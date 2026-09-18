వారు ఆక్రమించుకున్న భూముల్లోనే పేదలకు ఇళ్లు నిర్మిస్తాం : పొంగులేటి
బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఆక్రమించుకున్న భూముల్లో పేదలకు ఇళ్లు నిర్మిస్తామని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి అన్నారు. చిన్న వయసులో కేటీఆర్ కుమారునికి ఆ భూమి ఎలా వచ్చిందని ప్రశ్నించారు. రికార్డుల ఆధారంగా విచారణ చేపడతామని వెల్లడించారు.
Published : September 18, 2026 at 5:44 PM IST
Ponguleti On KCR Land Issue : సిద్ధిపేటలో బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఆక్రమించుకున్న భూముల్లో పేదలకు ఇళ్లు నిర్మిస్తామని రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి పేర్కొన్నారు. కేటీఆర్ కుమారుడికి 40 ఎకరాల భూమి ఎలా వచ్చిందని ప్రశ్నించారు. అసైన్డ్ భూముల పట్టాదారులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇబ్బంది పెట్టమని స్పష్టం చేశారు. కేసీఆర్ ఫామ్హౌస్ పరిసర భూములపై సర్వే అనంతరం వాస్తవాలు వెల్లడిస్తామన్నారు. అసెంబ్లీలో మీడియా చిట్చాట్లో మంత్రి మాట్లాడుతూ రంగనాయకసాగర్ భూముల వ్యవహారంపైనా రికార్డుల ఆధారంగా విచారణ చేపడతామని వెల్లడించారు.
భూముల వివాదాలకు శాశ్వతంగా పరిష్కారం
ఎవరు తప్పు చేసినా చట్ట ప్రకారం చర్యలు ఉంటాయని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి స్పష్టం చేశారు. అధికారుల పొరపాట్లకు కూడా మినహాయింపు లేదని తేల్చిచెప్పారు. కేటీఆర్ చెప్పినట్లుగా కేసీఆర్కు చిన్నప్పుడే 2 ఎకరాల్లో ఇల్లుంటే, 2004 అఫిడవిట్లో ఆ వివరాలు ఎందుకు వెల్లడించలేదని ప్రశ్నించారు. రాష్ట్రంలో భూములపై నెలకొన్న వివాదాలను శాశ్వతంగా పరిష్కరించాలంటే రికార్డులు, భౌతిక పరిస్థితి రెండింటినీ పరిశీలించవల్సి ఉంటుందన్నారు. రికార్డులో ఉన్న భూమి ఎంత? డాక్యుమెంట్లలో ఎంత ఉంది? భౌతికంగా ఎవరి పొజిషన్లో ఎంత ఉంది? ప్రభుత్వ భూమెంత? అసైన్డ్ భూమి ఎంత? అన్నది సమగ్ర సర్వే ద్వారా తేలుస్తామని వెల్లడించారు. వాస్తవాలు బయటకు వచ్చిన తర్వాత చట్టం పరంగా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.
రికార్డుల ఆధారంగా పరిశీలించాల్సిందే
భూముల విషయంలో ప్రభుత్వం ఎవరినీ ఉద్దేశపూర్వకంగా ఇబ్బంది పెట్టదని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. అయితే ప్రభుత్వ భూములు, అసైన్డ్ భూములు, ప్రైవేట్ పట్టా భూములు, భౌతిక స్వాధీనం, రెవెన్యూ రికార్డులు, ఎన్నికల అఫిడవిట్లలో చూపిన ఆస్తుల మధ్య తేడాలు ఉంటే అవి రికార్డుల ఆధారంగా పరిశీలించాల్సిందేనని చెప్పారు. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఫామ్హౌస్ పరిసరాల్లో ఉన్న భూముల విషయంలో స్థానికుల నుంచి వచ్చిన సమాచారం కూడా ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోందన్నారు. సీఎం అసెంబ్లీలో చేసిన ప్రకటన కూడా స్థానికుల నుంచి వచ్చిన సమాచారంపై ఆధారపడి ఉందని ప్రస్తావించారు.
వాటిని అర్హులైన పేదలకు ఉపయోగిస్తాం
ఫామ్హౌస్కు సంబంధించిన భూముల్లో ప్రభుత్వ భూమి ఉన్నట్లు సర్వేలో తేలితే చట్ట ప్రకారం ఆ భూమి ప్రభుత్వ ఆధీనంలోకి తీసుకుంటామన్నారు. వాటిని అర్హులైన పేదలు, దళితులకు ఉపయోగించే అంశం పరిశీలిస్తామని చెప్పారు. 2004 అఫిడవిట్లో భూములు లేవని చెప్పి ఇప్పుడు వందల ఎకరాలు ఎలా వచ్చాయని ప్రశ్నించారు.
ఈ భూముల విషయంలో ఆందోళన అవసరం లేదు
అసైన్డ్ భూములకు సంబంధించి ప్రభుత్వం స్పష్టమైన వైఖరితో ఉందన్నారు. ఈ విషయంలో రైతులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని హామీ ఇచ్చారు. ప్రభుత్వం గతంలో ఇచ్చిన అసైన్డ్ భూములకు సంబంధించిన ఒరిజినల్ పట్టాలు ఉన్న వారిని ఇబ్బంది పెట్టమని స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు అధికారులకు ఇప్పటికే ఆదేశాలు ఇచ్చామని గుర్తుచేశారు.
రంగనాయకసాగర్ పరిసర భూముల విషయంలో అప్పటి ఇరిగేషన్ శాఖ రికార్డులు, ఎఫ్టీఎల్, బఫర్ జోన్, రెవెన్యూ రికార్డులు, రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు పరిశీలించాల్సి ఉందని మంత్రి పొంగులేటి అన్నారు. అప్పటి పరిస్థితుల్లో సంబంధిత భూములపై శాఖల మధ్య సమన్వయం, భూముల వర్గీకరణ, రిజిస్ట్రేషన్ జరిగిన విధానం, రోడ్డు నిర్మాణానికి ప్రభుత్వ నిధులు వినియోగించారా వంటి అంశాలపై పూర్తి వివరాలు సేకరిస్తామని చెప్పారు. ఇరిగేషన్ శాఖ ఎంత భూమి అవసరమని కోరింది? తర్వాత ఆ భూమి రికార్డుల్లో ఏ మార్పులు జరిగాయి? ఎంత మొత్తానికి రిజిస్ట్రేషన్ జరిగింది? అన్నది డాక్యుమెంట్ల ద్వారా వెల్లడవుతుందన్నారు.
కుటుంబ సభ్యులను వివాదాల్లోకి లాగొద్దు
వట్టినాగులపల్లి భూమికి తనకు ప్రత్యక్ష యాజమాన్య సంబంధం లేదని మంత్రి పొంగులేని శ్రీనివాసరెడ్డి స్పష్టం చేశారు. ఆ భూమి తనది కాదని, డెవలప్మెంట్ కోసం తీసుకున్నామన్నారు. తాను రాజకీయాల్లోకి రాకముందే వ్యాపార రంగంలో ఉన్నానని గుర్తుచేశారు. తన ప్రాజెక్టులకు అనుమతులు గత ప్రభుత్వాల సమయంలోనే వచ్చాయని వెల్లడించారు. అదే ప్రభుత్వాలు వాటిని నిలిపివేసిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయన్నారు. తాను మంత్రి అయిన తర్వాత తన కుమారుడు వ్యాపారంలోకి రాలేదన్నారు. కుటుంబ సభ్యులను రాజకీయ వివాదాల్లోకి లాగడం సరికాదన్నారు. అసలు భూ రికార్డులు, డాక్యుమెంట్లపైనే చర్చ జరగాలని పొంగులేటి పేర్కొన్నారు.
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