గ్రామస్థాయి నుంచే కులగణన సమావేశాలు జరగాలి : మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్
జనగణనలో కులగణన చేపట్టాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ ఓబీసీ నేతలు డిమాండ్ చేశారు. హైదరాబాద్ శివారు శంషాబాద్లో తెలంగాణ పీసీసీ ఓబీసీ విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఓబీసీ కులగణన బహిరంగ సభ నిర్వహించారు.
Published : October 4, 2026 at 10:13 PM IST
Ponnam Prabhakar on Caste Census : బలహీన వర్గాల హక్కులు పరిరక్షించాలన్నా, న్యాయస్థానాలు విధించిన 50 శాతం రిజర్వేషన్ల బారికేడ్లను బద్దలు కొట్టాలన్నా కులగణన ఒక్కటే మార్గమని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అన్నారు. రంగారెడ్డి జిల్లా శంషాబాద్లో నిర్వహించిన 'ఓబీసీ గర్జన' సభలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. కేంద్రప్రభుత్వం చేపట్టే అధికారిక జనగణనలో తక్షణమే ప్రత్యేకంగా ఓబీసీ కాలమ్ను చేర్చేలా గ్రామస్థాయి నుంచి కేంద్రంపై ఒత్తిడి తేవాలని పొన్నం ప్రభాకర్ పిలుపునిచ్చారు.
దేశానికే ఆదర్శంగా కులగణన
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం లక్ష మంది ఉద్యోగులతో సమగ్ర కులగణన చేపట్టి దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిచిందని పొన్నం ప్రభాకర్ పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించేందుకు కేబినెట్, అసెంబ్లీలో తీర్మానాలు చేసినా 50 శాతం పరిమితి నిబంధనతో అడ్డంకులు సృష్టిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఇప్పటివరకు స్థానిక సర్పంచ్ పదవులకు కూడా నోచుకోని అతి బలహీన వర్గాలకు రాజ్యాధికార వాటా దక్కాలంటే కేంద్రం జనాభా లెక్కలు తేల్చాల్సిందేనని డిమాండ్ చేశారు. రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం మెడలు వంచి కులగణన సాధిస్తామని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ స్పష్టం చేశారు.
"బిహార్ ఎన్నికలకు ముందు కులగణన చేస్తామని ప్రధాని నరేంద్రమోదీ ప్రకటించారు. ఇండ్ల సర్వే నిర్వహించినప్పుడు కులాలకు సంబంధించిన సర్వేలేదు. ఎస్సీ, ఎస్టీ సమాచారం మాత్రమే తీసుకుంటున్నారు. గ్రామస్థాయి నుంచే కులగణన జరగాలని కోరుతున్నాం."-పొన్నం ప్రభాకర్, మంత్రి
భవిష్యత్లో బీసీ నేత సీఎం కావడం ఖాయం
తెలంగాణ రాష్ట్రానికి భవిష్యత్తులో బీసీ నేత ముఖ్యమంత్రి కావడం ఖాయమని టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ జోస్యం చెప్పారు. ఓబీసీ గర్జన సభకు ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. బీసీ సీఎం అభ్యర్థిత్వానికి రాహుల్ గాంధీ, ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గేతో పాటు సీఎం రేవంత్ రెడ్డిల పూర్తి మద్దతు ఉంటుందని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. రాహుల్గాంధీ ఇచ్చిన ధైర్యంతోనే బీసీల హక్కులపై తాము గళమెత్తుతున్నామని జనాభా ప్రాతిపదికన ఎవరి వాటా వారికి దక్కాలన్నదే కాంగ్రెస్ విధానమని పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ అసెంబ్లీలో కులగణనపై చర్చించి తీర్మానాన్ని ఆమోదించి కేంద్రానికి పంపితే ప్రధాని మోదీ దానిని ఉద్దేశపూర్వకంగా తొక్కిపెట్టారని విమర్శించారు. బీసీల తీర్మానాన్ని ఆమోదించాలని కేంద్రాన్ని అడిగే దమ్ము రాష్ట్ర బీజేపీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలకు లేదని మహేశ్కుమార్ గౌడ్ ఎద్దేవా చేశారు.
బీసీలంతా ఏకమవ్వాలి
బీసీలంతా కులాల విభేదాలను పక్కనబెట్టి తమ హక్కుల సాధన కోసం ఐక్యంగా పోరాడాలని మహేశ్కుమార్ గౌడ్ పిలుపునిచ్చారు. తాము ఎవరి హక్కులనూ లాక్కోవడం లేదని జనాభాకు తగ్గ న్యాయమైన వాటాను మాత్రమే అడుగుతున్నామని అందులో ఒక్క శాతం తగ్గినా ఊరుకునేది లేదని స్పష్టం చేశారు. త్వరలోనే రాష్ట్ర మంత్రివర్గంతో పాటు ఎమ్మెల్సీ, కార్పొరేషన్ నామినేటెడ్ పదవుల్లో బీసీల ప్రాతినిధ్యాన్ని భారీగా పెంచుతామని తెలిపారు.
మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం, 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ వంటి పథకాల ద్వారా పేదల కడుపు నింపుతున్నామని ఈ సంక్షేమం, అభివృద్ధే కాంగ్రెస్ను మళ్లీ గెలిపిస్తాయని మహేశ్కుమార్ గౌడ్ అన్నారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో 100కు పైగా స్థానాలు గెలుచుకుని 2039 వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీయే అధికారంలో ఉంటుందని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. రాహుల్గాంధీని దేశ ప్రధానిని చేయడమే లక్ష్యంగా ప్రతి ఒక్కరూ పనిచేయాలని మహేశ్కుమార్గౌడ్ పిలుపునిచ్చారు.
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