ఉచ్చరించటం విడ్డూరమని అచ్చెన్నాయుడు ఎద్దేవా చేశారు. రాజధానిపై 9సార్లు మాట మార్చటమే జగన్​కు ఉన్న విశ్వసనీయతా? అని ప్రశ్నించారు. వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుతోనే రాష్ట్రం అడ్డగోలు విభజన జరిగిందని అచ్చెన్నాయుడు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నాడు పీసీసీ అధ్యక్షుడుగా ఉన్న నేటి వైఎస్సార్సీపీ నేత బొత్స రాజధాని గురించి కనీసం మాట్లాడలేదని గుర్తు చేశారు. 2019లో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం కొనసాగి ఉంటే రాష్ట్ర ప్రజలకు ఎలాంటి బాధలు ఉండేవి కాదని అన్నారు.

చిచ్చు పెట్టడమే ఆ కుటుంబ నైజం : దుర్మార్గుడి మాయమాటలు ఆనాడు ప్రజలు నమ్మితే, రాష్ట్రాన్ని విచ్ఛిన్నం చేశాడని మంత్రి అచ్చెన్న దుయ్యబట్టారు. నాటి రాజశేఖర్ రెడ్డి నుంచి నేటి జగన్ వరకూ ఆ కుటుంబంలో ఎవ్వరూ రాష్ట్ర ప్రజలు సంతోషంగా ఉండటానికి ఇష్టపడరని అన్నారు. కుల, మత, ప్రాంతాల మధ్య చిచ్చు పెట్టడమే ఆ కుటుంబ నైజమని విమర్శించారు. అమరావతితోపాటు అన్ని ప్రాంతాల అభివృద్ధికి కూటమి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని స్పష్టం చేశారు. రాజధానిగా హైదరాబాద్ నిరంతర అభివృద్ధి చెందుతున్నట్లే, అమరావతి కూడా నిరంతర అభివృద్ధి చెందుతుందన్న చంద్రబాబు మాటల్ని సాక్షి వక్రీకరించిందని అచ్చెన్నాయుడు ఆరోపించారు.

"ప్రజలు విచక్షణతో ఆలోచించి చంద్రబాబును ఎన్నుకున్నారు. అందరి ఆమోదంతోనే రాజధాని నిర్మాణం కావాలని చంద్రబాబు కృషిచేశారు. అన్ని రాజకీయ పార్టీలతో చర్చించి అమరావతిని నిర్ణయించారు. రాష్ట్రంపై కక్షగట్టిన పెద్దమనిషి కూడా ఆనాడు అసెంబ్లీలో ఒప్పుకొన్నారు. గత ఐదేళ్ల వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ఏనాడూ అమరావతి ఊసెత్తలేదు. మూడు రాజధానుల పేరుతో నాటకమాడారు, కులాలను రెచ్చగొట్టారు. చంద్రబాబు అమరావతిపైనే డబ్బు మొత్తం ఖర్చుపెడుతున్నారని దుష్ప్రచారం చేశారు. విశ్వసనీయత అనే పదం వాడే హక్కు జగన్‌కు లేదు. రాజధానిపై 9 సార్లు మాటమార్చిన మీకు విశ్వసనీయత ఉందా?. మూడు రాజధానులని ఏం ఉద్ధరించారో చెప్పాలి?. ఉత్తరాంధ్రకు రాజధాని అన్నారు, ఏం చేశారో చెప్పగలరా?. కుట్రలో భాగంగానే మావిగన్‌ పేరును తీసుకొచ్చారు. జగన్‌ మళ్లీ ప్రాంతాలు, కులాలు మధ్య చిచ్చు పెట్టాలి అనుకుంటున్నారు. అమరావతి అంటే ఎందుకంత కక్ష? జగన్‌ సమాధానం చెప్పాలి." - అచ్చెన్నాయుడు, వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి

రాయలసీమ ద్రోహి జగన్ : రాయలసీమ అభివృద్ధిపై చర్చ అంటేనే జగన్ పారిపోయాడని రహదారులు-భవనాల శాఖ మంత్రి బీసీ జనార్థన్ రెడ్డి ఆరోపించారు. రాయలసీమకు తెచ్చిన పరిశ్రమలు, జలవనరుల అభివృద్ధిపై ఏం చేశామో గర్వంగా చెప్పుకోగలమని అన్నారు. సీమకు జగన్ ఐదేళ్ల పాలనలో చేసిన ద్రోహం గ్రహించే ఎన్నికల్లో ప్రజలు వార్ వన్ సైడ్ చేశారని తెలిపారు. రాయలసీమ ద్రోహి ఎవరైనా ఉంటే అది జగన్ మాత్రమేనన్నారు. గుడ్డ కాల్చి ముఖాన పడేసి, చర్చంతా దాని చుట్టూనే జరిగేలా సాక్షి కరపత్రాన్ని అడ్డుపెట్టుకుంటున్నందుకు సిగ్గుండాలని బీసీ జనార్ధన్‌ రెడ్డి మండిపడ్డారు.

TAGGED:

ATCHANNAIDU CRITICIZES JAGAN
MINISTER BC JANARDHANREDDY ON JAGAN
YS JAGAN ON NEW CAPITAL
MINISTER ATCHANNAIDU PRESS MEET
MINISTER ATCHANNAIDU FIRE ON JAGAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.