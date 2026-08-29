ఏపీ జేఏసీ నేత బొప్పరాజు వ్యవహారశైలిపై అనుమానాలొస్తున్నాయి: మంత్రి అనగాని
బొప్పరాజుపై మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ మండిపాటు - ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారమే అజెండానా? లేక రాజకీయ అజెండాతో పని చేస్తున్నారా? - చర్చల సమయంలో రెచ్చగొట్టేలా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆగ్రహం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 29, 2026 at 6:12 PM IST
Minister Satya Prasad Fires AP JAC Leader Bopparaju : ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో పని చేస్తోందని రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ స్పష్టం చేశారు. ఏపీ జేఏసీ అమరావతి ఛైర్మన్ బొప్పరాజు వ్యవహార శైలిపై మంత్రి అనగాని తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆయన వ్యవహారశైలిపై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయన్నారు. ఉద్యోగులకు మేలు చేసేందుకు ప్రభుత్వం వివిధ ఉద్యోగ సంఘాలతో చర్చలు జరుపుతున్న సమయంలో బొప్పరాజు రెచ్చగొట్టేలా వ్యవహరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు.
పొలిటికల్ అజెండాతో పని చేస్తున్నారా?: ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారమే బొప్పరాజు అజెండానా? లేక రాజకీయ అజెండాతో పని చేస్తున్నారా? అని ప్రశ్నించారు. గత ప్రభుత్వం పెట్టిన బకాయిలను కూడా కూటమి ప్రభుత్వమే పెట్టినట్టుగా దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని, గత రెండేళ్లలో ప్రభుత్వం ఉద్యోగుల కోసం చేసిన చెల్లింపులను మాత్రం ప్రస్తావించడం లేదని విమర్శించారు.
గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో పెండింగ్ బిల్లుల్లో చాలా వరకు చెల్లించామని, ఇంకా చెల్లించే చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని తెలిపారు. 11 వేల మంది సీపీఎస్ ఉద్యోగులకు ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ వర్తింపజేశామని గుర్తు చేశారు. గత ప్రభుత్వం సీపీఎస్ కాంట్రిబ్యూషన్తో పాటు ఉద్యోగుల ఖాతాల్లోని సొమ్మును సొంత అవసరాలకు వినియోగించగా, వాటిని తిరిగి ఖాతాల్లో జమ చేశామని చెప్పారు. రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల పెండింగ్ బిల్లులన్నీ చెల్లించడంతో పాటు విడతల వారీగా వేల కోట్ల రూపాయలను ఉద్యోగుల బకాయిల కోసం చెల్లిస్తున్నామని తెలిపారు. ఉద్యోగులను, ఉద్యోగ సంఘాలను ప్రభుత్వం గౌరవిస్తోందని, వారితో నిరంతరం చర్చలు జరుపుతోందన్నారు.
ఉద్యోగులు, ప్రభుత్వం సఖ్యతను చెడగొట్టేలా: ‘‘ఉద్యోగుల సమస్యల అజెండాగా బొప్పరాజు పని చేస్తున్నారా? పొలిటికల్ అజెండాతో పని చేస్తున్నారా? ఉద్యోగులు, ప్రభుత్వం మధ్య ఉన్నటువంటి సఖ్యతను చెడగొట్టేలా బొప్పరాజు వ్యవహరిస్తున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో చెల్లించని బకాయిలు కూటమి ప్రభుత్వం పెట్టిందనే రీతిలో బొప్పరాజు దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నిధులపై ప్రస్తావించకపోవడం చూస్తుంటే అతని ధోరణి ఏంటో అర్థం అవుతోంది. ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారం పై ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో ఉంది. ఆర్థిక కష్టాలు ఉన్నప్పటికీ ప్రభుత్వం ఉద్యోగుల సమస్యలు ఎప్పుడూ పరిష్కరిస్తూనే ఉంది. గత ప్రభుత్వ పెండింగ్ బిల్లులను చాలా వరకు చెల్లించాం’’ అని మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ వివరించారు.
గత ప్రభుత్వం ఇచ్చిన రివర్స్ పీఆర్సీ, జీతాల నుంచి రికవరీ వంటి అంశాలను బొప్పరాజు మరిచిపోయారో, మరిచినట్లు నటిస్తున్నారో అర్థం కావడం లేదని విమర్శించారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ పాపాలను కూడా కూటమి ప్రభుత్వం ఖాతాలో వేసి ఉద్యోగులను తప్పుదారి పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారన్నారు. ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రయత్నాలను అడ్డుకునేలా బొప్పరాజు వ్యవహారశైలి ఉందన్నారు. గతంలో సీఎం జగన్ ఉద్యోగ సంఘాలతో ఎలా వ్యవహరించారు, ప్రస్తుతం సీఎం చంద్రబాబు ఎలా వ్యవహరిస్తున్నారో ఉద్యోగులు గమనించాలని మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ కోరారు.
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