జగన్ నైజం చూసి 'బొత్స'కు భయంతో కూడిన బాధ వచ్చింది: మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్

బొత్స అన్న మాటలు గుర్తుచేయడం అచ్చెన్నాయుడి తప్పా? - వైఎస్ మరణం, బాబాయ్ హత్యలో అంతిమ లబ్ధిదారు జగన్‌ కాదా? - రాయలసీమ చరిత్రలో జగన్‌కు చోటు లేదన్న మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్

Published : April 10, 2026 at 10:06 PM IST

Minister Payyavula on Botsa Crying Incident : జగన్ నైజంతో బొత్సకు భయంతో కూడిన బాధ వచ్చిందని ఆర్ధికశాఖ మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ ఎద్దేవా చేశారు. బొత్స అన్న మాటలు అచ్చెన్నాయుడు గుర్తుచేయడంలో తప్పేముందని ప్రశ్నించారు. పరిటాల రవి హత్య, బాబాయ్ హత్య కేసు నిందితుల జాబితాలో తన సీరియల్ నెంబర్ ఉందేమో అన్నది బొత్స భయంతో కూడిన బాధకు కారణం కావొచ్చని తెలిపారు. వైఎస్ మరణం నుంచి బాబాయ్ హత్య వరకూ అంతిమ లబ్ధిదారుడు జగనే అన్నది వాస్తవం కాదా? అని నిలదీశారు.

రాయలసీమ చరిత్రలో జగన్​కు చోటు కూడా ఉండదని మంత్రి పయ్యావుల విమర్శించారు. వైఎస్సార్సీపీ తమ కడుపు మంటను రైతుల కన్నీరుగా మార్చే యత్నం చేస్తోందని మండిపడ్డారు. కడుపు మంటకు కావాలంటే ఎసిడిటీ మాత్రలు పంపుతామని ఆక్షేపించారు. రాయలసీమ ప్రాజెక్టును చంపేసిన వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు మొసలి కన్నీళ్లు కార్చటం విడ్డూరమని ధ్వజమెత్తారు.

చర్చకు సిద్ధమా? : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఆగిన ప్రాజెక్టును తామేలా ఆపగలమని ప్రశ్నించారు. రేవంత్ రెడ్డి మాటలను వక్రీకరిస్తున్న వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, ప్రాజెక్టును ఆపింది తామే అన్న హరీష్ రావు మాటలకు ఏం సమాధానం చెప్తారని నిలదీశారు. రాజశేఖర్ రెడ్డి నుంచి రాయలసీమపై రాజకీయాలు చేసేది వైఎస్సార్సీపీ నాయకులే అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రాయలసీమకు ఎవరి హయాంలో ఎంత ఖర్చు చేశారో చర్చకు సిద్ధమా? అని సవాల్ చేశారు. శాసనసభలో రాయలసీమ పేరెత్తే దమ్ములేని వాళ్లు ఏ ముఖం పెట్టుకుని ముందుకొస్తారని ప్రశ్నించారు.

రాయలసీమపై ప్రేమ ఉంటే : " రాయలసీమ పేరును వైఎస్సార్సీపీ రాజకీయం కోసమే వాడుకుంది. ప్రాజెక్టులు కట్టట్లేదు, టెస్టింగ్‌ కోసం తవ్వుతున్నట్లు చెప్పారు. ఆ అఫిడవిట్లు వాస్తవం కాదా? ప్రజలను మోసం చేసే యత్నం చేశారు. వైఎస్సార్ హయాంలో రాయలసీమ పేరుతో యాత్రలు చేశారు. గాలేరు-నగరి, తెలుగు గంగ, హంద్రీనీవా ఎన్టీఆర్‌ చేపట్టిన ప్రాజెక్టులు. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ వారసులమని చెప్పుకున్న మీరు ఏం చేశారు?. రాయలసీమ బతుకుతుందంటే గాలేరు-నగరి, తెలుగుగంగ, హంద్రీనీవా వల్లే. మూడు ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి జగన్‌ హయాంలో ఏం చేశారు. రాయలసీమపై ప్రేమ ఉంటే, ఎంత ఖర్చు పెట్టారో చర్చకు రావాలి." అని మంత్రి పయ్యావుల అన్నారు.

చరిత్రలో జగన్​కు స్థానం ఉండదు : " హంద్రీనీవాకు ఒక్క ఏడాదిలోనే రూ.3700 కోట్లు ఖర్చు చేశాం. ప్రాజెక్టు కోసం మళ్లీ రూ.2 వేల కోట్లకు పైగా ఖర్చు చేస్తున్నాం. ఐదేళ్లలో అసెంబ్లీలో సీమ పేరు పలకడానికి సాహసించలేదు. రూ.40 వేల కోట్లతో సీమలో హార్టికల్చర్‌ హబ్‌ పెడతామని అసెంబ్లీలో చెప్పాం. వైఎస్సార్ హంద్రీనీవా, గాలేరు-నగరి పనులు కొంతైనా చేపట్టే యత్నం చేశారు. ఎన్టీఆర్‌ ప్రారంభిస్తే చంద్రబాబు మొదలుపెడితే, వైఎస్సార్ కొనసాగించారు జగన్‌ అదీ చేయలేదు. రాయలసీమ కోసం జగన్‌ ఏం చేశారు? చరిత్రలో నీకు స్థానం ఉండదు. కేవలం వివాదాల్లోకి నెట్టడం కోసమే మీరు, రాజకీయ గురువు చేసిన కుట్రలో భాగమే. రాయలసీమపై జగన్‌కు ఎలాంటి ప్రేమ లేదు. రాజకీయ అవసరాల కోసం ప్రాంతీయ విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టారు. కులం, మతం, ప్రాంతం అనేవి మీ రాజకీయ పునాదులు." అని మంత్రి పయ్యావుల తెలిపారు.

బొత్స కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న విషయంపై షర్మిల స్పందించారు. అసెంబ్లీలో YS ను బొత్స చులకన చేసి మాట్లాడడంతోపాటు విజయమ్మను అవమానించారని షర్మిల మండిపడ్డారు. విజయమ్మను బాధ పెట్టినందుకు బొత్స క్షమాపణ చెప్పాలన్నారు.

