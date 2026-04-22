జగన్ పార్టీ హత్య రాజకీయాలకు ఒక అడ్డా : మంత్రి పార్థసారథి

కడపకు చెందిన YSRCP నాయకులపై మంత్రి కీలక వ్యాఖ్యలు - అప్పట్లో వారి రక్తచరిత్రకు వివేకా, ఇప్పుడు పెద్ద దస్తగిరి బలి : పార్థసారథి

Minister Parthasarathy About YSRCP Party Politics
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 10:23 AM IST

Minister Parthasarathy About YSRCP Party Politics : గృహనిర్మాణ, సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖ మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి కడపకు చెందిన YSRCP నాయకులపై తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. హత్యకు గురైన పెద్ద దస్తగిరితో తమకు ఎటువంటి సంబంధం లేదన్న వారి వాదనలను ఆయన పూర్తిగా అబద్ధాలని కొట్టిపారేశారు. ఇందుకు ఫొటోలు ఆర్థిక లావాదేవీలకు సంబంధించిన వివరాలే తిరుగులేని సాక్ష్యాలని పేర్కొన్నారు.

అవసరాలకు వాడుకోవడం ఆ పార్టీకి అలవాటు : YSRCP పార్టీ కేవలం ఒక రాజకీయ పార్టీ కాకుండా హత్యా రాజకీయాలకు ఒక కేంద్రం అని ఆయన పేర్కొన్నారు. అధికారం సాధించేందుకు పార్టీ కార్యకర్తలను ఉపయోగించి వారి అవసరాలు తీర్చిన వెంటనే వారిని నిర్మూలించడం ఆ పార్టీ స్వభావమని చెప్పారు. దస్తగిరి వద్ద లభించిన పత్రాలు YSRCP అగ్ర నాయకుల బినామీ లావాదేవీలను స్పష్టం చేస్తాయని మాజీ ఎమ్మెల్యే రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి కుమారుడు రామమ్జీ రెడ్డి ఆయన భార్య పేరుతో పలు పత్రాలు దొరికాయని తెలిపారు. ఈ విషయమేమీ చూస్తే దస్తగిరిని హత్య చేయాల్సిన అవసరం ఎవరిలోనో స్పష్టమవుతుందని పార్థసారథి గట్టిగా నొక్కిచెప్పారు.

దస్తగిరిది కీలక పాత్ర : మంగళవారం నాడు టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ పెద్దా దస్తగిరి ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డికి మాజీ ఎమ్మెల్యే రవీంద్రనాథ్ రెడ్డికి అత్యంత సన్నిహిత విశ్వాసి అని చెప్పారు. తాడేపల్లిలోని 'పాలస్'లో ఉన్న పెద్దలతో కూడా దస్తగిరికి సన్నిహిత సంబంధాలు ఉండేవని పులివెందులలో పన్నిన ప్రతి రహస్య వ్యూహ రచనలో ప్రతి రాజకీయ కుట్రలో దస్తగిరి కీలక పాత్ర పోషించాడని కడపలో ప్రతి ఒక్కరూ అంగీకరిస్తున్నారని తెలిపారు. ఇలాంటి నేర చరిత్ర కలిగిన YSRCP రాజకీయాల్లో పాల్గొనే నైతిక అర్హత ఉందా లేదా అనే విషయాన్ని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం పునఃపరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పారు. రాష్ట్ర ప్రజలు ఏకమై ఇటువంటి అరాచక శక్తులను తరిమికొట్టాలని పిలుపునిచ్చారు. ఆ సంతాప పర్యటన ఘోరమైన దారుణం అని పేర్కొన్నారు.

దారుణమైన సిగ్గుమాలిన చర్య : YSRCP రాజకీయాలు అంటేనే రాత్రి వేళల్లో హత్యలు చేయించి తెల్లవారుజామున ఘటనా స్థలానికి వెళ్లి నివాళులర్పించడం మృతదేహాల వద్ద మొసలి కన్నీరు కార్చడమేనని పార్థసారథి తీవ్రంగా విమర్శించారు. దస్తగిరి హత్యలో ప్రధాన కుట్రదారుడిగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తే స్వయంగా మృతుడి భౌతిక కాయాన్ని సందర్శించడాన్ని ఆయన తీవ్రంగా ఖండించారు. ఇది ఒక అత్యంత దారుణమైన సిగ్గుమాలిన చర్య అని అభివర్ణించారు. "హత్య జరిగిన వెంటనే ఆ కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న వ్యక్తే నిత్యానంద రెడ్డి వద్ద ఆశ్రయం పొందాడని సూచించే ఆధారాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. దస్తగిరి కుటుంబాన్ని పరామర్శించడానికి వెళ్తానని ప్రకటించిన జగన్ ఒకవేళ తాను అక్కడికి వెళ్తే నిజం బయటపడుతుందనే భయంతో ఆ పర్యటన నుంచి వెనక్కి తగ్గారు" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ఈ చర్యలన్నీYSRCP అధిష్టానానికి తెలియకుండానే జరిగాయా? 2019 నుంచి 2024 వరకు YSRCP నాయకులు 'పెద్ద' దస్తగిరిని ఒక ముఖచిత్రంగా వాడుకుని కడపలోని అమాయక పౌరులను భయభ్రాంతులకు గురిచేసి హింసించి వారి భూములను అతి తక్కువ ధరలకు కబ్జా చేశారని ఆయన తెలిపారు. అన్నపూర్ణమ్మ ఆలయం సమీపంలో ఒక వృద్ధ దంపతులను బెదిరించి వారి భూమిని లాక్కోవడం పోలీసు శాఖ సంక్షేమం కోసం కేటాయించిన భూములను ఆక్రమించడం బుగ్గవంక జలాశయం సమీపంలో 35 ఎకరాల భూమిని కబ్జా చేయడం రైల్వే ఉద్యోగులకు చెందిన ప్లాట్లను ఆక్రమించడం వంటి అకృత్యాలు తాడేపల్లిలోని YSRCP అధిష్టానానికి తెలియకుండానే జరిగాయా అని పార్థసారథి ప్రశ్నించారు.

పోలీసుల దాడుల సమయంలో దస్తగిరి నివాసంలో 175కు పైగా పత్రాలు లభించడం ఈ విషయానికి తిరుగులేని సాక్ష్యంగా నిలుస్తోందన్నారు. ఆస్తుల ప్రాథమిక అంచనాలు రూ.150 కోట్లుగా ఉన్నప్పటికీ లోతైన విచారణ జరిపితే వాటి అసలు విలువ రూ.500 కోట్ల వరకు ఉండే అవకాశం ఉందని పార్థసారథి తెలిపారు. గూడూరు సమీపంలో రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి కోసం దస్తగిరి ఒక విలాసవంతమైన భవనాన్ని నిర్మించారన్నది వాస్తవమని కానీ ఆ భవనానికి ఇంతవరకు గృహప్రవేశం జరగలేదని మంత్రి పేర్కొన్నారు.

YSRCP నాయకుడు నిత్యానంద రెడ్డి నిందితుడికి ఆశ్రయం కల్పించడం వెనుక దాగి ఉన్న ఉద్దేశం ఏమిటి అని పార్థసారథి ప్రశ్నించారు. రియల్ ఎస్టేట్ వివాదాలు ఎదురైనప్పుడు సాధారణంగా ఎవరైనా పోలీసులు లేదా న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయిస్తారని కానీ YSRCP నాయకులకు హత్యే ఏకైక పరిష్కారంగా కనిపిస్తోందని ఆయన తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. తమకు న్యాయస్థానాలతో పనే లేనట్లుగా 'అంతం చేయడమే' (elimination) ఏకైక మార్గమన్నట్లుగా YSRCP తీరును ఆయన విమర్శించారు.

ఒక నాగుపాము నీడలో ఉన్నారు : "ప్రస్తుతం YSRCP లో ఉంటూ ఒక నాగుపాము నీడలో మగ్గుతున్న మీరందరూ తాము సురక్షితంగా ఉన్నామని భ్రమపడకండి. ఆ పార్టీ విధానాలు చివరికి మీకు కూడా ప్రమాదకరంగా పరిణమిస్తాయి. తమ సొంత కార్యకర్తలను వాడుకుని వదిలేయడం లేదా అవసరమని భావిస్తే వారిని పూర్తిగా నిర్మూలించడం ఆ పార్టీకి అలవాటుగా మారిపోయింది. దస్తగిరి నివాసం నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్న పత్రాలు YSRCP అగ్ర నాయకత్వానికి సంబంధించిన 'బినామీ' (పరోక్ష) సంబంధాలను బట్టబయలు చేస్తున్నాయి. సొంత మామయ్యను హతమార్చే విషయంలో ఏమాత్రం కనికరం చూపని వారు ఈరోజు దస్తగిరి విషయంలో మాత్రం అకస్మాత్తుగా కరుణ చూపిస్తారని ప్రజలు అస్సలు విశ్వసించరు" అని పార్థసారథి తేల్చి చెప్పారు.

