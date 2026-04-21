అధికారం, ఆస్తుల కోసం వైఎస్సార్సీపీ ఎంతకైనా దిగజారుతుంది: మంత్రి పార్థసారథి

వైఎస్సార్సీపీ విధానం విధ్వంసం, భయాందోళనలు, హత్యా రాజకీయాలు - వివేకా నుంచి దస్తగిరి హత్య వరకు పరిశీలిస్తే అర్ధమవుతోందన్న మంత్రి పార్థసారథి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 5:22 PM IST

Minister Parthasarathy Comments on YSRCP: అధికారం, ఆస్తుల కోసం వైఎస్సార్సీపీ ఎంతకైనా దిగజారుడు రాజకీయాలకు పాల్పడుతుందని మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి ధ్వజమెత్తారు. విధ్వంసకర విధానాలు, భయాందోళనలు, హత్యారాజకీయాలు అనే 3 రెక్కల మీద వైఎస్సార్సీపీ నడుస్తోందని విమర్శించారు. వివేకా హత్య మొదలు నేటి దస్తగిరి హత్య వరకు పరిశీలిస్తే వైఎస్సార్సీపీ హత్యారాజకీయాలు అర్థమవుతాయని తెలిపారు. వివేకా హత్యను కప్పిపుచ్చడానికి చేసిన విధంగా నేడు దస్తగిరి హత్యను కూడా వైఎస్సార్సీపీ కప్పిపుచ్చాలని ప్రయత్నిస్తోందని మండిపడ్డారు.

హత్యలు చేయించేది వైఎస్సార్సీపీ నేతలే, పరామర్శించి మొసలి కన్నీరు కార్చేది వారే. చివరకు ప్రజలను ప్రక్కదోవ పట్టిచేందుకు వైఎస్సార్సీపీ మీడియా, సోషల్ మీడియా పని చేస్తోందని దుయ్యబట్టారు. దస్తగిరి హత్య వెనుక రూ.500 కోట్లకు పైగా అక్రమ ఆస్తులు కూడబెట్టిన విషయాలు దాగి ఉన్నాయని అన్నారు. ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే రవీంద్రనాథ్ రెడ్డికి, తాడేపల్లి పెద్దలకు దస్తగిరి అత్యంత సన్నిహితుడని, పులివెందులలో జరిగే మంతనాల్లో దస్తగిరి తప్పనిసరిగా ఉండే వ్యక్తి అని కడప జిల్లా ప్రజలంతా చెబుతున్నారని వెల్లడించారు.

దస్తగిరితో మాకు సంబంధం లేదని చెప్పే దమ్ము కడప జిల్లా వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు ఉందా? అని మంత్రి కొలుసు ప్రశ్నించారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు నిత్యానందరెడ్డి దస్తగిరిని చంపిన వ్యక్తులకు ఎందుకు ఆశ్రయం ఇచ్చాడని నిలదీశారు. దస్తగిరి ఎవరికి బినామీగా పని చేశాడని ప్రశ్నించారు. హత్యా రాజకీయాలకు వైఎస్సార్సీపీ డెన్​గా మారిందని ఆరోపించారు. ఇది అసలు ఒక రాజకీయ పార్టీనా, ప్రజలు ఈ పార్టీని క్షమించవచ్చా అని ప్రశ్నించారు. ప్రజల దృష్టి మళ్లించేందుకు ఎన్ని కుట్రలైనా చేస్తారని, వివేకా హత్య జరిగిన తర్వాత వారు ఎలా నటించారో అందరం చూశామని అన్నారు. 2019 నుంచి 2024 వరకు అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని వైఎస్సార్సీపీ ఎన్ని దారుణాలు చేసిందో చూశామని చెప్పారు.

''పెద్దదస్తగిరిని ఎందుకు చంపాల్సి వచ్చిందో తెలియాల్సి ఉంది. భవిష్యత్తులో వైఎస్సార్సీపీని రాజకీయ పార్టీగా గుర్తించవచ్చా. వృద్ధ దంపతులను బెదిరించి భూములు లాక్కోలేదా?. రైల్వే ఉద్యోగుల ప్లాట్లు కబ్జా చేయలేదా?. ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతున్నట్లు తాడేపల్లి పెద్దలకు తెలియదా?. తప్పు జరిగినప్పుడే చర్యలు తీసుకోవాలి కదా?. నాడు పట్టించుకోలేదంటే మీ హస్తం ఉందని అనుకోవాలా. పోలీసు సంక్షేమానికి ఇచ్చిన భూములను కూడా లాక్కోవడం దారుణం కాదా. పంపకాల్లో తేడాలుంటే దారుణంగా చంపేస్తారా వైఎస్సార్సీపీ విధానం ఇదేనా''. - కొలుసు పార్థసారథి, మంత్రి

పెద్దదస్తగిరి ఎవరో ప్రజలకు తెలియాలి: పోలీసులను లేదా ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించేలా కారణాలు వెతుకుతారని మంత్రి పార్థసారథి మండిపడ్డారు. పెద్దదస్తగిరి ఎవరో ప్రజలకు తెలియాల్సిన అవసరం ఉందని, చీకట్లో చంపేసి పొద్దున్నే వెళ్లి పరామర్శ నాటకాలాడుతారని అన్నారు. హత్య జరిగిన 3 గంటల్లోపు నిత్యానందరెడ్డి వద్దకెళ్లి ఆశ్రయం పొందారని ఆధారాలున్నాయని ఆరోపించారు. ఐదేళ్లలో దస్తగిరిని అడ్డుపెట్టుకొని అమాయకులను బెదిరించి భూములు లాక్కున్నారని మంత్రి అన్నారు.

కడప జిల్లా గూడూరు వద్ద జగన్‌ మేనమామకు బ్రహ్మాండమైన ఇంటిని నిర్మించారని వెల్లడించారు. రవీంద్రనాథ్‌రెడ్డి కుటుంబసభ్యుల పేరుపై దస్త్రాలు దొరికాయా లేదా? అని మంత్రి పార్థసారథి ప్రశ్నించారు. ఈ హత్యల వెనుక ఎంతటివారు ఉన్నా వదిలే ప్రసక్తే లేదని తేల్చిచెప్పారు. కేసును లోతుగా విచారించి కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి కొలుసు స్పష్టం చేశారు.

