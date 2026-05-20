మంత్రి భరత్పై రూ. 45 కోట్ల ఆరోపణలు - వైఎస్సార్సీపీ నేత సిద్ధార్థరెడ్డిపై కేసు నమోదు
కలెక్టరేట్ ధర్నాలో వివాదం - ఫార్మా కంపెనీ లంచం వ్యాఖ్యలు, మంత్రిపై ఆరోపణలు - వైఎస్సార్సీపీ నేత సిద్ధార్థరెడ్డిపై కేసు నమోదు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 2:28 PM IST
Minister TG Bharath Complaint Against Byreddy Siddhartha Reddy: నంద్యాల జిల్లాకు చెందిన వైఎస్సార్సీపీ నేత బైరెడ్డి సిద్ధార్థరెడ్డిపై కర్నూలు త్రీ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది. రాష్ట్ర పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి టీజీ భరత్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. మంత్రిపై రూ. 45 కోట్ల లంచం ఆరోపణలు చేయడంతో పాటు కుటుంబ సభ్యులను అవమానించారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
నంద్యాల జిల్లాకు చెందిన వైఎస్సార్సీపీ నేత బైరెడ్డి సిద్ధార్థరెడ్డిపై కర్నూలు త్రీ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది. రాష్ట్ర పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి టీజీ భరత్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు బైరెడ్డి సిద్ధార్థరెడ్డిపై వివిధ సెక్షన్లతో కేసు నమోదు చేశారు.
కలెక్టరేట్ ధర్నాలో తీవ్ర ఆరోపణలు: ఇటీవల కర్నూలు కలెక్టరేట్ వద్ద వైఎస్సార్సీపీ నేతలు నిర్వహించిన ధర్నా కార్యక్రమంలో బైరెడ్డి సిద్ధార్థరెడ్డి మంత్రిని ఉద్దేశించి తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. ఓ ఫార్మా కంపెనీ నుంచి మంత్రి టీజీ భరత్ రూ. 45 కోట్ల లంచం తీసుకున్నారని బహిరంగంగా ఆరోపించారు. దీనిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన మంత్రి భరత్ బైరెడ్డి సిద్ధార్థరెడ్డిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
కుటుంబ సభ్యులను అవమానించారని ఫిర్యాదు: తన కుటుంబ సభ్యులను కూడా తీవ్రంగా అవమానించారని మంత్రి ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. సిద్ధార్థరెడ్డిపై పరువు నష్టం దావా కూడా వేస్తానని మంత్రి టీజీ భరత్ స్పష్టం చేశారు. ఫిర్యాదు స్వీకరించిన త్రీ టౌన్ పోలీసులు పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. మంత్రిపై బహిరంగంగా అవినీతి ఆరోపణలు చేయడంపై రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది.
పుట్టా మహేష్పై డ్రగ్స్ ఆరోపణలు - సీఎం చంద్రబాబు తీవ్ర ఆగ్రహం, షోకాజ్ నోటీసులు
'నీకు అధికారమే లేదు' - మున్సిపల్ కమిషనర్తో వైఎస్సార్సీపీ ఇన్ఛార్జ్ వాగ్వాదం